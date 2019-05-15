«Это экологическое бедствие»: чем обернется обмеление Волги после весенних сбросов воды

Из-под воды показались кости, драгоценности и целые города

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Тольятти упал до слишком низких отметок. Если в прошлом году в это время высота воды была на уровне 52 метров, то сейчас она снижается с каждым днем и на 15 мая составила всего-то 49-50 метров. Такая же ситуация наблюдается у берегов Ульяновска, Казани. Волжские берега обнажились на сотни метров. В Казани перенесли открытие речного сообщения, около Тольятти из-под воды чуть уже не показался затопленный Ставрополь-на-Волге, город, на месте которого и образовалось водохранилище. По крайней мере, кости уже нашли около памятника Василию Татищеву на берегу «Жигулевского моря».

Фото: Александр Ярков / Тольятти

- Ушла вода и показались кости. Скорее всего человеческие. Здесь же было кладбище раньше, его размывало с самого начала затопления Ставрополя. Мы еще детьми ходили купаться и скелябриков из костей собирали… А сейчас ужас… - признаются горожане.

В Казани жители надеются на находки посолиднее. Горожане с кладоискателями едут в Дальнее устье, куда раньше по преданиям заходили корабли с сокровищами Российской Империи.

Уровни воды слишком низкие

Рыбы не ждать?

Но самые большие опасения у рыбаков: если открытия речных перевозок можно подождать, то вот рыбы нерестятся по расписанию. А сейчас это делать просто негде.

- Конечно, низкий уровень воды – это просто экологическая беда. Для нереста рыба должна выходить на мелководье, а таких нерестилищ нет. Значит, водные ресурсы явно будут «ополовинены». Есть и другие проблемы: вода в обмелевшем водохранилище прогреется раньше, зацветет – а водоросли ведь отнимают у рыб кислород, - считает заведующий лабораторией проблем фиторазнообразия Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов. – Получается, нам было дано строго отведенное количество воды, ресурса, а мы его разбазарили, и пополнить неоткуда. В городах уже приходится вводить экономный режим расхода воды. И никто не отвечает на вопрос, почему же так получилось.

Главный русский вопрос «кто виноват» в обмелении Волги сейчас не задает только ленивый. И конкретного ответа на него нет. Понятно только, что отлаженный механизм сбросов воды для равномерного распределения по всей территории Волжского каскада дал сбой.

В Тольятти даже устроили совещание при главе города Сергее Анташеве. Главный вопрос: почему такие сбросы?

В Тольятти берег Волги ушел почти на полкилометра.

- Мы должны заботиться о качестве воды для тольяттинцев в первую очередь, - отметил глава Атограда.

Стоит сказать, что все жалобы возымели действие – программу скорректировали.

- В соответствии с указанием Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) на Жигулевской ГЭС закрыли водосливную плотину. Пропуск воды через гидроузел производится через гидроагрегаты. С 15 по 16 мая Жигулевская ГЭС в соответствии с указаниями Росводресурсов будет работать со среднесуточными расходами 10000+300 м³/с, - сообщили на Жигулевской ГЭС.

При этом хороших новостей по пополнению Куйбышевского водохранилища нет: если среднемноголетняя величина притока в него из-за дождей и таяния снега составляет 4380 кубометров в секунду, то в мае 2019 года она составит, по прогнозам Тольяттинской гидрометобсерватории, всего 3100-3900 кубометров в секунду.

Вода отошла слишком далекоФото: Яков КНЯЗЕВ

«Это была ошибка?»

Каждый год в конце зимы – начале весны Федеральное агентство водных ресурсов составляет для всех гидроэлектростанций Волжского каскада техзадание по сбросам.

- Есть четкий график таких сбросов, все расписано по дням, ни превысить, ни снизить их самостоятельно мы права не имеем, расчеты проводятся в целом, поэтому чье-то самовольство будет практически преступлением, - объяснили нам представители Жигулевской ГЭС.

А вот почему именно таким было техзадание – непонятно. Эксперты предполагают, что ошибка вкралась в расчет или изначальные измерения. Получается, в агентстве ожидали гораздо большего притока, чем был на самом деле. Да, зима была снежная, снега было много, но при этом земля практически не промерзла. Талые воды впитались в землю, хорошо увлажнили ее. А вот пополнить водохранилище не смогли.

По данным директора тольяттинской гидрометобсерватории Надежды Карпасовой, на 13 мая уровень воды у Тольятти в Куйбышевском водохранилище ниже нормы на 2 метра. А прогнозируемая приточность ниже нормы на 10-15 градусов. Так почему же при таких условиях все же были даны такие высокие цифры по сбросам? Практически всю нужную в верховьях воду отправили вниз, в Волжско-Ахтубинскую пойму, о которой заботятся каждый год. Было ли так задумано? В самом ФАВР говорят, что имела место ошибка синоптиков – неправильный прогноз.

По Усе можно ходить как посуху. Фото: Маленькая Сызрань

- Ожидали большого паводка, чтобы не создать угрозу подтопления, разработали нормы сброса. На самом деле уровень паводка оказался гораздо ниже, - пояснили в агентстве.

- Я вижу здесь некое стечение отрицательных обстоятельств, явлений. Все совпало: растаявший снег не дал притока воды, осадки задержались. Все связано. Это первый звоночек о том, что все наши действия по отношению к природе выходят нам отнюдь не тем боком, как мы ждали, - говорит Сергей Саксонов. – Когда строился каскад водохранилищ, преследовалась цель обеспечить судоходство по Волге, иначе сделать это было невозможно. Какое-то время работал план по обеспечению нужным количеством воды всей территории рядом с великой русской рекой, но теперь идет сбой. Возможно, это фатальная ошибка. Хотелось бы, чтобы за нее кто-то ответил. Еще хуже, если это некомпетентность специалистов.

В любом случае, эксперты теперь сходятся во мнении, что уповать осталось только на природу и… дожди.

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