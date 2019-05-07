Одноногая жительница Сызрани подала милостыню попрошайке на улице и попала в рабство на 8 месяцев

Обещали работу и увезли в Тверь

Дикая история разыгралась в городе Сызрань. В сентябре прошлого года местная жительница 41-летняя Любовь Алексеева — инвалид, несколько лет назад она в ДТП потеряла ногу — шла по улице, проявила милосердие и на несколько месяцев угодила в рабство.

— Она увидела на улице нищенку, подала ей немного мелочи. Это заметил сидящий неподалеку в машине муж попрошайки — молдавский цыган по имени Мираж, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» активисты движения «Альтернатива», которые помогли Любови спастись. — Судя по всему, Мираж сразу оценил, что женщине, передвигающейся на костылях, будут много подавать. Он подъехал к ней и активно стал уговаривать ее поехать с ним в Тверь, якобы там она должна будет ухаживать за детьми Миража и Алены — той самой попрошайки, которой она дала мелочи.

Любовь ответила незнакомцам согласием и собралась в путь. Оставила дома свой паспорт, но Мираж обещал ей сделать новый. Слово сдержал, правда, только в февраля 2019-го.

- Они, видимо, получили информацию на меня, что я одна живу, что у меня никого нет, - делится с «Комсомолкой» сама Любовь. - Обещали жилье, говорили, что только с детьми нужно будет сидеть. Я думала, что все будет нормально.

Махинации с банковской картой

В Твери все оказалось иначе, чем женщине описали. Ее отправили на улицу практически в первый же день — заставили попрошайничать. Да и в целом работодатели относились к женщине по-хамски, обманывали ее.

— Паспорт, который ей сделали, был оформлен вовсе не для того, чтобы Любовь могла свободно уехать от них, а для того, чтобы получать по нему ее пособие по инвалидности, — объясняют волонтеры. — Когда Мираж впервые открыто заявил об этом, Любовь тайком позвонила в Сбербанк по номеру 900 и попросила заблокировать ее карточку, также оставшуюся дома в Сызрани. Но ее истязатели уже успели снять с ее счета 30 тысяч рублей.

Узнав об этом Любовь стала требовать, чтобы ее отпустили домой, но в ответ получала только угрозы. Отношения с новыми знакомыми испортились окончательно, сызранку стали периодически бить за то, что она приносила маленький доход.

- Мираж - крепкий мужчина, похож на боксера, бил меня. Угрожал, - вспоминает наша собеседница. - Я говорю: «Хочу домой!» А он затыкает: «Убьем тебя, заберем и продадим квартиру в Сызрани!»

Вскоре Мираж с Аленой, их семья и «подчиненные» перебрались на окраину Санкт-Петербурга — в поселок Новогорелово, где строят новые жилые кварталы. Там, попрошайничая на трассе среди машин, Любовь смогла описать молодому водителю по имени Егор свою плачевную ситуацию и попросила помощи:

- Он дал денег, выслушал меня и сказал, что у него есть знакомые из Москвы, приедут - помогут, всех поймают. А там сплошной криминал в доме, где меня держали: наркотики и не только. И все деньги мной заработанные отбирали - а иногда давали много, в разной валюте, один раз в метро парень дал 10 тысяч. Мне ничего не оставалось, они ничего не платили. Что-то покупала на то, что мне давали люди - тем и жила. Я бы не справилась, если бы не жизненные трудности, с которыми сталкивалась. До 2001 года попадала в колонию за хулиганство, после потери ноги приходилось попрошайничать на улице. Но у нас в Сызрани все знакомые, нет криминала.

На пути домой - к сыну

Егор отвез Любовь в приют для бездомных «Мальтийский крест». Там кроме нее было много других, попавших в беду инвалидов. Именно оттуда поступило обращение в «Альтернативу».

— До того, как информация попала к нам, за Любовью в приют приходили Мираж и Алена, судя по всему, они решили просто проверить все приюты для бездомных в Петербурге на предмет наличия беглянки, — говорят активисты. — От других бездомных цыгане узнали, что Любовь действительно находится в «Мальтийском кресте» и даже предлагали жильцам этого приюта деньги, чтобы те каким-то образом вывели Любовь к ним за территорию. Получили на это отказ.

На протяжении 8 месяцев Любовь терпела издевательства и находилась в постоянном страхе

3 мая волонтер «Альтернативы» Дмитрий из Санкт-Петербурга забрал Любовь из приюта и отвез ее в полицию Новогорелово, где пострадавшая написала заявление на своих мучителей. Она также указала адрес, по которому ее держали. Там оставался паспорт несчастной.

- Взяли бабушку, которая там находилась.Также там были дети. Мираж, судя по всему, понял, что их накрыли и скрылся. Говорят, что его ищут. Но также я слышала, что у них все куплено и есть связи, - делится Любовь.

6 мая, накануне, Алексееву отправили на поезде домой в Сызрань. Сейчас она в пути. По приезду мечтает встретиться со своим маленьким сыном - он живет у тети. Женщина также подчеркнула, что впредь будет более осторожной с незнакомцами.

Сейчас по факту произошедшего с несчастной правоохранители проводят проверку. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело. Местонахождение Миража не установлено до сих пор.

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