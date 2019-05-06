2019-05-06T18:51:34+03:00
Общество

Погода в Самаре на 9 мая 2019 года: День Победы пройдет без дождей

Синоптики обещают теплую погоду в Самаре на 9 мая 2019 года и скорее всего в День Победы дождя не будет
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре обещают хорошую погоду на 9 мая 2019 годаВ Самаре обещают хорошую погоду на 9 мая 2019 годаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Стало известно, какой будет погода в Самаре на 9 мая 2019 года. В День Победы синоптики обещают температуру +23 +28 градусов выше ноля. Так что тем, кто собирается посмотреть Парад Победы на площади Куйбышева можно не брать с собой много теплой одежды. Правда, лучше все же захватить легкую курточку или ветровку, ветер сменится на северо-восточный, и если вы собираетесь проводить время на склоне площади Славы или на набережной, можно немного замерзнуть.

- Кратковременные дожди с грозами в начале недели в Самару принес волновой циклон. Как только дожди прекратятся 7-8 мая, температура воздуха быстро начнет расти, станет практически по-летнему тепло, - сообщают синоптики Приволжской УГМС.

Откуда в Самарскую область пришли белые дожди?

00:00
00:00

Хорошая новость - 9 мая 2019 года в Самарской области будет преимущественно без осадков. Возможно, мелкий дождик и покапает где-то вдалеке от города, но жители областной столицы смогут насладиться авиашоу без всяких помех. В том числе не помешает и яркое солнце: синоптики обещают переменную облачность.

КП-Самара уже делилась афишей на День Победы 2019 в Самаре. А здесь можно посмотреть как на День Победы 2019 в Самаре перекроют дороги и как поедет общественный транспорт.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

"Уровень подготовки - "домашние тапочки!": как в Самаре готовятся к параду Победы 9 мая

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
В Самаре бесследно исчезла 18-летняя девушка
Правоохранители закончили расследовать убийство талантливой пловчихи из Тольятти
В Самарской области ветеранов ко Дню Победы порадовали пирогами
Тольяттинский АВТОВАЗ запатентовал дизайн нового внедорожника
В Октябрьске чиновники заплатили предпринимателю 250 тысяч рублей за обустройство корта и сами его построили
В Самарской области 5-летняя девочка попала в больницу после падения с мотоцикла
«Работа идет бессистемно»: главе Самары не понравилось, как в городе сносят незаконные гаражи
«Крылья Советов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбления болельщиков
Александр Емельяненко приедет в Самару на турнир ММА GFC12 10 мая
Эвакуация в ТЦ "Мега" в Самаре: в здании сработала пожарная сигнализация
Житель Самары снял с высоты птичьего полета реконструкцию улицы Ташкентской
В Советском районе Самары приведут в порядок несколько дворов
В Самаре в День радио откроют скамейку с магнитолой и новую скульптуру
В Самаре 7 и 9 мая запустят специальные автобусы до городских кладбищ
В Самаре отменили рейс лайнера Sukhoi Superjet. Аналогичное судно сгорело накануне в Москве
В Самарской области появится сафари-парк с дикими животными
В Тольятти молодой водитель сбил в жилой зоне 5-летнего мальчика
Жителя Самары на 2 года отправили в колонию за вербовку людей в экстремистскую группу
В Самаре две аферистки обманули пенсионера на 700 тысяч рублей
В Тольятти на берегу Волги нашли человеческие кости
Самарца вынудили передать свою «Тойоту Короллу» бывшей жене из-за долга перед сыном
В Самаре вновь отремонтируют недавно обновленную набережную возле «Ладьи»
В Тольятти задержали серийного грабителя офисов микрозаймов
В Тольятти из-за гидравлических испытаний временно отключат горячую воду