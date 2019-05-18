2019-05-17T19:06:01+03:00
Спорт

«Крылья Советов» — «Спартак» 18 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 29 тура РПЛ

Футбол, матч «Крылья Советов» — «Спартак». Прямая онлайн-трансляция игры 29 тура РПЛ, которая пройдет 18 мая 2019 года в Самаре. Составы команд, статистика личных встреч, прогнозы букмекеров на матч чемпионата России по футболу 2018/2019
Евгения ВАСИНАМихаил ГОРЮНОВ
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В первом круге москвичи были сильнее - 3-1В первом круге москвичи были сильнее - 3-1Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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«Крылья Советов» и «Спартак», в субботу 18 мая, на стадионе «Самара Арена» проводят очную встречу в 29 туре РПЛ. Самарцы сохраняют призрачные шансы остаться в Премьер-лиге на будущий сезон напрямую, а красно-белые бьются за еврокубки и хотят достойно завершить неоднозначный для себя чемпионат.

Хозяева на 13 строчке в турнирной таблице. Дела у них идут не лучшим образом - с 12 апреля ни одной победы.Самедов, Корниленко, Джано, Канунников, Чичерин травмированы. Впрочем, Ананидзе не сыграл бы с москвичами и так - нельзя по условиям арендного соглашения, как и Артему Тимофееву. Миодраг Божович накануне не исключил, что на поле могут появиться ребята из молодежного состава.

«Спартак» расположился на 4 строчке. После встречи команда Олега Кононова выиграла. При удачном стечении обстоятельств они даже могут зацепиться за Лигу Чемпионов, поэтому на берегах Волги гости из столицы точно отбывать номер не собираются. С составом все в порядке, в Самару не приедет разве что скандальный Глушаков. Кстати, по слухам, в летнее трансферное окно он может как раз присоединиться к «КС».

Букмекеры отдают предпочтение московской команде. На их победу средний коэффициент 2.30. На ничью - 3.35. На зелено-бело-синих - 3.10.

Статистика за «Спартак». Из 49 матчей с нынешним соперником у них 34 победы. Последняя была в первом круге - 3-1. Это был дебютный поединок Кононова в качестве главного тренера многократных чемпионов России. Самарцы одержали верх 6 раз.

Как все закончится на этот раз, станет известно 18 мая. Начало матча в 20-00 по самарскому времени (19-00 по московскому). На поле команды выведет главный арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Следите за обновлениями на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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