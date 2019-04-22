Глобальные аварии и рост жалоб: какой была минувшая зима для горожан и коммунальщиков?

Учтут все ошибки

Минувшая зима выдалась на редкость «горячей» для коммунальных служб региона и сложной для жителей. Обильные снегопады, порывы теплотрасс, гололед, падающие с крыш домов ледяные глыбы…Всего в Самаре за зиму зафиксировали 1277 происшествий в области теплоснабжения, по области – 2061. Самая крупная авария произошла 22 января в Кировском районе Самары. Без тепла остались почти 500 домов, 15 детских садов, 11 школ и 6 медучреждний.

- Все аварийные службы и технический персонал были подготовлены достаточно профессионально, - отметил руководитель управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский. – Но без нарушений не обошлось. Такие случаи взяты на учет и будут учитываться в ходе подготовки к следующему отопительному сезону – штаб начнет работать уже в 20-х числах мая. В ходе ремонтной кампании будут проведены экспертизы и гидравлические испытания теплосетей. Цель – выявить слабые места и тем самым предупредить возможные ЧП.

По словам Козельского, на перекладку выделят 805 миллионов рублей. На эти средства обновят 7,5 километра сетей (для сравнения: в прошлом – 3,8 километра). С учетом плановых работ в ПАО «Т Плюс» и ЗАО «Предприятие тепловых сетей» всего отремонтируют 30 км сетей.

Эксперты обсудили всегда актуальные вопросы коммунальной сферы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жалоб стало больше

К зиме оказались готовы не все управляющие компании. Результат – недовольство жителей.

- Количество жалоб увеличилось в полтора раза, - констатировал главный консультант правового управления Государственной жилищной инспекции Самарской области Алексей Давиденко. – Большинство из них связанно с несвоевременной очисткой кровель и протечками в оттепель, а также с некачественной уборкой территории.

Если зимой 2017-2018 года в ГЖИ поступило 1640 жалоб на отсутствие отопления в жилых помещениях, то минувшей зимой – почти 2,5 тысячи. Рост – 150%. Больше стало жалоб и по горячему водоснабжению – 679 против 426. По итогам 2017 года было наложено административных штрафов на 47 миллионов рублей, а по итогам прошлого – 117 миллионов.

- Одна из причин роста аварийности – задолженность потребителей, - уверен заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской области Игорь Косилов. – Сейчас наблюдается такая тенденция: управляющие компании сокращают задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, так как просрочка свыше двух месяцев является серьезным нарушением и может привести к потере лицензии. Но в прогрессии растет задолженность ТСН и ТСЖ.

На сегодняшний день задолженность только перед теплоэнергетиками составляет один миллиард 120 миллионов рублей. Большую работу в этом направлении ведет прокуратура.

- В этом году мы поверили 682 организации ЖКХ, имеющие задолженность. Выявили 684 нарушения, - озвучил цифры прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Самарской области Максим Чепухов. – По итогам принятых мер задолженность УК погасили свыше 1,5 миллиардов долга перед ресурсоснабжающими предприятиями.

По словам Чепухова аварийность в прошедшем отопительном сезоне выросла на 35% по сравнению с предыдущим. Только прокурорами взято на контроль 150 аварийных ситуаций. По факту порыва тепломагистрали в Кировском районе возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется его расследование.

Диалог с жителями

Со своей стороны управляющие компании, работающие «на земле», также заинтересованы в том, чтобы своевременно рассчитываться с поставщиками коммунальных услуг.

- Рост задолженности постепенно приостанавливается, - рассказал главный инженер управляющей компании «Жилуниверсал» Алексей Илюшин. – Это результат большой информационной работы с жителями. Платить по счетам необходимо. В противном случае не просто формируются долги перед поставщиками, но и производится существенно меньше работ по текущему ремонту. Мы приглашаем старших по домам, активистов за круглый стол, объясняем, что можно было бы сделать. Они распространяют эту информацию по соседям.

Алексей Илюшин: "Мы стараемся веси диалог и с жителями, и с поставщиками ресурсов".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самый большой долг на сегодняшний день у компании «Жилуниверсал» перед теплоснабжающей организацией. Чтобы стабилизировать ситуацию, УК вынуждена идти на крайние меры: злостным неплательщикам придется на себе испытать, как работают судебные приставы. С другой стороны, люди, попавшие в сложную финансовую ситуацию, всегда могут рассчитывать на уступки со стороны управляющей компании.

