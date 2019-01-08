«Они не простили ему бегства»: в Тольятти похитили безногого, несколько лет скрывавшегося от «клана попрошаек»

Дерзкое похищение безногого мужчины в автомобильной столице страны шокировало многих местных жителей. 39-летнего колясочника в конце ноября забрали с улицы и увезли в неизвестном направлении. Судьба инвалида оставалась неизвестной три дня — именно за такой срок оперативники ОБОП раскрыли преступление. Сюжет которого годится для какого-нибудь детективного фильма на ТВ.

Похитили на глазах у возлюбленной

О дерзком похищении мужчины полицейские узнали от жительницы Тольятти. Она рассказала, что в тот роковой вечер отправилась на прогулку со своим сожителем Ринатом Кайметовым (имя изменено), инвалидом-колясочником. В какой-то момент рядом с парой остановилась машина, 39-летнего Рината схватили и затолкали внутрь. А потом автомобиль скрылся с места происшествия. Произошло это 21 ноября.

Руководитель ОБОП лично руководил разоблачением банды похитителейФото: ГУ МВД России по Самарской области

- Нападавшие были похожи на цыган. Они схватили мужчину и загрузили его в салон авто. Коляску кинули в багажник. Женщина пыталась вмешаться, но ее грубо оттолкнули. Рината отвезли в неизвестном направлении, а его женщина лишь запомнила, что машина была легковая и белая, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области со ссылкой на начальника отделения по борьбе с бандитизмом управления уголовного розыска Андрея Мокшанова.

Изучив личность жертвы силовики выяснили, что Кайметов потерял ноги несколько лет назад и сразу после этого стал заниматься попрошайничеством — с такими же друзьями по несчастью. Именно эта страница из прошлого ожила сейчас.

Клан попрошаек

— Это целый клан попрошаек, где существовала своя иерархия. Были люди, которые руководили процессом. Другие расставляли «рабов» по местам, собирали с них деньги, — объясняют полицейские. — Недовольство своим положением постепенно зрело в голове Кайметова. Он считал, что на нем наживаются, заставляют много работать, все деньги отбирают, кормят плохо и предоставляют ночлежку. Именно из-за денег между Ринатом и его работодателями произошел конфликт. Инвалиду не хватало на спиртное.

Ту ссору правоохранители посчитали возможным мотивом случившегося. «Копать» начали именно в этом направлении. В работе участвовали почти все сотрудники ОБОП, за исключением тех, кто находился на дежурстве. Особо руководство отметило работу оперативников Игоря Храмкова, Алексея Тремасова и Константина Павлова.

Одним из ключевых моментов расследования стало изучение камер наружного наблюдения. Именно благодаря им было установлено, что передвигались преступники на «Рено-Логан», правда, с замазанными грязью номерами. Казалось бы, все потеряно, но зацепкой стали надписи на бортах и заднем стекле — авто оказалось похожим на такси. И оно засветилось на видео на стационарном посту «Зеленовка» — на выезде из Тольятти. Согласно информации от сотрудников ГИБДД, также ориентированных на поиск, иномарка ехала в сторону Самары.

Безногого искали несколько лет

Среди цыганских диаспор областного центра найти похищенного было невозможно. Зато оперативники ОБОПа опросили охранников ТРЦ «Вива Ленд» и полицейских полка ППСП рядом с этим торговым центром. Именно в тех краях Ринат раньше собирал деньги.

Один из патрульных опознал Кайметова и вспомнил, что пару лет назад задерживал его и доставлял в отдел полиции. Ринат тогда жаловался, что цыгане его только кормят, а денег совсем не дают. После того случая инвалида отправили в реабилитационный центр в поселке Прибрежный. Именно там Кайметов познакомился со своей будущей сожительницей из Тольятти.

Пара жила в любви и спокойствии. В то же время цыганские лидеры «клана попрошаек» не могли смириться с потерей одного из источников дохода и искали, куда подевался Ринат Кайметов. И каким-то образом вышли на его след.

