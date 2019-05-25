«Он должен объединять»: Грушинский фестиваль снова на грани раскола?

Что происходит знаменитом клубе авторской песни за полтора месяца до фестиваля? До 46-го Грушинского фестиваля осталось 45 дней. Но будет ли этот Грушинский таким, как прежде? За полтора месяца до фестиваля в клубе Валерия Грушина начали происходить неожиданные изменения.

В мае этого года неизменного президента клуба Бориса Кейльмана вдруг исключили из организации. Эту информацию подтвердила вице-президент клуба им. Валерия Грушина Ирина Зверева.

- Такое решение было недавно принято на заседании президиума организации. Эта процедура прописана в уставе, - отметила Ирина Зверева. - Бориса Кейльмана мы исключили после того, как 26 апреля появилась официальная информация, запись в реестре о том, что товарный знак Грушинского фестиваля закреплён за московской компанией "Энерготехмонтаж". Для нас это стало неожиданностью. Мы не собирали коллегию, на которой могут приниматься такие решения. К тому же фестиваль организует много людей, и не одному человеку принимать решение о передаче бренда. Ведь и правительство области помогает организовывать фестиваль. За последние пять лет регион выделил более 80 млн рублей на Грушинский. На недавнем заседании президиума мы даже говорили, что этот товарный знак должен стать государственным.

Ситуацию с принадлежностью бренда Грушинского фестиваля объяснила дочь Бориса Кейльмана Мария. По ее словам, бренд передали в целях безопасности. С недавнего времени он принадлежит человеку, который участвовал в организации фестиваля с первого его дня и вложил в него немало личных средств, - Руслану Ширяеву, который и является генеральным директором МПНУ "Энерготехмонтаж". Тем не менее в клубе Валерия Грушина уже инициировали процедуры по присвоению бренда организации. По словам Ирины Зверевой, сейчас идёт сбор документов.

Вопрос исключения Бориса Кейльмана из клуба тоже оказался неоднозначным. Мария Кейльман отметила, что ни одна, ни ее отец ничего не знают про это.

- Меня из клуба исключили, про это я знаю, и ещё нескольких ключевых его участников. Но про исключение президента клуба мы не в курсе. Ни мне, ни отцу не звонили, не писали, не присылали никаких документов. Странно, что поднимаются эти темы. До Грушинского фестиваля осталось совсем немного, и мы в первую очередь думаем о нем. О том как его провести, чтобы он как всегда объединял людей, чтобы встречались друзья, пели песни, радовались жизни, - рассказала Мария.

Между тем, в реестре юридических лиц появилась новая организация с похожим названием - "Самарский областной грушинский клуб". Среди учредителей - Борис Кейльман.

За свою 46-летнюю историю (а точнее 51-летнюю) Грушинский фестиваль пережил немало конфликтов. В советские времена пять лет фестиваль был под запретом, отсюда и различия в цифрах номера фестиваля и его реального возраста. Затем раскол был в 21 веке. С 2007 по 2009 год проводился дин фестиваль, но на двух полянах: на Мастрюковских озерах и Федоровских лугах. С 2009 по 2014 на Федоровских - "Груша", на Мастрюках - "Платформа". Потом пережили и снова собрались вместе, как в песне-девизе фестиваля.

И сейчас повторения прошлого никто из его организаторов не хочет. И по словам Марии Кейльман, и Ирины Зверевой подготовка к фестивалю ведётся, работает Художественный совет в Москве, приглашены интересные гости, готовятся сюрпризы.

- Осталось дождаться распоряжения правительства Самарской области и мы начнем анонсировать программу фестиваля в том числе и на его официальном сайте, - отмечают все организаторы Грушинского. Сейчас они сходятся во мнении, что спорные вопросы внутри клуба Валерия Грушина решаемы, а главная задача - сохранить Грушинский фестиваль. В этом году он пройдет на Мастрюковских озерах с 4 по 7 июля - в первые выходные июля.

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