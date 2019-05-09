«Ахмат» — «Крылья Советов» 11 мая 2019 года: прогноз на матч 28-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» 11 мая 2019 года на «Ахмат Арене» — 1-1.

В ближайшую субботу, 11 мая, на «Ахмат Арене» в Грозном местный «Ахмат» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 28-го тура РПЛ. Команды разделяет 8 очков, хозяева имеют призрачные шансы на попадание в Лигу Европы, а волжане отчаянно борются за выживание и выход из стыковой зоны.

Клуб из Чечни на восьмой строчке в турнирной таблице. В их активе 36 баллов — как у «Оренбурга», но те уступают по личным встречам. До 5-го, еврокубкового места — 7 очков. До 6-го, которое тоже может таким оказаться — 6. Но, учитывая, что и конкуренты вряд ли будут проигрывать все подряд, добраться до туда крайне сложно. Не стоит забывать — у «Ахмата» еще ЦСКА на выезде и неуступчивый «Ростов» дома.

«КС» на 13-й, опасной, позиции. До 12-го, спасительного, места — 2 очка. Но там «Динамо», с 30-ю баллами в активе и более мягким календарем на финише сезона. Тем не менее, в случае удачной серии без поражений и, желательно, хотя бы двумя победами — подопечные Божовича могут на что-то надеяться. Хотя их тоже ждет ЦСКА на выезде, плюс непредсказуемый «Спартак» в Самаре.

Не придают клубу с берегов Волги оптимизма новости из их лазарета. Самедов и Джано выбыли до конца чемпионата, Корниленко тоже не тренировался из-за травмы. Проблемы со здоровьем и у Максима Канунникова.

В первом круге на «Самара Арене» победили грозненцы — 1-2. Букмекеры и сейчас на их стороне. Средний коэффициент на кавказцев — 2.15. На ничью — 3.25. На «Крылья» — 3.80.

Тем не менее, хоть и «Ахмат», конечно, сила — «Крылья Советов» дадут им бой. Все-таки зелено-бело-синие должны быть более мотивированными. Но соперник не из робкого десятка, плюс поддержка родных трибун — легко здесь не бывает никому. Наш прогноз — результативная ничья. Как будет на самом деле — узнаем в субботу, 11 мая. Начало игры в 17-30 по самарскому времени (16-30 по московскому). Прямую трансляцию матча читайте на samara.kp.ru.

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