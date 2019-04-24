Созвездие Самаранефтегаза: Ласточки, гармонь и карамельки

Причем среди «старожилов» конкурса в этом году было достаточно и дебютантов.

Анну Тамаркину, несмотря на небольшой росток, новичком не назовешь - девочка с танцевальным коллективом «Карамельки» выступает на фестивале «Роснефть зажигает звезды» не первый раз, а занимается в суходольской детско-юношеской спортивной школе аж семь лет - с пяти.

- Вообще-то «Карамельки» - студия художественной гимнастики, поэтому мы выступали чаще всего в эстрадно-цирковом жанре, - рассказала Аня. - А сегодня с Катей Илларионовой показали танцевальный номер в дуэте, который назвали Gleam - отражение.

«Карамельки» же в своих лучших традициях подготовили номер «Кина не будет» - изящный и веселый. Девочки под попурри из известных саундтреков устроили небольшой переполох в «зрительном зале». При этом стулья летали, а девчонки вытворяли на них эффектные акробатические трюки.

Однако фестиваль корпоративный, и больше всего жюри ценит выступления взрослых участников. Самаранефтегаз делегировал на сцену немало работников, и большинство из них поют. Например, Вера Капитонова в дуэте с Аленой Фроловой спели «Ласточку», подкрепив номер отличной режиссерской идеей - трансляцией на задний экран заранее снятого клипа, в котором девушки танцуют. И замысел, и его воплощение были признаны блестящими - несмотря на серьезную конкуренцию в номинации, дебютанты фестиваля заняли первое место.

Вера Капитонова и Алена Фролова.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В детстве я занималась в музыкальной школе на отделении народного хорового пения, - рассказала ведущий специалист ОГИО УМР Вера Капитонова. - И сейчас мне фолк-рок очень нравится - в нем, с одной стороны, много нашего русского, самобытного, а с другой - современного. Песня «Ласточка» именно такая.

А вот ведущий маркшейдер отдела производства маркшейдерских работ Евгений Полудняков - не новичок. На этот раз он позаимствовал песню у своего любимого Владимира Шахрина «Не со мной ты». Самое то под гитару! Естественно, весь зал подпевал - кто же не знает «Чайф»?

Евгений ПолудняковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный специалист планово-экономического сектора отдела ППиЭА Анна Ловцова впервые вышла на сцену «Роснефть зажигает звезды» в год рождения фестиваля. И вот, спустя девять лет, решилась выступить снова. Песня «Как быть» Александра Серова прозвучала в исполнении девушки весьма оригинально.

- Все говорят: это же мужская песня, а я ее полюбила, услышав именно в женском исполнении на шоу «Голос», - рассказала Анна. - В мужской версии звучит отчаяние, а мне слышится надежда и вера в то, что все можно исправить.

Анна ЛовцоваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похоже, для сотрудников Самаранефтегаза нет вообще ничего невозможного. Например, техник-технолог нефтестабилизационного производства Наил Назаров впервые взял гармонь в руки лишь в тридцать и уже 20 лет совершенствует на досуге мастерство - «Волжская кадриль», сыгранная в дуэте с баянистом Артуром Закировым, прозвучала отлично!

- Я всегда пел в хоре, и однажды руководитель хора после репетиции сказал: давай научу тебя на гармони играть! И научил, - смеется Наил Назаров.