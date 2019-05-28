Движение Аллатра об изменении климата и векторе развития общества: Будущее решается сейчас

Это заметно невооруженным взглядом. Неудивительно, что большое место в информационном пространстве занимают новости погоды. Но то, что происходит сейчас, это уже не "отдельные погодные явления", это процесс, остановить который не в наших силах, и который может коренным образом изменить наш привычный уклад жизни уже в ближайшие годы.

Движение АЛЛАТРА: Полнота и правдивость информации - залог выживания цивилизации

Совершенно ясно также и то, что просто информировать людей о произошедших климатических событиях уже недостаточно. Констатация фактов без достаточного понимания людьми почему так происходит, без указания или подсказки на то, как вести себя человеку в такой ситуации, что он может сделать еще сегодня, - может породить у многих либо страх перед будущим, либо эгоистическую реакцию отстраненности «это меня не касается, потому что происходит далеко». Позиция страуса, спрятавшего голову в песок с надеждой, что авось пройдет мимо, вот еще один вариант реагирования сознания человека на информацию о происходящих катаклизмах. Спасет ли такой подход людей? Поможет ли выжить не только нам лично, а и нашим близким, когда привычная картина природы изменится непосредственно за нашим окном? А ведь она уже меняется.

При подаче информации для общественности очень важна ее правдивость. Кто из нас не хочет знать правду, когда речь идет о стихийных бедствиях и их последствиях. И не только об этом. Увы, нельзя забывать о том, что мы живем в потребительском обществе, где решение очень многих жизненно важных вопросов определяет капитал. Не секрет, что даже информация о катаклизмах имеет свою цензуру. Зачем далеко ходить? Достаточно вспомнить сценарии большинства фильмов-катастроф, где наглядно показано как правящая «элита» решает, кому жить, а кому…смириться со своей судьбой. И все это делается под благовидным предлогом «не вызвать панику среди населения». Вот такой сценарий развития событий предлагается принять человечеству. Устраивает ли он нас?

Международное движение АЛЛАТРА: Обществу нужен новый подход

Чтобы нам, людям легче было по-настоящему понять и осознать ситуацию с климатом, иметь возможность всесторонне увидеть проблему и вместе обозначить то, что еще можно сделать сегодня, нужен другой подход. Нужно взаимодействие большого количества научных специалистов из разных областей наук, имеющих незаангажированный взгляд, порядочных, здравомыслящих людей. Такой ученый смотрит глобально, видит и широко понимает причины и последствия изучаемых явлений и, что особенно важно, – понимает всю губительность для природы системы потребительского общества.

Доклад о климате группы ученых АЛЛАТРА

В 2014 году группа учёных международного общественного движения АЛЛАТРА, людей, для которых главные критерии в их работе и жизни - это Человечность и Совесть, выпустила в свободном доступе доклад «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем». Доклад написан простым понятным для любого человека языком. Каждый, кто хочет самостоятельно разобраться в происходящей с климатом ситуацией, может это сделать. В докладе указаны как причины происходящего, так и пути решения проблем на разных уровнях современного общества.

Многое из описанного в докладе ученых из Движения АЛЛАТРА пять лет назад подтверждено сегодняшними климатическими событиями и фактами: нарастающая динамика катаклизмов вместо постепенного изменения климата, появившаяся многообразность природных аномалий, увеличение количества тайфунов разрушающей силы, увеличение бальности и количества землетрясений, активизация ранее спящих вулканов, усиление активности гроз, значительное увеличение потока нейтрино, который зафиксирован уже в разных исследовательских проектах мира.

В докладе «О проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле. Эффективные пути решения данных проблем» также указывается, что происходящие климатические изменения цикличны, они обусловлены космическими процессами, на которые ученый мир повлиять не может. Например, ускорение движения Вселенной, изменение положения магнитных полюсов планеты, изменение наклона земной оси. Антропогенный фактор, которому уделяется столько внимания общественности, носит вторичный характер. Это говорит о том, что нельзя недооценивать последствия этих космических процессов. Тем более, что истории известно о существовавших ранее цивилизациях, загадочно исчезнувших с поверхности планеты Земля.

Исходя из изложенного в докладе и подтверждающих это событий, можно сделать простой вывод, что изменить происходящие и грядущие климатические изменения нам не под силу. Но что мы можем сделать, так это, объединившись, все вместе, выжить. Для этого людям сегодня важно не только больше знать о проблемах уже ближайшего будущего, но и реально объединиться на духовно-нравственной основе, чтобы иметь возможность всем вместе справиться с катаклизмами, потому что у одного человека или одной организации, одного поселения и даже одной страны, нет шансов выжить в борьбе с природными стихиями.

