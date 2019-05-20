2019-05-20T12:41:20+03:00
Наука

Самарские ученые придумали специальный материал для защиты техники на Марсе

Разработка сотрудников самарского вуза поможет в исследовании атмосферы Красной планеты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Технику под защитой самарского материала отправят на Марс в 2020 годуТехнику под защитой самарского материала отправят на Марс в 2020 году
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Ученые Самарского университета разработали материал для защиты техники, которую отправят для исследования на Марс. Сейчас оборудование, созданное сотрудниками Института космических исследований РАН, проходит испытание.

Материал, разработанный самарскими учеными, - это металлорезина. Из нее будут сделаны виброизоляторы для оптического прибора фурье-спектрометр ФАСТ, который планируется запустить на посадочной платформе космического аппарата «ЭкзоМарс-2020». С помощью этого аппарата будет исследована атмосфера Красной планеты, в том числе проверено наличие метана. Информация о содержании этого элемента позволит выяснить, существуют ли на Марсе живые организмы.

Металлорезина производится в лабораториях самарского вуза. Она обладает полезными свойствами резины, а также устойчива к радиации, различным температурам и интенсивным нагрузкам, характерным для космического пространства. Секрет материала заключается в особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра.

- Изделия из нашего материала благодаря цельнометаллической структуре спокойно выдерживают температуры до -270 °С. Кроме того, процессы разрушения в них развиваются сравнительно медленно. Еще одно преимущество этого материала - при разрушении прессованных нитей спирали внутри виброизолятора его демпфирующие свойства усиливаются, - рассказал главный инженер отраслевой научно-исследовательской лаборатории вибрационной прочности и надежности авиационных изделий Самарского университета Федор Паровай.

Добавим, что Самарский университет и ИКИ РАН сотрудничают уже давно. Ранее ученые 63 региона создали в рамках первого этапа миссии «ЭкоМарс-2016» виброзащиту из металлорезины для фурье-спектрометра ТИРВИМ. Материал получил высокую оценку и был установлен на космический аппарат без доработок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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