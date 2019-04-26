Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019 года: прогноз на матч 26 тура РПЛ

Прогноз на матч Зенит – Крылья Советов 28 апреля 2019 на «Газпром Арене» - 2:0.

В воскресенье лидер чемпионата России «Зенит» примет команду, которая борется за выживание – самарские «Крылья Советов». Клубы в разной весовой категории и, на первый взгляд, интриги быть не может. «Зенит» уверенно доведет матч до победы. Тем более, команда из Санкт-Петербурга почуяла близкое чемпионство после драматичной победы над «Краснодаром» и в матче с «Крыльями» будет рвать и метать, чтобы оторваться от преследующего «Зенит» пелотона еще сильнее. Сейчас идущий на 2-ом месте «Локомотив» отстает от команды Сергея Семака на 8 очков.

Однако наставник «Зенита» уверен – в матче будет не все так гладко.

- Вчера в Самаре и в начале апреля в Краснодаре встречи могли завершиться с другими результатами для «Крыльев», - приводит слова Семака пресс-служба петербуржцев. - На данном отрезке у каждой команды запредельная мотивация, такой она должна быть и у нас, и у соперника. Место в таблице не имеет значения. Матч очень важный. Каждая команда решает свои задачи, так что с точки зрения настроя, повторюсь, он запредельный.

В матче на «Самара Арене» «Зенит» чуть не обжегся. «Крылья» тогда показали очень хорошую игру, однако больше повезло команде из Санкт-Петербурга. Та встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Семака.

После зимней паузы обе команды преобразились. Новички «Зенита» Барриос, Ракицкий и Азмун добавили команде мощи. Тоже самое можно сказать и про «Крылья» - Самедов, Джано, Зиньковский, Тимофеев, Рабиу – все они помогли самарцам заиграть по-новому. Однако если «Зенит» начал стабильно набирать очки, то «Крылья» после трех уверенных матчей поплыли. Из 6-ти последних игр подопечные Божовича смогли выиграть только 1-у. 5 матчей «КС» проиграли.

Вряд ли самарцы, даже если найдут свою игру, смогут что-то противопоставить «Зениту». Между командами слишком большая пропасть в классе.

Игра начнется 28 апреля в 16:30 по московскому времени (17:30 по самарскому).