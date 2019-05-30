«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» 30 мая 2019: прямая онлайн-трансляция стыкового матча за место в РПЛ

На арене «Нижний Новгород», принимавшей матчи ЧМ-2018, 30 мая проводят очную встречу местный одноименный клуб и самарские «Крылья Советов». Команды выясняют, кто из них в следующем сезоне будет играть в РПЛ.

Хозяева этого стыкового матча закончили чемпионат ФНЛ на 4 строчке. К противостоянию они подходят практически в оптимальном составе. На днях клуб покинул некогда «спартаковский Месси» Денис Давыдов, отправившийся в софийский ЦСКА. Но остальные лидеры в строю — Сапета, Игнатович, а также экс-игроки «КС» — Салугин, Делькин, Палинеко и Голышев. В коллективе Дмитрия Черышева есть и другие интересные футболисты, которые готовы дать бой клубу из элиты.

Гости закончили сезон плохо — проиграли три последних матча, а выигрывали последний раз в День космонавтики — 12 апреля. Не придает оптимизма и отсутствие травмированных — Джано, Канунников, Самедов, Корниленко и Чичерин не помогут зелено-бело-синим. Тем не менее, состав «Крыльев» по именам все-таки выглядит сильнее и они считаются фаворитом даже на выезде.

Очных встреч у «КС» и «Нижнего» немного — всего две. Тогда последние еще не были столь амбициозны и назывались «Олимпиец». Самарцы победили один раз, второй матч завершился вничью 0-0.

Букмекеры ставят на «Крылья Советов». Средний коэффициент на их победу — 2,40. На «Нижний Новгород» — 3,40. 3,07 — на ничейный результат.

Матч будет судить бригада арбитров из Санкт-Петербургом во главе с Сергеем Лапочкиным. Первый стыковой матч начнется в 20-00 по самарскому времени (19-00 по московскому). Следите за обновлениями на samara.kp.ru.

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