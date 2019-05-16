Взяли не тех: боец ГРУ из Тольятти, задержанный за зверское нападение на бизнесмена, отсудил у государства 250 тысяч рублей

Проникли в дачный дом и избили

Неожиданную развязку получило задержание двух бойцов тольяттинской войсковой части № 21208 Иксанова и Фомина. Мужчин подозревали в зверском нападении на известного самарского предпринимателя, а теперь государство приносит им извинения и выплачивает деньги. Samara.kp.ru стали известны подробности этой истории. Преступление было совершено в прошлом году. Вечером 25 мая на улице Мичуринской в селе Кротовка неизвестные проникли в дачный дом 58-летнего бизнесмена, заместителя директора ООО "Кутулук" Владимира Патрина и нанесли мужчине серьезные увечья.

- У Патрина травма головы, ему переломали лодыжки, нанесли множественные колотые ранения живота и ног, также медики диагностировали ему оскольчатый перелом малой берцовой кости, - рассказывали силовики. - По факту хулиганства в составе группы лиц возбудили уголовное дело. Мужчину били руками, ногами и металлическим прутом.

Налет оставался "глухарем" несколько месяцев. За это время статья "хулиганство" поменялась на "тяжкий вред здоровью".

В прессе разведчиков назвали виновными

Подвижки появились в середине августа - оперативники ОБОП задержали двух тольяттинцев - 30-летнего разведчика-пулеметчика Иксанова и 28-летнего командира группы специального назначения Ивана Фомина. По версии силовиков, они избили потерпевшего "в ходе внезапно возникшей ссоры".

Предполагаемых злоумышленников арестовали в суде, отправили в СИЗО. По закону им грозило до 12 лет лишения свободы. Но вскоре ситуация поменялась.

- Они заявили о том, что не причастны к случившемуся, - делится с корреспондентом "КП-Самара" адвокат Сергей Хальченко, к которому за помощью обратился один из фигурантов - Иван Фомин.

Ивана задержали сотрудники специальных подразделений МВД на глазах жены и малолетнего ребенка. Он вспоминает, что проходило все в весьма жесткой форме.

- После задержания последовали обыски, а затем суд поместил бойцов под стражу, - продолжает Хальченко. - В прессе стали появляться их имена, военнослужащих называли виновными в преступлении, что тоже не лучшим образом сказывалось на их репутации.

Расследование продолжается

Затем уголовное дело передали в военный СК. Следователи провели собственную проверку и выяснили, что бойцы к преступлению непричастны - произошла ошибка при опознании.

- Тюремное заключение длилось 10 дней. Но так как не нашлось новых доказательств, задержанных отпустили, а уголовное преследование было прекращено в связи с непричастностью. Они были полностью реабилитированы, а правоохранители признали свою ошибку, - отмечает наш собеседник. - Но воспоминания остались не только в памяти, но и благодаря славе многочисленных статей СМИ. Именно поэтому Иван решил воспользоваться своим законным правом на получение компенсации.

Служители Фемиды частично удовлетворили требования Фомина. По их решению, с государства взыскана компенсация за расходы на юридическую помощь и причиненные страдания в размере более 250 тысяч рублей.

- Случаи реабилитации встречаются довольно редко. Правоохранительная система не любит признавать ошибок. И если ты уже попал под арест, то приоритетная задача правоохранительной системы доказать и направить дело в суд, где по официальной статистке число оправданных составляет менее 1%. И эти цифры говорят сами за себя, - прокомментировал итоги ситуации Сергей Хальченко.

Что же касается нападения на Патрина, то сейчас расследование продолжается. Стражи порядка отрабатывают несколько версий, в том числе и ту, что связана с профессиональной деятельностью потерпевшего.

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