Спорный гол и драка на поле: "Оренбург" на последних секундах упускает победу в матче с "Уралом"

"Урал" в последние секунды сравнивает счет и не отдает победу "Оренбургу" дома. Горожане теряют шанс 10 мая 2019 года приблизиться к зоне еврокубков.

В первом тайме счет так и не был открыт, несмотря на большое количество опасных моментов, которые создавали обе команды. Игра шла в хорошем темпе, было заметно, что сдаваться не собирается ни одна команда. К 43 минуте Деспотович уже мог бы оформить хэттрик, если бы не промазывал мимо ворот в каждом своем мощном и опасном ударе. Он в этом матче вообще получился самым неточным форвардом, хотя завершал много моментов.

Первое взятие ворот мы смогли увидеть только на 51 минуте. Да и то оно получилось довольно смазанным. Отман Эль Кабир приблизился к штрафной хозяев и отправил мяч низом в дальний угол. Несмотря на то, что катился тот довольно медленно, Фролов к мячу не успевал. Однако после того, как мяч ударился о штангу, ему помог пересечь линию ворот игрок "Оренбурга" Ойеволе. Это было очень неосторожно.

На 55 минуте счет "Оренбургу" удается сравнять. Гол получается очень спорный. Сутормин получает мяч от Деспотовича и поражает ворота мощным выстрелом. Мяч влетает за линию отскочив от перекладины, но боковой арбитр фиксирует "вне игры". Еськов сначала гол отменил, но потом вернул, показав, что Сутормин получил мяч не от партнера по команде, а от игрока "Урала".

На 82 минуте свою команду выводит вперед молодой российский нападающий. Для Артема Галаджана этот гол второй в карьере. Красиво головой она забил мяч в сетку, после стандарта, выолпненного Денисом Поповичем. Мяч подхватил после навеса Виталий Шахов, а уже от него принял подарок Галаджан.

Арбитр добавил к матчу четыре минуты. Урал пытался вырвать еще один мяч и это получилось у Павла Погребняка на последней минуте добавленного времени. На 4 минуте получает желтую Артем Галаджан, который не дал сопернику быстро ввести мяч в игру, Эль-Кабир исполняет стандарт, Биквалфи толком не попадает по мячу, пытаясь пробить по воротам. Добавленное время матча вышло, но все-равно судья дал исполнить стандарт, Эль Кабир навесил на Погребняка и тот отправил мяч головой в дальний угол. Что очень не понравилось Оренбургу. Игроки и тренер уверяют, что судья не должен был позволить бить по воротам. Закончилась игра вничью и дракой на поле.

Оренбург не смог обогнать "Ростов", а "Урал" немного отрывается от команд, зависших в зоне стыков. От "Крыльев Советов" его отделяют шесть очков. Теперь горожане сыграют в гостях с "Уфой" 18 мая 2019 года, а "Урал" встретится 19 мая дома с Локомотивом, до этого сыграв с "Арсеналом" из Тулы в Кубке России.

Статистика матча Оренбург - Урал 10 мая 2019:"

Счет: 2:2 (0:0)

Голы: 51" Ойяволе, в свои ворота, 71" Сутормин, 82" Галаджан, 90"+6" Погребняк

Состав Оренбурга:

91 Евгений Фролов, 12 Андрей Малых, 31 Виталий Шахов, 3 Михаил Сиваков, 58 Адессойе Ойеволе, 13 Сергей Терехов, 8 Даниэл Мишкич 10 Денис Попович, 19 Алексей Сутормин, 7 Джордже Деспотович, 16 Алвеш Рикарду

Состав Урала:

31 Ярослав Годзюр, 15 Денис Кулаков, 19 Денис Поляков, 8 Стефан Страндберг, 27 Михаил Меркулов, 92 Роман Емельянов, 13 Майега Бумаль, 21 Марко Араторе, 10 Эрик Биквалфи, 58 Эль Кабир Отман 20 Андрей Панюков

Предупреждения: Марко Араторе 42", Сергей Терехов 55", Андрей Малых 65", Даниэл Мишкич 65", 90+" Артем Галаджан, 90+6" Денис Попович

Полный ход матча