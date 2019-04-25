Муж настолько вкусно готовит, что раскормил меня

Избавиться от лишних килограммов и поправить здоровье они решили вместе в медицинском центре «Открытие», куда пришли в середине апреля.

Мария, 50 лет, вес 81 кг

- По образованию я медик, и понимаю, что худеть нужно правильно и под наблюдением врачей. Я много раз устраивала себе разгрузочные дни, отказалась от белого хлеба, старалась меньше жарить на сковороде и отдавать предпочтение духовке. Но на весе это никак не отразилось, потому что все мои действия были бессистемными. К тому же из-за своей работы в последнее время я стала мало двигаться и много перекусывать. Да еще мой муж настолько вкусно готовит, так что за те три года, что мы живем в месте, не я его «похудела», а он меня раскормил.

В общем, мы решили сбрасывать вес вместе. Муж – человек с военным прошлым, поэтому для него дисциплина – не пустой звук. Он готов не только сам ей подчиняться, но и за собой вести. Поэтому я очень рассчитываю на то, что вместе мы сможем выполнить все рекомендации врачей.

Я очень рассчитываю, что муж поможет мне сбросить лишние килограммыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей, 55 лет, вес 127 кг

- Мне не мешал лишний вес, пока я не почувствовал, что начал резко терять выносливость на строительных работах. Ну и присоединились неприятные сопутствующие вещи: боль в коленях, повышенное давление. Ограничивать себя в еде я никогда не пробовал: у меня много свободного времени, я люблю готовить и приглашать гостей. Это же своего рода образ жизни, как его изменишь, и на что? Недавно, правда, записались в бассейн, но все равно времени остается много. Маша обеспокоена моим весом, наверное, больше, чем я. Поэтому решилась худеть, чтобы меня простимулировать. А я человек четкий, раз надо – значит, надо. И жене не дам отлынивать. Так что у нас все получится!

Раз решился, буду худеть. И жене не дам отлыниватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Решетников, психолог, диетолог медицинского центра «Открытие»

– Каждому, кто принял решение участвовать в программе, необходимо понимать, что процесс похудения – это всегда колоссальная личная работа пациента. Рядом с ним всегда будут специалисты, которые помогут настроиться, дадут советы и инструменты для снижения веса. Но трудиться придется самому! Необходимо ясно и четко ответить себе на вопрос «а зачем мне это надо?» В работе над снижением веса нужна огромная мотивация, цель, упорство, желание изменить привычки и образ жизни. Без этого нельзя начинать. Это как в тренажерном зале: тренер все покажет и проконтролирует, но работать на тренажерах придется самостоятельно. Это ваш путь. И если в какой-то момент пациент начнет халтурить, лениться, сомневаться, то результата не будет. Поэтому желаю нашим участникам правильного настроя и успехов! Здоровья вам и новых открытий!