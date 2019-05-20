Самарские ученые придумали специальный материал для защиты техники на Марсе
Ученые Самарского университета разработали материал для защиты техники, которую отправят для исследования на Марс. Сейчас оборудование, созданное сотрудниками Института космических исследований РАН, проходит испытание.
Материал, разработанный самарскими учеными, - это металлорезина. Из нее будут сделаны виброизоляторы для оптического прибора фурье-спектрометр ФАСТ, который планируется запустить на посадочной платформе космического аппарата «ЭкзоМарс-2020». С помощью этого аппарата будет исследована атмосфера Красной планеты, в том числе проверено наличие метана. Информация о содержании этого элемента позволит выяснить, существуют ли на Марсе живые организмы.
Металлорезина производится в лабораториях самарского вуза. Она обладает полезными свойствами резины, а также устойчива к радиации, различным температурам и интенсивным нагрузкам, характерным для космического пространства. Секрет материала заключается в особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра.
- Изделия из нашего материала благодаря цельнометаллической структуре спокойно выдерживают температуры до -270 °С. Кроме того, процессы разрушения в них развиваются сравнительно медленно. Еще одно преимущество этого материала - при разрушении прессованных нитей спирали внутри виброизолятора его демпфирующие свойства усиливаются, - рассказал главный инженер отраслевой научно-исследовательской лаборатории вибрационной прочности и надежности авиационных изделий Самарского университета Федор Паровай.
Добавим, что Самарский университет и ИКИ РАН сотрудничают уже давно. Ранее ученые 63 региона создали в рамках первого этапа миссии «ЭкоМарс-2016» виброзащиту из металлорезины для фурье-спектрометра ТИРВИМ. Материал получил высокую оценку и был установлен на космический аппарат без доработок.
ИСТОЧНИК KP.RU