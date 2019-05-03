Крылья Советов - Уфа 5 мая 2019 года: прогноз на матч 27 тура РПЛ

Прогноз на игру "Крылья Советов"- "Уфа" 5 мая 2019 года в 27 туре РПЛ: 2:2 (ничья)

Самарский клуб на протяжении трех последних матчей не радовал болельщиков победами. Поражение от "Динамо" привело "Крылья" в зону стыков отступать некуда: впереди "Спартак", ЦСКА. Календарь на окончание сезона у "Крыльев" такое, что врагу не пожелаешь, так что этот матч с "Уфой" чуть ли не последний шанс забрать три очка. Тем более в последнем матче с лидером РПЛ питерским "Зенитом" команда показала характер и желание забивать.

Гости самарцев занимают в турнирной таблице 14 строчку, всего на одну позицию меньше, чем "Крылья". Разделяют команды два очка - как раз цена грядущей встречи. С приходом Вадима Евсеева команда ожила и вряд ли собирается сдаваться без боя. Поражение для клуба - это тоже практически путевка в стыковые матчи, а значит, лишний стресс. Опасения самарским болельщикам внушает и последний подвиг уфимцев: у "Урала" клуб дома выиграл со счетом 4:1. Немногим раньше самарцы екатеринбургской команде проиграли со счетом 0:1.

Ничейный результат кажется наиболее вероятным в этом поединке, наверняка, обе команды будут рисковать и стараться сделать максимум, поражение и ничейный результат не устраивают никого. Тем не менее, излишний энтузиазм и нацеленность на победу могут сыграть плохую шутку с командами и привести к тому, что обе команды забьют, но не смогут выйти вперед.

У "Крыльев" в грядущем матче 5 мая против "Уфы" не сыграют из-за дисквилификации Шейдаев и Рабиу. Вместе с основной командой готовится к игре и любимчик самарцев из молодежки форвард Егор Голенков.

Встречи команд Крылья Советов и Уфа раньше заканчивались по-разному. В первом круге "Крылья" выиграли в гостях со счетом 1:2, в четырех предыдущих матчах трижды выигрывала Уфа и один раз самарцы, счет был одинаковый 1-0.