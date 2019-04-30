«Дойду до Европейского суда по правам человека»: областной суд отказал самарскому депутату в отмене первомайского шествия

СЕГОДНЯ 20:45 2019-04-30T20:45:29+03:00

Напомним, в Самаре нельзя проводить митинги возле профессиональных образовательных учреждений, детских садов, школ, организаций, которые оказывают услуги по дополнительным образовательным программам. Фото: "КП" Архив

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Депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил, что суд Ленинского района и областной суд отказали ему в иске. Напомним, Матвеев требовал запретить первомайскую демонстрацию в центре города. Депутат уповал на закон, который запрещает проводить митинги рядом с образовательными учреждениями. Так он хотел «потроллить» местные власти, которые не согласовали ранее запланированные в районе площади Куйбышева митинги.

- Облсуд отказал в удовлетворении моей апелляционной жалобы по согласованию первомайского шествия профсоюзам и отказе мне, - написал Михаил Матвеев в своем Твиттере. - Движемся дальше до Верховного, Конституционного и ЕСПЧ [Европейского суда по правам человека, - прим. ред. «КП-Самара»]. Спасибо облсуду за оперативность, всего-то полчаса отняли времени!

Напомним, в Самаре нельзя проводить митинги возле профессиональных образовательных учреждений, детских садов, школ, организаций, которые оказывают услуги по дополнительным образовательным программам. Первомайское шествие пройдет по улице Молодогвардейской до площади Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU