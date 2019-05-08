Остаемся на связи! В Самаре в сквере на Красноармейской появилась лавочка-радиола

СЕГОДНЯ 12:15 2019-05-08T12:53:57+03:00

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В Самаре на улице Красноармейской рядом с фонтаном, который в народе любовно называют «Горыныч», и офисом компании «Ростелеком» появился новый арт-объект. Лавочку-радиолу, рядом с которой теперь еще и установлена бесплатная точка доступа к беспроводному интернету, городу подарили руководители крупнейших телеком-компаний региона.

- Мы готовимся к большому празднику, который наступит в 2020 году. Это будет не только 75 лет Победы, но и 75 лет со дня утверждения профессионального праздника – Дня радио. В преддверии этой даты совместно с директорами крупнейших телеком компаний Самарской области – «Ростелеком», «Мегафон», МТС, «Почта России» - и департаментом информационных технологий мы решили сделать городу подарок, - заявил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин во время церемонии открытия лавочки. - Не просто так этот арт-объект установили именно рядом с офисом «Ростелекома». В годы войны именно эта компания обеспечивала связью все посольства и иностранные консульства, которые базировались в городе.

Новый объект в сквере высоко оценила глава Ленинского района Елена Бондаренко. Она также рассказала об особенных свойствах новой самарской достопримечательности.

Это подарок городуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Тепло благодарим партнеров, которые подарили нашему району и городу эту замечательную скамью, она так и называется «Любимому городу от связистов». Думаю, эта скамья понравится и жителям, и гостям города. Раскрою секрет, поскольку эта лавочка – подарок связистов, то между всеми, кто присядет на нее, особенно в дни знаменательных дат, при помолвке или в день бракосочетании, на протяжении всей жизни будет прочная связь и теплые отношения, - улыбнулась глава района.

Оказалось, что скамья действительно связывает людей – в первую очередь, в интернете.

- Подарок всех связистов городу мы оборудовали бесплатной точкой доступа wi-fi. Нам вдвойне приятно, что находится скамья-радиола рядом с нашим зданием. Очень немногие знают, что во время войны этот фонтан выполнял не декоративную, а техническую функцию, охлаждал оборудование, которое располагалось в Доме связи, - сообщил директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков. - Работа связиста не очень заметна, пока нет проблем со связью. И я хочу всем напомнить, что связисты - это не только люди в парадных костюмах. Это люди в спецодежде, которые ездят по районам, лесам и болотам, проводят линии связи и аварийно-восстановительные работы в сложных погодных и ландшафтных условиях. Спасибо всем техническим специалистам, тем, кто своими руками обеспечивают нам с вами возможность общаться.

Проверить чудесные свойства лавочки теперь может любой желающий. От вандалов объект круглосуточно охраняет бдительная видеокамера.

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ИСТОЧНИК KP.RU