Первомайское шествие в Самаре: перфомансом с техникой и встреча с профессионалами

1 мая на площади имени Куйбышева в Самаре празднуют День Весны и Труда. Сегодня там прошла традиционная праздничное шествие. В котором участвовали трудовые коллективы крупных предприятий и профсоюзных организаций города, а также работники и учащиеся вузов и ссузов.

Дмитрий Азаров приветствовал шествующих с трибуныФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Многие десятилетия Первомай служит символом солидарности трудящихся, справедливости, величайшей ценности труда как такового! Этот праздник дарит нам единение, вдохновляет на новые свершения во имя мира и согласия, величия и процветания нашей Родины, во имя будущего наших детей, - заявил глава области Дмитрий Азаров. - В колоннах плечом к плечу идут представители разных возрастов и профессий. Мы гордимся нашими инженерами и рабочими - вы создаёте основу промышленного потенциала нашей губернии. Мы гордимся тружениками села - нашими кормильцами! Мы гордимся нашими врачами, учителями, работниками социальной сферы. Мы с надеждой смотрим на нашу талантливую и разностороннюю молодежь - в ее руках будущее губернии. Благодарю за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, искреннюю любовь к нашему общему дому – Самарской области!

Праздник начался в 11.00. Колонна прошла в сопровождении флаговое шоу с барабанщиками, песни и танцами творческих коллективов города.

В праздничном шествии ежегодно участвуют тысячи горожан с семьями и коллегами. Люди пели и играли на музыкальных инструментах.

Шли с песнями и музыкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горожане шли с плакатами в руках. Самарские коммунисты, один из которых пытался вовсе отменить демонстрацию, придали праздничному шествию пикантность и высказали свое мнение о новой мусорной реформе.

Коммунисты высказались против мусорной реформыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После демонстрации праздник на крупнейшей площади города продолжилось ярким перфомансом с техникой – танец людей и машин.

После прохождения колонн на площадь выехала спецтехника - машины и люди исполнили танцевальный перфомансФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Позже прошел флешмоб - в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске волонтеры выстроились в буквы и составили слова «Мир-Труд-Май».

Ну а после представлений на площади Куйбышева открылась интерактивная выставка «Фестиваль профессий». Здесь можно узнать, о вакансиях в Самарской области и встретиться с профессионалами разных областей.

На площади Куйбышева развернулась интерактивная выставка «Фестиваль профессий»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работал и мобильный пункт приёма на военную службу. Там молодые ребята могли познакомиться с возможностями современной российской армии.

Выставку оценили самарцы всех возрастовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В павильоне детских библиотек представили книгу с дополненной реальностью и рассказали, как общаться с библио-роботом.

Праздник продолжился на других площадках города.