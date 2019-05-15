2019-05-15T14:42:31+03:00
Экономика

Покупка Bitcoin Cash (BCH) переводом средств с карты Приват24

Появление Биткоин Кэш вызвало слишком высокий интерес финансовых экспертов, и было воспринято всеми по-разному
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Одни однозначно называют её форком именитого «собрата», другие – признают как совершенно новую криптовалюту. Если посудить логически, то в чем-то правы и те, и другие, но стоит заметить, что существенные отличия всё-таки есть, например, размер блока, который был увеличен с 1мб до 8мб, высокая скорость операций, более низкая комиссия за операции.

Так же, как и славный Биткоин, Bitcoin Cash пользуется спросом, дает немало возможностей своим обладателям, многими экспертами отмечается как очень перспективная криптовалюта (с блестящим будущим и ростом курса, который, как мы знаем пока еще намного отстает от «собрата» и является более доступным). Все эти моменты объясняют спрос на BCH, но ввиду того, что далеко не для каждого добыча является удобным и понятным способом получения цифровых монет, пользователей всё чаще интересует вопрос покупки, вернее, конкретно: как это сделать?

Приват24 как самый рациональный вариант оплаты покупки

Самый востребованный и удобный способ оплаты - карта Приват Банк 24 гривна. Это объясняется в первую очередь широкими возможностями крупнейшего украинского банка, тем, что его продуктами пользуется больше половины взрослого населения страны, и тем, что у него есть уникальнейший сервис – Приват24. У интернет-банкинга масса достоинств, но самое главное – круглосуточный дистанционный доступ к деньгам на своих счетах и возможность воспользоваться ими, без траты времени на поход в отделение и ожидания своей очереди к оператору. Таким образом, ПриватБанк позволяет своему клиенту в любое удобное ему время оплатить любую покупку, в том числе криптовалюты, что особенно удобно.

Способы приобретения ВСН

Если инструментом для оплаты BCH выбрана «приватовская» карта, то дальше следует разобраться с тем, у кого можно купить Биткоин Кэш. Есть несколько способов заполучить монеты:

- обратиться в онлайн обменник;

- приобрести на криптовалютной бирже;

- купить непосредственно у владельца (майнера).

Последний – самый рискованный, поэтому к нему прибегают далеко не все, понимая, что нет никаких гарантий безопасности сделки. Второй - криптовалютная биржа – усложненный, непонятный, требующий регистрации. Наиболее оптимальным способом является помощь обменного онлайн сервиса, например, можно без проблем совершить перевод с карты Приват24 на Bitcoin Cash (BCH), если перейти на https://www.bestchange.ru/privat24-uah-to-bitcoin-cash.html.

В обменнике процедура совершения сделки предельно проста, а в ряде сервисов никакой регистрации пользователя или предоставления персональных данных не требуется (запрашивается только та информация, которая нужна непосредственно для перевода средств). Кроме того, это безопасный способ, если вы обращаетесь в проверенный сервис.

Где найти обменник, который поможет купить Bitcoin Cash (BCH) через карту Приват24

Найти надежный и безопасный обменник можно на специализированных порталах, проводящих мониторинг обменных курсов и предоставляющих возможности для максимально выгодного обмена. Таких ресурсов немало, в числе самых востребованных и популярных, например, мониторинг BestChange. Этот портал доступен круглосуточно и предоставляет посетителям нужную информацию абсолютно бесплатно.

На мониторинговом ресурсе подобрать обменник проще всего – достаточно лишь выбрать направление обмена, и система предоставит листинг, в котором будет информация обо всех сервисах, работающих в данном направлении. Дальше, останется сделать выбор и просто кликнуть на выбранный пункт – система переведет на нужный сайт. Также на портале можно узнать другие курсы криптовалют, воспользоваться информационной базой, например, подробнее узнать о Bitcoin Cash (BCH) можно на https://www.bestchange.ru/wiki/article-bitcoin-cash.html

После того как выбор обменника сделан, и вы попали на нужный сайт, вопрос обмена становится чисто технической частью. Произвести его вам помогут инструкции и подсказки, имеющиеся на обменном сервисе. Там все просто и понятно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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