Эта информация очень помогла сыщикам, которые параллельно вели плановую «отработку» всех фирм, предоставляющих услуги такси. Диспетчерам, директорам и водителям показывали фото «подозрительной» машины. Один из опрошенных предположил, что это такси «Корона» из Новокуйбышевска.

— Еще по пути в Новокуйбышевск старший опер Игорь Храмков отзвонился и сообщил мне, что на 100 процентов — это «Корона», — вспоминает Андрей Мокшанов. — Он сказал, что навстречу проехала машина, у которой логотип, эмблемы надписи — такие же, как на разыскиваемой машине.

Подозреваемые во время задержания указали друг на другаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директору «Короны» отправили запрос с просьбой сообщить, кто выезжал на заказ в Тольятти 21 ноября. Ответили сразу — заказ выполнял таксист из чапаевского филиала. Оперативники поехали туда, нашли водителя. Мужчина оказался не при чем и рассказал, что в тот день в Автоград он выехал по заказу своего постоянного клиента — «Романа», которого регулярно возил в Самару и по области. 20 ноября Роман сказал, что нужно съездить в колонию под Тольятти — отвезти девушку на долгосрочное свидание и назвал адрес.

Во время похищения поили водкой

21 числа таксист забрал по пути к Роману забрал с другого адреса незнакомых ему цыгана и девушку с большими сумками. Сначала путь действительно путь лежал в ИК — там даму высадили. Затем водителю сказали, что нужно ехать в Тольятти. Тот отказывался, но после обещания дополнительных выплат все-таки согласился. Дорогу показывали пассажиры. Вскоре вся компания оказалась на Тополиной.

— Пассажиры велели подождать, а сами куда-то ушли. По словам таксиста, их не было минут сорок. Он уже подумал, что его «кинули». Но раздался телефонный звонок и вскоре Роман сел в машину, приказал проехать чуть подальше, — рассказывают в Главке. — На месте таксист увидел мужчину в инвалидной коляске, рядом стояли женщина и еще один цыган.

Мужчины цыгане схватили инвалида и закинули его в салон. По словам таксиста, женщину оттолкнули, а ему велели — «Гони!» — Ничего не оставалось, как подчиниться. Я им говорю: «Чего вы натворили?» А они отвечают: «Все нормально. Так запланировано. Он сам хочет, — заявил свидетель, также запомнивший разговор в своей машине.

Во время беседы один из цыган, обращаясь к инвалиду, сказал, что тот якобы «кинул» больших людей. Сейчас им его покажут. Если выяснится, что это не он — отпустят. Ринат был неразговорчив и попросил купить ему бутылку водки в придорожном кафе. После залпом ее выпил из горлышка и уснул. В Чапаевске его разбудили и куда-то укатили на коляске.

Арест и возвращение к любимой

Новые сведения дали еще одно направления в поисках Каметова. По адресу, где таксист забирал первого цыгана с девушкой, организовали «засаду». Именно там одного из подозреваемых задержали. Он указал на Романа — того тоже взяли под стражу.

— Брать на себя лишнюю вину и «идти паровозом по тяжкой статье» мужчины благоразумно не стали и дали показания на заказчика похищения — гражданина Молдовы Имбриани, у которого и «работал» Кайметов. Квартира, куда отвезли инвалида, находилась в Самаре. Во время задержания Имбриани, Кайметова освободили. Это было 24 ноября. Похищенный мужчина находился в комнате, «отдыхал» перед началом трудовой деятельности по попрошайничеству. Кайметова временно никуда не выпускали, снабжали спиртным, — раскрывают подробности в МВД.

Сейчас дело находится на стадии расследования. Занимается им Следственный комитет. Злоумышленники арестованы судом, а Ринат Кайметов вернулся в Тольятти. Он для себя решил, что хочет жить с любимой женщиной, а не клянчить деньги у незнакомцев и отдавать их другим.

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