2019-05-06T17:44:06+03:00
Общество

«Такое бывает после торнадо»: экологи рассказали о причинах «цементного» дождя в Самарской области

Осадки с меловой пылью «побелили» несколько сел и зацепили Тольятти
Вера ЦЫГАНКОВА
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Машины после дождя оказались в "побелке"Машины после дождя оказались в "побелке"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшую субботу, 4 мая, в Самарской области прошел «цементный» дождь. Так странные осадки назвали местные жители. Кому-то из них не повезло оказаться в тот момент на улице без зонта, а кому-то после такого дождя пришлось отмывать свои автомобили.

Первыми о странных осадках написали в социальных сетях жители Большечерниговского района.

Откуда в Самарскую область пришли белые дожди?

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- Вчера в Большечерниговском районе выпали странные осадки - дождь с цементной пылью. Вся растительность была в белом налете. Про машины отдельный разговор, все то ли в цементной, то ли в доломитовой пыли. Хотелось бы узнать, кому еще так повезло? - написала местная жительница Наталья Маликова.

К обсуждению погодной аномалии тут же присоединились люди из других сел. 4 мая странные осадки видели в Тольятти, в селе Богатое, а также в Большеглушицком, Красноярском и Кинельском районах.

Наблюдали «белый» дождь в других регионах и странах: в Оренбургской области и в Казахстане. По мнению самарцев, именно оттуда в регион и прилетели облака с меловой пылью.

Высокую вероятность этой версии подтвердили специалисты.

- В северном Казахстане и на юге Самарской области достаточно большие территории заняты меловыми карбонатными породами. Там есть и мел, и доломиты, и гипсовые породы. При вертикальных движения воздушных масс, в первую очередь при таких явлениях как торнадо, даже небольших, эти породы могут подниматься в воздух и, смешиваясь с атмосферной влагой, выпадать в виде осадков, - объяснил корреспонденту «КП-Самара» самарский эколог Сергей Симак. - В первых числах мая в нашем регионе как раз прошли такие метеорологические явления и результатом оказались доломитовые дожди.

Действительно в конце апреля - начале мая в разных местах Самарской области наблюдались небольшие торнадо. 20 апреля воронку пыли видели в Самаре на Ракитовском шоссе, 2 мая торнадо побольше образовался около трассы под Тольятти между селами Подстепки и Ягодное. Специалисты допускают, что основная масса «мела» могла прилететь из Казахстана. Там в Атырау с 3 по 5 мая хозяйничали сильные пыльные бури с ветром 16 - 20 м/с.

По словам Сергея Симака, дождь с карбонатной пылью - это достаточно обычное явление, и в нем нет ничего страшного и опасного.

К тому же в ближайшие дни весь меловой налет с растений, машин, лавочек и асфальта в Самарской области смоют новые дожди.

- В понедельник и вторник, 6 и 7 мая, на территории Самарской области возможны небольшие и умеренные дожди и даже грозы, - обещают синоптики Приволжского УГМС.

Ночами будет немного холоднее, от 9 до 14 градусов. Дожди в регион несут фронтальные разделы атмосферы.

Майские грозы тоже являются вполне ожидаемыми. Радует, что в ближайшее время мерзнуть самарцы точно не будут. 6 и 7 мая синоптики обещают температуру 20-25 градусов выше ноля.

В Самаре прошел "цементный" дождь

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ИСТОЧНИК KP.RU

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