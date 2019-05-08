"Прогремел взрыв, корабль охватило огнем": в Самаре на дебаркадере произошел пожар, есть жертвы

Сегодня, 8 мая, в Самаре случилось серьезное ЧП. На Сухой Самарке, по адресу улица Белорусской, 28 произошел пожар на дебаркадере. Вместе с ним загорелись еще два катера. Как поделились очевидцы - началось все с сильного взрыва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707532" frameborder="0"></iframe> На Сухой Самарке взорвался катер, вспыхнул пожар.

- Где-то в 12 часов с копейками я услышала сильный хлопок. Подумала, что дверь железная хлопнула или окно, но потом пришла дочь со школы и сказала, что корабль горит. Там произошел взрыв, - рассказывает корреспонденту "Комсомолки" местная жительница Юлия. - Я выглянула в окно и увидела, что все в дыму и этот корабль, который у нас стоит здесь не меньше трех лет, охвачен огнем.

На месте работали пожарные, помогали справиться с огнем неравнодушные жители

По словам женщины, когда пожарные прибыли на место происшествия, все уже практически сгорело. Специалисты принялись тушить пламя - как с берега, так и с воды.

- Где-то за полчаса они ликвидировали огонь, было много пожарных машин. Сейчас МЧС продолжает работать на месте, - продолжает наша собеседница. - На пристани находились люди. Спустя какое-то время после начала пожара, я видела как рядом с горящим кораблем в воде плавают двое мужчин. Непонятно, как они там оказались - прыгнули сами или их вынесло в результате взрыва.

Что стало причиной возгорания - пока неизвестно. Свидетели утверждают, что на одном из катеров рванул газовый баллон. Также говорят, что на одном из кораблей находится несколько тонн топлива.

В Самаре на Сухой Самарке горит дебаркадер и катер, есть пострадавшие.

Сотрудники ГУ МЧС Самарской области продолжают работать на месте событий. По последним сведениям, пламя ликвидировано.

- Сообщение о пожаре на дебаркадере к нам поступило в 12-36. В 12-42 прибывшим подразделением установлено, что горит 2 катера и дебаркадер на площади 500 кв. м. Объявлен повышенный ранг вызова № 2. В результате пожара пострадало 2 человека - мужчины 1989 и 1964 годов рождения. Они направлены в Самарскую городскую клиническую больницу им. В.И. Пирогова, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Пламя тушили с других кораблейФото: Из личного архива

Дым было видно с разных окраин городаФото: Из личного архива

В чрезвычайном ведомстве отметили, что на дебаркадере могли быть еще два человека. К сожалению, не обошлось без жертв.

- Один погибший. Предположительно, утонул. Водолазы будут производить его поиск. Предварительная причина пожара - взрыв газового баллона, - сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

Для тушения пожара были привлечены 90 человек и 28 единиц техники. По факту пожара проводятся проверка. На месте продолжают работу оперативные службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/707523" frameborder="0"></iframe> Начальник ГУ МЧС Самарской области рассказал про взрыв на дебаркадере на Сухой Самарке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар на Сухой Самарке 8 мая: пламя охватило дебаркадер и два катера

Сотрудники МЧС сообщают о двух пострадавших при пожаре [видео] (подробности)

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО