2019-05-16T14:42:54+03:00
Общество

Кубок весеннего марафона вновь у нефтехимиков

Новокуйбышевская нефтехимическая компания активно благоустраивает родной город
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Заслуженную награду представителю предприятия вручил глава города Владимир Фомин. Фото: АО «ННК»Заслуженную награду представителю предприятия вручил глава города Владимир Фомин. Фото: АО «ННК»
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Не просто победа

С 1 апреля по 1 мая 2019 года в Новокуйбышевске прошел традиционный весенний марафон по санитарной очистке, озеленению и благоустройству города. В нем ежегодно участвуют общественные организации, жилищно-коммунальные службы, учащиеся и педагоги школ, техникумов и вузов, магазины и рестораны и, конечно же, промышленные предприятия. Новокуйбышевский месячник по благоустройству уже стал своеобразным соревнованием. Стать лучшим в нем престижно и почетно: это не победа ради победы, а доброе дело для города в целом и каждого его жителя в отдельности. Уже второй год подряд обладателем Кубка весеннего марафона чистоты становится коллектив Новокуйбышевской нефтехимической компании, и это не случайно. На протяжении месяца работники АО «ННК» выходили на уборку на закрепленные за предприятием территории - участки улиц Гагарина, Островского, Кирова, Калинина, площадь и сквер имени Менделеева. Сотрудники предприятия также поддержали ряд всероссийских и городских акций по благоустройству и озеленению. Они приняли участие в субботнике в Солдатском лесу, а также во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», который прошел в сквере Д.И. Менделеева. Учащиеся второго профильного кадетского класса школы №19 и представители ННК во главе с генеральным директором предприятия Леонидом Коваленко. Вместе энтузиасты убрались у памятника первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта Анны Федотовой и посадили липу на аллее сквера.

- Мы сегодня не просто навели порядок, но и вместе с подрастающим поколением прикоснулись к истории, вспомнили людей, которые стояли у истоков основания города, таких как Анна Сергеевна Федотова. Очень хорошо, что дети принимают участие в таких акциях, что у них есть достойный пример для подражания.

В весенней уборке приняли участие более 600 сотрудников ННК. Фото: АО «ННК»

В весенней уборке приняли участие более 600 сотрудников ННК. Фото: АО «ННК»

«Кто кроме нас?»

В течение месячника по благоустройству и озеленению в уборке родного города приняли участие более 620 сотрудников Новокуйбышевской нефтехимической компании. Было задействовано около 50 единиц спецтехники. Нефтехимики собрали с улиц города более 17 тонн мусора.

- Территория, закрепленная за нашим предприятием, - более ста тысяч квадратных метров. Наши сотрудники выполнили глобальный объем работ. Хочется сказать им всем большое спасибо, - говорит начальник цеха №32 административно-хозяйственной работы АО «ННК» Владимир Жоголев.

По-настоящему ударный труд коллектива ННК в городе отметили по достоинству. По итогам городского марафона по озеленению и благоустройству Новокуйбышевская нефтехимическая компания стала обладателем Кубка победителя. Кубок и переходящий вымпел представителям предприятия вручил глава города Владимир Фомин. Но работали они не за награду.

- Мы вышли убрать город, чтобы всем жилось хорошо в комфорте, чтобы было чисто и уютно. Сотрудники ННК всегда работают на благо Новокуйбышевска, - говорит главный специалист Управления капитального строительства АО «ННК» Александр Юров.

Многие нефтехимики считают, что они как жители города должны внести свою лепту в его благоустройство, сделав окружающий мир немного чище.

- Кто, кроме нас, это сделает? - улыбается ведущий юрисконсульт Алена Сайгашкина. - Я уже не в первый раз на субботнике, выходим вместе с коллегами. И выйдем еще не раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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