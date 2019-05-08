2019-05-08T13:53:59+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Самаре 2019

Стал известен график отключения горячей воды в Самаре 2019
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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С 13 по 26 мая 2019 года проверят сети верхней зоны Безымянской ТЭЦ, а с 27 мая по 10 июня - Самарской ТЭЦС 13 по 26 мая 2019 года проверят сети верхней зоны Безымянской ТЭЦ, а с 27 мая по 10 июня - Самарской ТЭЦФото: Архив "КП"
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В Самаре с 13 мая начнутся гидравлические испытания тепловых сетей. Это значит, что скоро некоторые горожане останутся без горячей воды. Под отключение попадут жители Советского, Промышленного и Кировского районов областной столицы, сообщает пресс-служба самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». «КП-Самара» публикует график отключения горячей воды в Самаре 2019.

С 13 по 26 мая 2019 года проверят сети верхней зоны Безымянской ТЭЦ. Это значит, что без воды останутся жители домов в пределах улиц Краснодонской, Юных Пионеров, проспекта Кирова, Победы, Металлистов, Физкультурной и Теннисной.

С 27 мая по 10 июня 2019 специалисты проверят сети Самарской ТЭЦ. Без горячей воды придется посидеть жителям многоэтажек в пределах улиц Карла Маркса, Алма-Атинской, Стара-Загоры, Ташкентской, Демократической, Солнечной, Ново-Садовой, Санфировой.

Без горячей воды посидят и жители Тольятти. Там испытания тепловых сетей на Тольяттинской ТЭЦ пройдут с 13 по 17 мая.

- Во время опрессовок теплотрассы испытают повышенным давлением. Из-за этого просим горожан соблюдать меры предосторожности: во время испытаний по возможности не находиться рядом с надземными трубопроводами и тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуем оставлять в охранных зонах теплотрассы машины и другое имущество, - советуют теплоэнергетики.

Если вы обнаружите, что на теплотрассе есть повреждение или открыт люк тепловой камеры, нужно позвонить по телефонам: в Самаре 279-65-00; в Тольятти 719-252 и 283-322.

Горячую воду в квартиры вернут после устранения повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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