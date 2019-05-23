Залег на дно в Тольятти: осужден киллер, 22 года назад расстрелявший автомеханика и бизнесмена в Москве

На днях в столице осудили 44-летнего Роберта Березина. Мужчину обвиняли в убийстве двоих человек в далеком 1997 году. Задержали его лишь в августе 2018 года — в родном Тольятти, где киллер все это время скрывался.

Как считают правоохранители, Березин связал свою жизнь с криминалом в начале 90-х — он вернулся из армии и вошел в бандитскую группировку Игоря Сиротенко, также известного как Сирота. 22 года назад Роберт перебрался в Москву и примкнул к знаменитой «медведковской» ОПГ. Именно в столице он и совершил преступление, за которое теперь получил срок.

— В августе 1997 года Березин совместно с соучастником Андреем Китовым согласились совершить убийство предпринимателя Александра Гнатюка за денежное вознаграждение в размере более 58 миллионов рублей, эквивалентной 10 тысячам долларов США. Получив от заказчиков всю необходимую информацию, утром 19 сентября 1997 года соучастники, находясь в подъезде жилого дома на Бутырской в Москве, произвели не менее 28 выстрелов в мужчину, ошибочно приняв его за бизнесмена. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте происшествия, — рассказывают в СК РФ.

Из этого оружия киллеры производили выстрелыФото: другой источник.

Погибшим оказался сосед «мишени» 31-летний автомеханик Виталий Шеффель, он гулял с собакой. Именно это, по расчетам злоумышленников, должен был делать и предприниматель.

Когда имя Шеффеля прозвучало в прессе, наемники решили исправить ошибку. Гнатюка застрелили ночью 20 сентября на улице Смольной, где располагалась квартира его жены. Причина расправы — деньги, которые Александр задолжал фирме, контролировавшейся «медведковской» ОПГ.

Китова нашли быстро — в 1998 году. В 1999 Московский городской суд осудил его на 15 лет. А вот Березина искали 21 год. Как оказалось, он все это время находился в Автограде. Вел себя тихо и аккуратно, жил у родных и даже успел завести семью. Дочери стрелка сейчас 14 лет.

Фото Роберта Березина от 1991 года, именно такое было в ориентировках, распространяемых МВДФото: ГУ МВД России по Самарской области

Выйти на Роберта удалось благодаря оперативной информации, поступившей сыщикам. Силовики задержали его возле торгового центра на улице Барковской. Уже на суде Березин признался, что ждал такого развития событий и все эти 20 с лишним лет жил в страхе, посвящая все время воспитанию ребенка.

— В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью вину признал в инкриминируемом ему преступлении и заключил досудебное соглашение. Приговором суда Роберту Березину назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — добавляют в СК.

Следователи также отмечают, что благодаря показаниям подсудимого удалось выйти на двух заказчиков расправы над Гнатюком. Правда, привлечь к ответственности их не получится — уголовное дело прекращено в связи со смертью фигурантов.

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