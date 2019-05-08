Умные коммунальные счетчики и интернет в каждое село: какие цифровые проекты уже сейчас могут улучшить жизнь жителей Самарской области

Кто научит коммунальные счетчики самостоятельно передавать показания, где соберут все обращения горожан и когда скоростной интернет придет в каждое село - эти и другие «цифровые» вопросы обсудили работники сферы связи в свой профессиональный праздник на форуме «Цифровая экономика в Самарской области – роль Телекома».

Широкополосный интернет в каждый двор

Сейчас в Самарской области возможность для подключения к широкополосному интернету есть у более 60% домов. К 2024 году их число может вырасти до 90% благодаря реализации национального проекта. Об этом рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. Скоростной интернет должен прийти не только в отдаленные деревни, но и в пригород и частный сектор крупных городов, где пока еще не все идеально с сетью.

Форум прошел продуктивно, было сформировано несколько важных предложенийФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Развитие цифровых технологий и их внедрение в повседневную жизнь - важный элемент реализации национальных проектов, запущенных посланием Президента в прошлом году. Поэтому мы взаимодействуем с ведущими телекоммуникационными компаниями, обсуждаем их роли в развитии цифровой сферы, узнаем, какими проектами они удивят нас в ближайшее время, - заметил Станислав Казарин.

Большинством значимых для региона цифровых проектов традиционно занимается компания «Ростелеком».

- В прошлом году мы реализовали огромный проект по подключению лечебно-профилактических учреждений. В Самарской области мы построили 1000 км оптоволокна и подключили 154 медицинских учреждения. Продолжаем подключать отдаленные села с населением от 250 до 500 человек. Задача эта непростая. . Инвестиции существенные, но на стоимости подключения это не сказывается. Более того, президент «Ростелекома» постановил, что с 1 июня все звонки с таксофонов на фиксированные сети страны будут бесплатными, - сообщил директор Самарского филиала «Ростелекома» Владимир Басков.

Директор Самарского филиала «Ростелекома» Владимир БасковФото: Альберт ДЗЕНЬ

В этом году, согласно постановлению правительства, широкоформатный интернет должен прийти в населенные пункты, где живут от 100 до 250 человек. И, как уверил Владимир Басков, «Ростелеком» готов участвовать в конкурсе на реализацию этой задачи.

В 2018 году компания обеспечила скоростным интернетом 81 населенный пункт с населением от 250 до 500 человек. Еще 78 подобных поселений получат широкополосный доступ в интернет до конца года. Кроме этого «Ростелеком» улучшает мобильный интернет.

- Вместе с оптикой мы размещаем базовые станции и предоставляем мобильным операторам доступ к этой инфраструктуре, - добавил директор проектов продуктового офиса «Умный город» компании «Ростелеком» Павел Шиляев.

Образование, медицина и ЖКХ - как три кита

Благодаря «Ростелекому» Самарская область первой объединила в единую корпоративную сеть образовательные учреждения.

- Сейчас в этом проекте 560 адресов, и он будет развиваться дальше. За последние три года в «умные города» компания инвестировала около 13,5 миллиардов рублей, и мы готовы увеличивать вложения в эту сферу, - заметил Павел Шиляев.

Значительное внимание компания уделяет и безопасности в школах. «Ростелеком» уже запустил пилотный проект по видеоаналитике в школах.

- Кроме того, мы готовы и дальше подключать лечебно-профилактические учреждения к нашим сетям. Есть предложение собрать в Самарской области рентгенологов, чтобы протестировать систему планирования и хирургической навигации «Автоплан», - заявил директор проектов продуктового офиса «Умный город» «Ростелекома».

Директор проектов продуктового офиса «Умный город» компании «Ростелеком» Павел ШиляевФото: Альберт ДЗЕНЬ

В сфере ЖКХ у компании тоже несколько важных предложений: создать единую систему приема заявок и обращений граждан по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить механизм прямого участия жителей в формировании комфортной городской среды и оснастить более 5000 домов счетчиками с возможностью дистанционной передачи показаний.

- Проект с коммунальными приборами учета рассчитан до 2024 года. Речь идет об автоматизированной передаче показаний счетчиков, систематизации и хранении данных с помощью специальной программы, - рассказал о подробностях проекта Павел Владимирович.

Лавочка, которая связывает

После работы на форуме связисты отправились в сквер у памятника «Красное Знамя» на улице Красноармейской. Именно там появился новый городской арт-объект – скамья «Любимому городу от связистов».

Глава района рассказала о свойствах новой скамьиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я уверена, что эта скамья станет любимым местом для встреч с дорогими людьми и поможет устанавливать прочные связи и теплые отношения, - отметила глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Проверить чудесные свойства лавочки может любой желающий. Находится арт-объект у Дома связи. Здесь можно не только отдохнуть, провести фотосессию, но и посерфить в интернете. Ведь новый арт-объект еще и точка бесплатного беспроводного интернета, которую организовал здесь «Ростелеком».

Подарок всех связистов городу мы оборудовали бесплатной точкой доступа wi-fiФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уберечь подарок связистов от вандалов помогает круглосуточное видеонаблюдение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Остаемся на связи! В Самаре в сквере на Красноармейской появилась лавочка-радиола

Полезный арт-объект городу подарили связисты в честь профессионального праздника

(Подробнее)