Стыковые матчи все ближе: "Крылья Советов" в Грозном уступили "Ахмату"

В Грозном завершился матч 28-го тура РПЛ между местных "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Игра получилась напряженной и закончилась со счетом 2-1 в пользу хозяев.

"Крылья" перед встречей столкнулись с серьезными кадровыми проблемами. Джано, Чичерин, Канунников, Самедов и Корниленко выбыли из-за травм, Самарджич отбывал дисквалификацию. Тем не менее, гости постарались дать бой своему сопернику.

Правда, началось все для самарцев плохо. Уже в конце второй минуты Мбенг точно пробил головой. Случилось это после розыгрыша углового, которому предшествовал опасный момент - Рыжиков отбил сложный удар Иванова.

Дальше "Крылья" пытались отыграться. Они упустили момент, похожий на тот, в котором пропустили. Городов парировал удар Шишкина со штрафного, угловой и голкипер хозяев снова их спасает. Шейдаев на добивании пробил вышел. Позднее Рамиль не реализует выход один в один с вратарем. Упустил свой момент и Зиньковский, имевший отличный шанс после паса Ткачука.

Но и "Ахмат" не сдавал позиции и атаковал больше. Мохаммади, Исмаэл, Иванов и Мбенг имели шансы отличиться.

Впрочем, африканцу это сделать все-таки удалось. Вторая голевая передача на счету Исмаэла получилось красивой - он пустил мяч между ног защитнику, а сенегалец пробил мимо Рыжикова.

Шла 42 минута, а уже в конце 43-й Бурлак головой пробил точно после подачи Зиньковского со штрафного. 1-2! Именно с такими цифрами на табло команды ушли на перерыв.

Вторая половина получилась более скромной на опасные моменты. Команды подходили к чужим воротам, но до точных ударов практически не доходило. Не помогли тренерам и замены.

У "КС" мог отличиться Павел Яковлев, но Городов был надежен. У "Ахмата" активничал Бериша, но его удары шли выше цели или попадали в защитников.

В конца матча мог отличиться Балай, но он запустил мяч выше, оказавшись перед Рыжиковым.

Ближе к 90 минуте страсти накалились. Едва не подрались Бурлак и Иванов. Но партнеры их вовремя растащили друг от друга, а судья охладил желтыми карточками.

Встреча так и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. "Ахмат" борется за Лигу Европы, а "КС", видимо, ждут стыковые матчи

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