«Ахмат» — «Крылья Советов», 11 мая 2019: прямая трансляция матча 28 тура РПЛ

В субботу, 11 мая, «Ахмат» на своей одноименной арене в Грозном принимает самарские «Крылья Советов». Во встрече 28 тура РПЛ команды решают разные задачи — хозяева мечтают ухватиться за маленькую возможность попадания в Лигу Европы, гости пытаются набрать очки, дабы не попасть в стыковые матчи и остаться в элите напрямую.

Грозненцы, расположившиеся на 8 строчке в турнирной таблице, все последние игры закончили миром. Они сумели не уступить в том числе и «Краснодару» с «Зенитом». 1-1 с последними даже принесли питерцам золотые медали России. Но местная публика жаждет побед, тем более, что в этом году на «Ахмат Арене» их еще не было.

«Крыльям» — они идут 13-ми — не везет. В предыдущем поединке в Самаре волжане дали «Уфе» сравнять счет за несколько секунд до финального свистка. Шанс вырваться из опасной зоны был упущен и теперь необходимо постараться набрать максимально возможное количество баллов, чтобы не встречаться с жаждущими попасть в высшую лигу коллективами из ФНЛ. Травмы Канунникова, Джано, Самедова и Корниленко не придают Миодрагу Божовичу оптимизма — в их отсутствии атака многое теряет.

Статистика личных противостояний за команду из Чечни. У них 11 побед, против 6 у «КС». Еще 4 раза была ничья. Букмекеры также отдают небольшое предпочтение кавказцам. В первом круге «Ахмат» выиграл — 1-2.

Игра обещает получиться интересной и захватывающей. Никто не хочет уступать. Начало поединка в 17-30 по самарскому времени. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Следите за развитием событий на поле на samara.kp.ru.

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