2019-05-20T17:02:59+03:00
Фотоконкурсы

"Мой веселый дружный класс!": голосуем за лучший школьный коллектив Самарской области

Делитесь фотографиями из жизни вашего класса и выигрывайте ценные призы от партнеров конкурса
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Фото-конкурс "Мой веселый дружный класс!" стартует в Самаре 22 мая.Фото-конкурс "Мой веселый дружный класс!" стартует в Самаре 22 мая.
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"Последний звонок-2019" в Самаре прозвенит, старшеклассников ждут экзамены, выпускные балы, а все остальные школьники уйдут на долгожданные летние каникулы. Но настоящие друзья никогда не расстаются. Многие будут вместе гулять по вечерам, кататься на велосипедах, поедут вместе в загородный летний лагерь... Поделитесь фотографиями из жизни вашего дружного и веселого класса на сайте kp.ru и выиграйте подарки!

Условия нашего конкурса просты:

1. Загрузите фотографию в специальную форму (Фото должно быть хорошего качества, на фото может быть любой праздник, поход, урок, торжественная линейка и т.д.).

2. Расскажите, почему именно ваш класс достоин звания "Самый веселый и дружный класс Самарской области".

3. Голосуйте за свой класс и призывайте голосовать всех друзей и близких.

4. Выигрывайте полезные подарки для всего класса.

Время проведения конкурса:

Конкурс стартует с 22 мая. Победителя определяем по итогам голосования 30 июня 2019 года.

Редакция "КП-Самара" оставляет за собой право проверить голоса на наличие накрутки.

* Присылая фотографию на конкурс, вы соглашаетесь с условиями Положения о конкурсе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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