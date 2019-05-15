Жертвы - взрослые и дети: тольяттинский потрошитель Олег Рыльков показал правоохранителям четыре «новых» убийства

Вспомнил 90-е годы

Самый страшный маньяк в истории Тольятти Олег Рыльков, который сидит в «Черном дельфине», вышел на связь с правоохранителями. Пару месяцев назад он стал признаваться в преступлениях, которых не было в окончательном списке предъявленных ему обвинений. Всего таких набралось четыре и все убийства.

— Он рассказал о случаях, уголовные дела по которым возбуждены в 90-ых годах. Следователи третьего отдела по расследованию особо важных дел проверяют эту информацию, — сообщила корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

«Глухари», о которых идет речь, похожи на проделки педофила по почерку. Раньше были предположения, что это сделал он, но не получалось найти никаких доказательств. Теперь ситуация поменялась.

— Рыльков в своих сообщениях описал, как убил несколько маленьких девочек. Также там идет речь и о взрослых женщинах, — рассказывают «Комсомолке» силовики. — Он в очередной раз заговорил. Его откровения стали сопоставлять с этими делами.

Мать одной из жертв Рылькова на суде вцепилась ему в волосы, сцена шокировала всех присутствующих. ФОТО: ТЛТгород

В конце марта Олега — в автомобильной столице его называют не иначе как Тольяттинский потрошитель — этапировали в СИЗО № 4 регионального УФСИН, в город, где он «заработал» себе имя. Именно оттуда сотрудники уголовного розыска вывозили злодея на места, где он показывал, как расправлялся с людьми.

Убийства начались в 1993 году?

Считалось, что первое убийство Рыльков совершил в 1996 году. После его новых показаний следует, что это случилось тремя годами ранее.

15 августа, 1993 год. 26-летний Рыльков, к тому времени уже совершивший несколько изнасилований, около залива водохранилища Волги в Портпоселке Центрального района Тольятти убил 31-летнюю Ольгу Буслаеву. Тело обнаружили местные жители, но Олег тогда в поле зрения сыщиков не попадал. С Ольгой он тоже связей не имел.

5 февраля 1994 года жертвой маньяка снова становится взрослая женщина. Преступник оказался в квартире 40-летней Людмилы Шарагиной на улице Мира. Именно там потом найдут труп Людмилы со следами насилия. Расследование ни к чему не привело.

14 августа 1994 года Рыльков заманил в лес за медицинским городком в Автозаводском районе 15-летнюю Елену Ч. Девочка подверглась сексуальным домогательствам, после которых ее задушили. Гибель не похожа на истории с Буслаевой и Шарагиной, никто не думал, что тут может быть один убийца.

Рыльков долгое время скрывался от силовиков ФОТО: ТЛТгород

После этой трагедии злоумышленник не остановился. С 1993 по 1996 годы у него набралось более 30 изнасилований. Каждый из случаев похож на другой. На чердаке, в квартире, на улице — зачастую молодой мужчина просто входил в доверие к маленьким девочкам, иногда применял силу. Как отмечали оперативники, во время своих издевательств извращенец даже пытался наладить с попавшими в его ловушку несовершеннолетними диалог, показывал им журналы для взрослых и открытки.

Паника в Автограде

Уже после ареста Рыльков заявил, что в феврале 1996 года возле магазина на улице Голосова уговорил одного мальчика поехать веселиться в компанию к другим детям, поймал такси и отвез его к лесу у Портпоселка. Белокурого парнишку злоумышленник сначала принял за девочку. Уже раздев его в посадке он понял, что ошибся, сильно разозлился и взялся за нож. На ребенке не осталось живого места. Жертвой оказался 7-летний Руслан.

В июле 1996-го Олег долго следил за 6-летней Полиной, потом вошел к ней в доверие, купил мороженое и шоколадку, а себе пиво. Незнакомец предложил малышке прогуляться, отвел к заброшенному подземному бомбоубежищу между 17-м кварталом и лесным массивом, где связал беспомощную ее же одеждой, несколько раз изнасиловал и задушил ремнем от брюк.

Первой жертвой маньяка долгое время считался 7-летний Руслан ФОТО: ТЛТгород

После этого преступник притаился. Даже супруга и родные не знал, где он. Его фоторобот появился в прессе. В Автограде началась паника.

Рыльков же приютился у новой знакомой — Мосфиры Сабриулиной. Жил у нее в квартире на Шлюзовой, подрабатывал плотником, хорошо общался с соседями, но никому не называл своего настоящего имени. По ориентировкам опознать его было сложно — внешность стандартная.

Растерзал девочку у реки в Борском

В конце 1997 года Рыльков поругался с Мосфирой и зарубил ее топором. Погибшую он оставил на даче в Санчелеево, а сам вернулся в ее дом. Через день маньяк проник в квартиру, где находились 8-летняя Наташа со своим старшим братом Сережей. Злоумышленник связал детей, совершил развратные действия в отношении девочки, а потом начал бить ее и мальчика топором. Выжил только Сергей. Он добрался до соседей, которые вызвали милицию. Изверга задержали в квартире Сабриулиной. Олег смотрел фильм для взрослых на украденном видеомагнитофоне. Рылькова приговорили к расстрелу, но в итоге его помиловали и назначили пожизненный срок.

Группу по задержанию преступника возглавлял известный милиционер Юрий Онищук

Теперь оперативники выяснили, что в 1997-м на совести Рылькова еще одна смерть. 14 июня он завел 8-летнюю Алену М. на берег реки Самара в селе Борское, изнасиловал и истерзал ее ножом. Останки злоумышленник выкинул в мусорный контейнер. Личность сначала не удавалось установить.

Сейчас Олег Рыльков вернулся в Соль-Илецк, в «Черный дельфин». Вновь открывшиеся обстоятельства приобщают к его «криминальному досье». Дела пытаются реанимировать в официальном порядке, так как они уже были закрыты по истечению срока давности.

Как ранее рассказывали корреспонденту сайта samara.kp.ru полицейские, убийца пишет подобные признательные письма с завидной периодичностью — на пожизненном ему становится скучно, а тут он получает возможность хоть на время вернуться в родные края. На его дальнейшую судьбу и пересмотр наказания они никак не влияют. По последним данным, на счету Рылькова более 35 изнасилований и 9 убийств - в 2013 он вспомнил, как в конце июля 1993 года в лесополосе у тольяттинского санатория «Прилесье» из корыстных побуждений зарезал 45-летнюю женщину.

Не исключено, что через какое-то время кровавый «послужной список» тольяттинского потрошителя снова пополнится.

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