2019-05-11T18:38:15+03:00
Спорт

Стыковые матчи все ближе: "Крылья Советов" в Грозном уступили "Ахмату"

Грозненцы выиграли 2-1, дубль на счету Мбенга
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
"Крылья Советов" не смогли реализовать свои моменты"Крылья Советов" не смогли реализовать свои моментыФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
Изменить размер текста:

В Грозном завершился матч 28-го тура РПЛ между местных "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Игра получилась напряженной и закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев.

"Крылья" перед встречей столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. Джано, Чичерин, Канунников, Самедов и Корниленко выбыли из-за травм, Самарджич отбывал дисквалификацию. Тем не менее, гости постарались дать бой своему сопернику.

Правда, началось все для самарцев плохо. Уже в конце второй минуты Мбенг точно пробил головой. Случилось это после розыгрыша углового, которому предшествовал опасный момент - Рыжиков отбил сложный удар Иванова.

Дальше "Крылья" пытались отыграться. Они упустили момент, похожий на тот, в котором пропустили. Городов парировал удар Шишкина со штрафного, угловой и голкипер хозяев снова их спасает. Шейдаев на добивании пробил вышел. Позднее Рамиль не реализует выход один в один с вратарем. Упустил свой момент и Зиньковский, имевший отличный шанс после паса Ткачука.

Но и "Ахмат" не сдавал позиции и атаковал больше. Мохаммади, Исмаэл, Иванов и Мбенг имели шансы отличиться.

Впрочем, африканцу это сделать все-таки удалось. Вторая голевая передача на счету Исмаэла получилось красивой - он пустил мяч между ног защитнику, а сенегалец пробил мимо Рыжикова.

Шла 42 минута, а уже в конце 43-й Бурлак головой пробил точно после подачи Зиньковского со штрафного. 1-2! Именно с такими цифрами на табло команды ушли на перерыв.

Вторая половина получилась более скромной на опасные моменты. Команды подходили к чужим воротам, но до точных ударов практически не доходило. Не помогли тренерам и замены.

У "КС" мог отличиться Павел Яковлев, но Городов был надежен. У "Ахмата" активничал Бериша, но его удары шли выше цели или попадали в защитников.

В конца матча мог отличиться Балай, но он запустил мяч выше, оказавшись перед Рыжиковым.

Ближе к 90 минуте страсти накалились. Едва не подрались Бурлак и Иванов. Но партнеры их вовремя растащили друг от друга, а судья охладил желтыми карточками.

Встреча так и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. "Ахмат" борется за Лигу Европы, а "КС", видимо, ждут стыковые матчи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ахмат» — «Крылья Советов», 11 мая 2019: прямая трансляция матча 28 тура РПЛ

Футбол, матч «Ахмат» — «Крылья Советов». Прямая онлайн-трансляция игры 28 тура РПЛ, которая пройдет 11 мая 2019 года в Грозном. Составы команд, статистика личных встреч (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
МЧС: в Самарской области температура поднимется до +35 градусов
В Самарской области на ходу загорелся грузовик
В самарские храмы доставили мощи святителя Луки, целителя Пантелеимона и других святых
В Самарской области автомобилистка сбила лося
В Самаре жители ул. Краснодонской остались без холодной воды
В Самаре грузовик засыпал «Приору» кирпичами
В Самаре произошел крупный пожар, загорелись покрышки
Финляндия может помочь убрать мусор в Самарской области
В Самарской области отравились газом семь человек
«Идите в бизнес!» В Тольятти обсуждают зарплаты воспитателей детских садов
В Самаре водитель каршерингового авто снес дорожный знак
Просто не заметил? В Тольятти маршрутка насмерть сбила пешехода
Его никто не спиливал: в Самаре сухое дерево рухнуло на автомобиль
На бойцовском турнире в Самаре россиянин Селиверстов отправил в нокаут бразильца Броенструпа
Станцевала на фоне Волги: поп-диву Ольгу Бузову в Самаре встретили цветами, хлебом и солью
В самарском ТТУ признались, что город ощущает нехватку водителей троллейбусов
Из-за жары спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности в лесах Самарской области
«Сезон выдался трудным»: Сергей Корниленко попросил болельщиков «Крыльев Советов» продолжать поддерживать команду
Первоклассница из Сызрани нашла после парада медаль и хочет вернуть ее владельцу
На финале Кубка России по футболу в Самаре выступит группа «2Маши»
Темнота вне закона: полицейские в Самарской области проверили тонировку стекол автомобилей
В Самаре ищут парня в спортивных штанах, который ушел из дома и не вернулся
Необычное ДТП: в Сызрани мусоровоз протаранил трактор
«Сохрани жизнь!»: в Самарской области снижается количество жертв ДТП
Главврач одной из больниц Самарской области отправлен в отставку
Безработная автоледи в Тольятти нарушила ДТП и у нее нашли коноплю
За 9 мая в Самарской области зафиксировано 45 пожаров и 3 ДТП, на которых работало МЧС