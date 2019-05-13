Россия побеждает Чехию и оставляет свои ворота нетронутыми на ЧМ по хоккею 13 мая 2019

Хоккеисты сборной России 13 мая 2019 года сыграли свой третий матч на чемпионате мира по хоккею. Эта игра вышла сложнее двух предыдущих - Чехия стала первым серьезным соперником после Норвегии (победа 5:2) и Австрии (разгром 5:0).

Конечно, в этом матче итог был не таким впечатляющим. В первом тайме Россия вступила в игру осторожно и Чехия даже вела по броскам. Но первым ворота соперников взял Сергей Андронов. Нападающий ЦСКА забил первую шайбу на этом турнире после отличной передачи от Хафизуллина на 11 минуте. Для него это первое очко на турнире.

В первом тайме по ударам побеждает сборная Чехии, но результат на табло в нашу пользу.

Второй тайм тоже оказался счастливым для сборной России. После удаления у чехов из-за перебора игроков в большинстве россияне постоянно атакуют, но пока безрезультатно. Зато на 33 минуте Кучеров одним движением обыграл трех человек, провел шайбу в удачную позицию и Никита Гусев точным ударом отправляет ее в ворота Бартошака.

Россия - Чехия, второй гол, Никита Гусев. #RUSCZE #IIHFWorlds The dynamic duo of Kucherov and Gusev make it 2-0 for @russiahockey Stay up to the minute with game action with the IIHF App: https://t.co/PDQtNtuJxc https://t.co/yImldTg3TU https://t.co/GNO3KZ0ubT

В третьем периоде первые шесть-семь минут казалось, что России не удастся удержать ворота сухими. Чехи стали прессинговать, а мы допустили несколько досадных ошибок. После удара Врана ворота Василевского спасла только штанга. Но потом и чехам судьба вернула шанс: после удара Ковальчука уже на последних пяти минутах периода шайба также влетела в штангу.

На последних минутах никак не дает Россия чехам поменять вратаря. До последнего хотелось команде забить, но выигранные россиянами вбрасывания пугают и не дают оставить ворота пустыми. За минуту до конца чехи все таки отправляют Бартошака на скамейку и в пустые ворота Никита Зайцев дальним ударом отправляет шайбу в ворота. Счет 3:0! Именно с таким результатом на табло заканчивается матч.

13 мая Сборная России выигрывает у чехов и следующую игру команда проведет 15 мая в 21.05 со сборной Италии.

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Смотрите полное расписание матчей чемпионата.

Итоговый счет Россия - Чехия: 3:0

Шайбы: 11" Сергей Андронов, 33"Никита Гусев, 59 " Никита Зайцев

Состав Сборной России:

Василевский - Сорокин

Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров

Овечкин, Кузнецов, Барабанов, Орлов, Зайцев

Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков

Состав Сборной Чехии:

Бартошак - Грубец

Коларж, Гронек, Фролик, Симонов, Ворачек

Моравчик, Рутта, Палат, Хитил, Врана

Скленичка, Гудас, Кубалик, Коварж, Ржепик

Мусил, Яшкин, Т. Зогорна, Г.Зогорна