Погода в Самаре на 9 мая 2019 года: День Победы пройдет без дождей

Стало известно, какой будет погода в Самаре на 9 мая 2019 года. В День Победы синоптики обещают температуру +23 +28 градусов выше ноля. Так что тем, кто собирается посмотреть Парад Победы на площади Куйбышева можно не брать с собой много теплой одежды. Правда, лучше все же захватить легкую курточку или ветровку, ветер сменится на северо-восточный, и если вы собираетесь проводить время на склоне площади Славы или на набережной, можно немного замерзнуть.

- Кратковременные дожди с грозами в начале недели в Самару принес волновой циклон. Как только дожди прекратятся 7-8 мая, температура воздуха быстро начнет расти, станет практически по-летнему тепло, - сообщают синоптики Приволжской УГМС.

Откуда в Самарскую область пришли белые дожди? 00:00 00:00

Хорошая новость - 9 мая 2019 года в Самарской области будет преимущественно без осадков. Возможно, мелкий дождик и покапает где-то вдалеке от города, но жители областной столицы смогут насладиться авиашоу без всяких помех. В том числе не помешает и яркое солнце: синоптики обещают переменную облачность.

КП-Самара уже делилась афишей на День Победы 2019 в Самаре. А здесь можно посмотреть как на День Победы 2019 в Самаре перекроют дороги и как поедет общественный транспорт.

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