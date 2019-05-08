Оренбург – Урал 10 мая 2019 года: прогноз на матч 28 тура РПЛ

До конца чемпионата России по футболу остается три тура. Чемпион уже определился, но интриг в РПЛ еще много. Кто попадет в Лигу чемпионов и Лигу Европы? Кто угодит в стыки? Кто вылетит напрямую?

«Оренбург» неожиданно для всех бьется за заветные места, которые могут дать путевку в еврокубки. Сейчас команда Владимира Федотова на 9 месте с 36 очками. Столько же у «Ахмата» (8 место), на одно очко «Оренбург» отстает от «Ростова», на 6 – от тульского «Арсенала». Теоретически, шансы на Лигу Европы у «горожан» есть, но уж слишком маленькие. Хотя, думается, подопечные Федотова и сам наставник не сильно расстроятся, если не попадут в еврокубки. Все-таки команда в прошлом сезоне играла в ФНЛ, а в этом - уже крепкий середняк РПЛ.

А вот «Урал» сейчас больше заботит то, как не свалиться в зону стыковых матчей. Подопечные Дмитрия Парфенова набрали 33 очка в 27 турах, занимают 11 место в турнирной таблице и опережают идущие на 12 и 13 местах «Динамо» и «Крылья Советов» на 3 и 5 очков соответственно. Самарцы как раз в зоне стыков.

«Оренбург» в этом сезоне выглядит крепче «Урала», однако у команды Владимира Федотова сейчас черная полоса. После двух ярких побед над ЦСКА 3:2 и «Ростовом» 3:0 «Оренбург» неожиданно проиграл аутсайдеру «Енисею» 1:2, сыграл вничью с «Арсеналом» 1:1 и уступил молодому и до конца не собранному «Рубину» 0:2. Что происходит с командой Федотова, совсем непонятно.

У «Урала» тоже время не из легких. Две тяжелые победы над «Рубином» и «Крыльями» сменились двумя обидными поражениями – от «Уфы» 1:4 и от «Спартака» 0:1. Так что победить в предстоящем матче нужно обеим командам. Как минимум, чтобы окончательно не пасть духом на финише сезона. На мой взгляд, победителем из этой битвы выйдет «Оренбург». Матч закончится с минимальным перевесом хозяев.

Игра «Оренбург» - «Урал» начнется в 11:30 по московскому времени на стадионе «Газовик» 10 мая.