2019-05-15T22:05:45+03:00
Спорт

В финале Кубка России по футболу в Самаре сыграют «Урал» и «Локомотив»

Екатеринбуржцы по сумме двух встреч обыграли тульский «Арсенал», «железнодорожники» - «Ростов»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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У «Арсенала» были шансы вырвать победу, но «Урал» выстоял. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).У «Арсенала» были шансы вырвать победу, но «Урал» выстоял. Фото: ФК «Арсенал» (Тула).
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Определились участники финального матча Кубка России по футболу сезона 2018/2019, который пройдет на «Самара Арене» 22 мая. В этот день сыграют «Урал» и «Локомотив». «Шмели» в двух встречах обыграли тульский «Арсенал», а «железнодорожники» были сильнее «Ростова».

Во встрече «Арсенал» - «Урал» многое решила система ВАР - благодаря видеоповторам судья поставил пенальти в ворота хозяев и удалил нападающего гостей Эрика Бикфалви. Однако даже вдесятером «Урал» смог выгрызть себе место в финале. Это удалось благодаря мощному старту.

Все тот же Бикфалви, который уже точно пропустит финал, на 50-ой секунде отправил первый мяч в сетку ворот «Арсенала». Преимущество «шмелей» удвоил Эль-Кабир на 24 минуте с пенальти после игры рукой Максима Беляева. Правда, чтобы указать на точку, арбитру матча Сергею Карасеву понадобилось несколько минут на раздумье. При этом вратарь туляков Артур Нигматуллин свою команду спас, но все тот же Эль-Кабир на добивании был первым. Здесь уже Нигматуллин помочь не мог.

«Арсенал» бросился отыгрываться и вполне мог это сделать, но «Урал» уперся и не дал «оружейникам» поразить свои ворота больше двух раз. Сначала помогли гости – Вараздат Ароян отправил мяч в свои ворота, а потом в отсутствии целого ряда игроков атаки функции по забиванию голов взял на себя Резуан Мирзов. Хватило его, правда, только на один мяч. 2:2 – в игре в Туле и 3:2 по сумме двух встреч. «Урал» идет дальше – в финал.

«Ростов» не смог обыграть дома «Локомотив». Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» не смог обыграть дома «Локомотив».Фото: ФК "Ростов".

В Самаре команде Дмитрия Парфенова будет противостоять московский «Локомотив». «Железнодорожники» в ответном полуфинальном матче обыграли на выезде «Ростов» 2:0. Первая встреча закончилась ничьей 2:2.

Счет в игре на «Ростов Арене» открыл Рифат Жемалетдинов в самом конце первого тайма. 22-летний форвард был первым на подборе после неудачного розыгрыша углового и зарядил в правый верхний угол ворот «Ростова». Мяч срикошетил от перекладины и залетел в стеку.

До этого, правда, забил «Ростов». Ионов отправил мяч низом от границы штрафной прямо в угол. Судья углядел офсайд.

Итоговый результат установил Федор Смолов, который после отыгрыша с Антоном Миранчуком, отправил мяч в правый угол ворот «Ростова». 2:0 в матче и 4:2 в серии – подопечные Юрия Семина едут в Самару.

Таким образом, 22 мая на «Самара Арене» повторится финал сезона 2016/2017. Тогда, к слову, сильнее был «Локомотив». Москвичи победили со счетом 2:0.

Однако это будет уже совсем другая игра. Начнется матч на «Самара Арене» в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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