2019-05-06T21:30:57+03:00
Спорт

Ливерпуль - Барселона 7 мая 2019: прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль- Барселона 7 мая 2019 на стадионе Энфилд
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Суарес забил в прошлой игре. Ждать ли от него голевых моментов в этой? Фото: Твиттер БарселоныСуарес забил в прошлой игре. Ждать ли от него голевых моментов в этой? Фото: Твиттер Барселоны
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Прогноз на матч Ливерпуль-Барселона 7 мая 2019 года на стадионе Энфилд: 2:1 и выход Барселоны в финал Лиги Чемпионов

В первом матче на Камп Ноу "Ливерпуль" проиграл с непозволительным счетом 3:0. Сейчас, чтобы двигаться дальше, англичанам нужно совершать практически чудо, не давая гостям подойти к воротам. И все это без, возможно, Салаха и травмированного Фирмино. Нелегкая задача!

На стороне "красных" Энфилд. Пять победных матчей Лиги Чемпионов подряд дома - не пустой звук. А в 21 еврокубковом матче команда не знает поражений - игра заканчивается либо ничьей, либо победой. Вдохновляюще, но, к сожалению, даже победы сегодня для Ливерпуля мало.

В любом случае 7 мая 2019 года на Энфилде мы увидим вкусный футбол: Барселона отдохнула, выпустив чуть ли не третий состав на матч с "Сельтой" и готова к бою. У них практически в кармане лидерство в Ла Лиге, финал в Кубке Испании. А вот Ливерпуль уже играет третий матч за шесть суток, непростой календарь. Кадровые проблемы, травмы игроков только усложняют задачу Юргену Клоппу. А Вальверде в предматчевом интервью пообещал, что Барселона будет играть без оглядки на результат на домашнем поле.

Сине-гранатовые хорошо умеют уходить из-под прессинга, который им устроят англичане дома. Но в любом случае, хозяевам придется открыться, ведь им недостаточно сушить матч, им нужен очень хороший результат. В любом случае, Ливерпуль будет стараться выиграть, даже без надежды на дальнейший выход, просто чтобы уйти героически. Скорее всего, нас ждет быстрый гол от мерсисайдцев в первом тайме, но Барселона наверняка ответит тем же - ворота Алиссона вряд ли останутся нетронутыми. А дальше все будет зависеть от физической силы команд. Но свои прошлогодние ошибки "Барселона" вряд ли повторит, так что место в финале почти наверняка за каталонцами.

Кто не сыграет 7 мая в матче Ливерпуль - Барселона?

Ливерпуль: Фирмино, Салах, Кейта, Лалалла

Барселона: Дембеле, Рафинья

Будем наблюдать за поединком года вместе на kp.ru 7 марта в 22.00 (мск)

ИСТОЧНИК KP.RU

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