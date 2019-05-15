2019-05-16T10:25:29+03:00
Общество

Самолет, летевший в Самару из Сургута, вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Пассажиры вылетели резервным рейсом, который прибыл в Курумоч уже около четырех часов местного времени
Анастасия МЫШКИНА
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Лайнер вернулся в аэропорт вылета с пассажирамиЛайнер вернулся в аэропорт вылета с пассажирами
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Рейс Сургут - Самара, который выполняется на судне Боинг-735 компании "Ютейр", прибыл в Курумоч с задержкой. Самолет вернулся в аэропорт вылета через несколько часов после взлета. Как видно из данных сервиса Flightradar, судно кружило в небе над Нефтеюганском около 1,5 часов. Самолет садился, полностью выработав топливо. Как сообщили в справочной службе аэропорта корреспонденту "КП-Самара", рейс был задержан и вылетел в 00:43 по московскому времени, успешно приземлившись в Самаре в 04:07 по местному времени (+1 мск)

- Боинг 735 вернулся после взлета в аэропорт Сургута по техническим причинам. Выработал топливо и благополучно приземлился в 22:16 по московскому времени. По правилам, компания приготовила для пассажиров резервный самолет, который вылетел в 00:43 по московскому времени, - комментируют в пресс-службе авиакомпании.

Известно, что Боинг приземлился в Сургуте в 22.16 (мск). По расписанию в 22.40 (мск) он уже должен был прибыть в Самару. Повторный вылет совершался также на судне Боинг-737.

Это уже второй самолет компании за день, совершивший незапланированное возвращение в аэропорт вылета. Днем то же самое случилось в Москве: лайнер покинул аэропорт Внуково и направлялся в Милан, но вернулся из-за проблем с шасси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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