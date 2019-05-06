"Это был тактический ход Спартака!" Баскетболисты «Самары» рассказали о своем отношении к стриптизу на финальном матче Суперлиги

Любителей баскетбола на финальном матче Суперлиги (втором по значимости дивизионе в России) в Санкт-Петербурге между «Самарой» и местным «Спартаком» развлекали стриптизерши. По крайне мере, так решили болельщики. Они выложили в соцсети танец чирлидерш. Девушки вышли на паркет в перерыве на каблуках и в белье и исполнили откровенный танец.

«Что это такое? Там же дети на трибунах!», «Какой кошмар! Так стремно, смахивает на дешевый стриптиз!» - негодуют самарцы в соцсетях. «Девочки не на тот адрес приехали», - иронизируют другие интернет-пользователи.

При этом пользователи соцсетей отметили, что девушкам не плохо было бы потренироваться еще пару дней – синхронность в их выступлении «хромает».

Недовольны таким выступлением остались не только болельщики из Самары, но и местные любители баскетбола. Они тоже заметили пикантный оттенок в выступлении группы поддержки своей команды.

«Зажигательный» танец «Спартак» анонсировал за двое суток до матча, призвав своих болельщиков прийти пораньше, чтобы не пропустить его.

- 29 апреля, в преддверии начала ключевого матча финальной серии плей-офф Суперлиги-1 между «Спартаком» и «Самарой» со своими грациозным и изысканным хореографическим номером выступит танцевальная группа Royal school of dance «Chocolate». Занимайте свои места на трибунах «Nova Arena» за 15 минут до начала встречи, чтобы не пропустить зажигательный танец обворожительных красавиц, - гласило сообщение в официальном Инстаграме питерской команды.

В «Спартаке» ничего страшного в танце не увидели. Мол, был же вечер, да и танец не эротический – никто же не раздевался.

В БК «Самара» большого значения этому танцу не придали. В клубе пошутили, что, может быть, это был тактический ход «Спартака». Питерский клуб на тот момент «летел» в серии до трех побед 0:2.

- Для нас номер, который в Санкт-Петербурге подготовили на церемонию открытия третьего матча финальной серии, стал, скажем так, неожиданным, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе волжского баскетбольного клуба. - Не возьмемся оценивать его хореографические достоинства. Выбор программы открытия отдельных матчей или каких-либо турниров - это всегда прерогатива хозяев и организаторов, дело их вкуса и возможностей (с учётом требований регламента соревнований по хронометражу). Возможно, в «Спартаке» посчитали, что такое выступление как-то смутит нашу команду, собьет настрой на игру. Но если и так, как мы сейчас знаем, с настроем у «Самары» все оказалось в порядке. И после победы в том матче и чемпионских эмоций все, что было перед игрой, забылось - об этом номере мы вспомнили только несколько дней спустя, когда в интернете пошло гулять соответствующее видео.

Напомним, матч «Спартак» - «Самара» прошел на «Нова Арене» в Санкт-Петербурге и завершился победой волжан 66:59. Эта победа позволила «Самаре» впервые в истории выиграть Суперлигу.