- Мы заключаем договор о рассрочке, если это нужно. Всегда стараемся решить вопрос мирно, путем переговоров. Пени, начисляемые на сумму долга, тоже аргумент – никому не хочется платить больше, - справедливо заметил Алексей Илюшин.

Кстати, именно зимой самарцы особенно неаккуратно рассчитываются с коммунальщиками – сказываются финансово затратные новогодние и рождественские праздники. Несмотря на это, УК «Жилуниверсал» выполняет свои обязанности в полном объеме. Прошедшая зима была непростой. Выпало много осадков, следовательно, выросли затраты на снегоуборочную технику. Пришлось потрудиться, очищая кровли – ведь на обслуживании у компании 660 многоквартирных домов.

- Да, мы обязаны своевременно очищать крыши. Но снег шел почти каждый день. Кроме того, наш фонд – это в основном дома 70-х годов постройки. В большинстве никогда не было капитального ремонта, - объяснил главный инженер.

В зоне обслуживания УК «Жилуниверсал» зимой произошло две серьезные аварии. 30 декабря без тепла остались около 400 домов, а в январе случился порыв на улице Стара-Загоре.

- Мы создали в мессенджере группы, где жители напрямую – не через колл-центр, не через твиттер - могли сообщать начальникам ЖЭУ (у нас их 10) и руководству управляющей компании напрямую о своих проблемах, задавать вопросы, - поделился опытом Илюшин. - Это очень удобно. Вопросы решаются более оперативно, а мы становимся ближе к жителям.

Полмиллиарда на повышение надежности и безопасности

Снег заставил потрудиться и газовиков.

- Прошедшей зимой и в начале весны нашими специалистами было устранено свыше двухсот повреждений газопроводов в результате падения слежавшегося снега. Аварийные бригады СВГК оперативно производили локализацию аварийных ситуаций, а специалисты эксплуатационных служб восстанавливали газоснабжение. Эта ситуация ощутимо расширила перечень работ в наших планах ремонтной программы на 2019 год, - отмечает главный инженер Средневолжской газовой компании Александр Семенов. – На цели капитального ремонта и реконструкции газового хозяйства в этом сезоне, как и в минувшем году, планируется направить свыше полумиллиарда рублей.

Во время предстоящего ремонтного сезона СВГК предстоит немало сделать. В числе запланированного диагностика состояния стальных подземных газопроводов со сроком эксплуатации 40 лет и более, ремонт поврежденных участков изоляции, капитальный ремонт электрохимзащиты стальных подземных газопроводов, расчистка трасс, а также ремонт подводных переходов. К такой работы привлекаются водолазы.

Значительная часть средств ремонтного бюджета предусмотрена на окраску 460 тысяч квадратных метров газопроводов - это сопоставимо с площадью 64-х стандартных футбольных полей. Работы идут уже полным ходом. С апреля по октябрь валиками и кистями на зачищенные поверхности газопроводов самых разных диаметров будет нанесено более 150 тонн краски.

Кроме того, специалистам СВГК предстоит переложить около сорока участков газопроводов общей протяженностью 9,5 километров. В планах компании работы по замене задвижек на более прогрессивные шаровые краны, а также замена 112 газорегуляторных пунктов практически по всей Самарской области. Сейчас идут подготовительные работы - поступают необходимое оборудование и материалы.

О тарифах

1 января 2019 года в связи с изменением налогового законодательства тарифы выросли на 1,7%.

- Это повышение не принесло дополнительных ресурсов для организаций коммунального комплекса, но увеличило налоговые поступления в бюджет, - объяснила врио руководителя департамента тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина. – Очередное повышение ожидает нас 1 июля.

В среднем тарифы за теплоснабжение по региону вырастут на 1,7% (по ПАО «Т Плюс» - 3% в связи с реализацией инвестпрограммы), по водоснабжению и водоотведению – на 2% (в Самаре по ООО «СКС» на 3% в связи с инвестпрограммой).

- Это говорит о том, что дополнительных ресурсов у предприятий не появится: в лучшем случае уровень ремонтных работ сохранится на уровне прошлого года. Основным способом для увеличения объемов ремонта и реконструкции возможно за счет погашения имеющейся задолженности и повышения эффективности работы самих организаций, - подчеркнула Гаршина.