Россия побеждает Чехию и оставляет свои ворота нетронутыми на ЧМ по хоккею 13 мая 2019

Хоккеисты сборной России 13 мая 2019 года сыграли свой третий матч на чемпионате мира по хоккею. Эта игра вышла сложнее двух предыдущих - Чехия стала первым серьезным соперником после Норвегии (победа 5:2) и Австрии (разгром 5:0).

Конечно, в этом матче итог был не таким впечатляющим. В первом тайме Россия вступила в игру осторожно и Чехия даже вела по броскам. Но первым ворота соперников взял Сергей Андронов. Нападающий ЦСКА забил первую шайбу на этом турнире после отличной передачи от Хафизуллина на 11 минуте. Для него это первое очко на турнире.

В первом тайме по ударам побеждает сборная Чехии, но результат на табло в нашу пользу.

Второй тайм тоже оказался счастливым для сборной России. После удаления у чехов из-за перебора игроков в большинстве россияне постоянно атакуют, но пока безрезультатно. Зато на 33 минуте Кучеров одним движением обыграл трех человек, провел шайбу в удачную позицию и Никита Гусев точным ударом отправляет ее в ворота Бартошака.

