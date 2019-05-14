"Мы спали прямо в машине": в Тольятти всю ночь спасали дом от падающего башенного крана

В Тольятти всю ночь разбирались с башенным краном, который мог упасть на жилой дом. ЧП произошло на строительной площадке в Шлюзовом вечером 13 мая. Из-за сильного порыва ветра башенный кран сошел с рельс и опасно накренился. В результате эвакуировать людей пришлось из многоэтажного дома по ул. Гидротехнической, 22. Сначала думали, что работы продлятся недолго, но они затянулись до утра. Так что жителям пришлось понервничать.

Вот этот огромный кран пугал горожан

- Эвакуировали нас примерно в 9 вечера. Сказали что максимум до двеннадцати или до часу ночи.. Соответственно, мы почти ни чего не взяли с собой... Поехали с соседями к их маме. Про школу нам сказали, что можно пойти туда, но как стало потом известно спать там было негде и всех увезли в пансионат. Мы приехали в час ночи, но работа кипела полным ходом, нам сказали что ещё чуть-чуть. Мы решили подождать да и ребёнок уже спала на заднем сиденье. Это чуть-чуть длилось до 6 утра. В 6 только кран поставили на рельсы. До этого где-то в 5 утра разрешили подняться с сотрудниками МЧС в квартиру и взять необходимые вещи... До этого вообще всю ночь не подпускали в дому. А вот насчёт тех, кого увезли в пансионат ничего сказать не могу, их очень мало. Все люди в основном разъехались по родственникам и друзьям, - рассказывает жительница дома №22 Юлия Водякова.

Кран немного приподняли домкратом

На месте оперативно развернули штаб, который возглавил мэр Тольятти Сергей Анташев. Спасатели боялись, что кран может упасть на дом, поэтому все городские ведомства привели в режим повышенной готовности. Всех жителей дома попросили покинуть квартиры - дали собрать вещи, взять ценности, деньги и документы. Ночевать предложили в рядом расположенной школе, но многие предпочли не уходить далеко от жилища.

Главная цель - не позволить крану рухнуть на дома

Угрозу ликвидировали всю ночь.Тольяттинский глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев вел хронику ликвидации ЧП в фотографиях и видео. Для того, чтобы разобраться с проблемой пришлось восстанавливать рельсы. Но сначала понадобилось зафиксировать кран, чтобы он не мог поехать дальше. При этом нужно было понять, как кран поведет себя в дальнейшем.

- Ведем подготовительные работы. Скатился он далеко. Сейчас установлен один башмак, кран зафиксирован, продолжаем работы, - говорил он в видео где-то в середине ночи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/708541" frameborder="0"></iframe> В Тольятти вернули на место башенный кран.

Кран поставили на подпорки

Кран приподняли домкратом на пять сантиметров. Потом его зафиксировали и начали медленно тащить. На финальном видео видна заплатка, которую поставили на рельсы, разрушенные в результате ЧП.

На месте ЧП работал штаб

Закончили возвращать кран на место уже в шесть утра. В семь утра жители были у себя дома. Правда, некоторые пожаловались на то, что в доме нет света. Видимо, проблемы были в одном из подъездов. Но вскоре электричество дали.

- Мы рады, что все закончилось и все хорошо. Кран стоит на стройке, надеемся, его как-то лучше закрепят, такого не повторится. Мы, честно говоря, уже думали, что там законсервированная стройка, она очень давняя.Только недавно разморозили ее. Хотелось бы, чтобы о безопасности позаботились, - считает еще одна жительница чуть было не пострадавшего дома Галина.

Кран мог рухнуть на дом, но это удалось предотвратить

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