Движение АЛЛАТРА - новый формат взаимодействия людей

Понимание важности именно такого объединения всех людей на планете вне зависимости от их национальности, места проживания, цвета кожи, вероисповедания и возраста, послужило толчком к созданию международного общественного движения АЛЛАТРА, движения вне политики и вне религии. Инициативные люди, с активной жизненной позицией, которым не безразлично будущее человечества, люди доброй воли, собрались для реализации созидательных проектов, ориентированных на дружбу и объединение людей.

Осознавая также острую необходимость предоставления населению планеты оперативной, правдивой, полной и глубокой информации о происходящем с климатом, вслед за докладом ученых АЛЛАТРА, волонтеры движения выпускают на канале АЛЛАТРА ТВ циклы передач «Экстренные новости», «Климат-контроль», «Климат глазами очевидца», проект «GeoCenter.Info. О глобальных катаклизмах и единении людей».

Раздвигая условные границы, показывая пример общения на основе человечности, открытости, пример взаимодействия с учеными разных стран, участники движения провели Междисциплинарную научно-практическую онлайн-конференцию, посвященную теме изменения климата. В ней принимали участие Арвинд Патель, доктор медицицы, профессор микробиологии в Бергенском общественном колледже США, Нью-Джерси; ведущий специалист национального института геофизики и вулканологии Италии и национальной обсерватории Везувия, вулканолог, доктор наук, PhD, Джузеппе Мастролоренцо; Кармен Болтер, профессор, режиссер, продюсер, постдипломное отделение исследований в области образования, факультет образования, Университет Калгари (Канада); Дженнифер Марохаси, доктор наук, PhD, Университет Квинсленда, Австралия; Джон Эббот, доктор наук, PhD, Университет Макгилла, Канада.

Помогать другим – естественное желание человека

Интересен тот факт, что всех представителей научной среды объединяло желание помочь людям, проинформировать о наблюдениях и выводах, к которым ученые пришли в своей работе, чем люди могут помочь себе и всем уже сегодня, и как своими действиями мы влияем на день завтрашний.

Например, в одном из онлайн-интервью волонтерскому телевидению АЛЛАТРА ТВ ведущий специалист национального института геофизики и вулканологии Италии и национальной обсерватории Везувия, вулканолог, доктор наук, PhD, Джузеппе Мастролоренцо сказал: «Катастрофы всегда застают врасплох. Если мы подумаем о том, что произошло за последние годы повсюду в мире – от урагана Катрин, который застал врасплох США и поставил на колени Новый Орлеан в стране, очень продвинутой технически, культурно, политически. Если возьмем землетрясение в Фукусиме (Япония), которое чуть не спровоцировало атомную катастрофу, потому что там также ситуация была недооценена: было известно, что землетрясение могло быть магнитудой 9, но барьеры против цунами, которые должны были защищать атомную электростанцию, были уменьшены в размерах, потому что люди подумали, что на самом деле никогда бы не произошло землетрясения такой силы. Переход между спасением и смертью в природных катаклизмах очень тонкий. Здесь необходимо адекватное информирование населения. Пока население в зоне риска может спастись, важно, в первую очередь, чтобы была адекватная информированность населения о рисках. Если мы будем максимально честны и осознанны, то в любой момент сможем спастись от любых катастроф. Пересмотреть весь наш образ жизни, оптимизировать наши ресурсы и особенно смотреть на настоящие ценности жизни, в которые естественно не входят потребительство, богатство, постоянная смена телефонов, машин. А делиться ресурсами. Вот это мое личное мнение. И все должны сотрудничать. Чтобы все могли иметь доступ к Знаниям. Должно быть единое общество, т.к. не бывает такого, что один город или одно государство или одна нация будет существовать в автономии и жить изолированно от других. Поэтому каждый может дать или предложить что-то людям, чтобы максимально содействовать праву на Знания каждого отдельного человека нашего огромного человеческого общества, которое является единым, единым обществом. То, что нужно победить – это эгоизм. Мы должны глубже понять смысл единства. Есть нечто большее, что объединяет нас».

Мнение ученого из Италии созвучно с мнением его коллеги из Австралии - Дженнифер Марохаси, доктор наук, PhD, Университет Квинсленда: «Я думаю, что если мы признаем, что завтра ситуация и условия вероятно уже не будут такими же как сегодня. Если мы признаем, что потребление, чрезмерное потребление — это не залог счастья и того, что мы будем хорошо подготовлены к завтрашнему дню. Понимание окружающего нас мира, уважительное отношение к земле, понимание природных циклов – это самая лучшая подготовка для нас. Я думаю, что если бы мы меньше боялись и проявляли больший интерес к науке, больше бы уважали других людей и их мнение, тогда были бы лучше подготовлены к наступающим засухам или наводнениям. И могли бы быть более счастливыми».

Это коснется каждого

Не только представители наук осознают взаимосвязь духовного развития человечества и состояния климата на планете. Люди любой точки земного шара чувствуют, что с ними происходит, видят духовно-нравственный упадок общества, что интересы, ценности и цели подавляющего большинства сконцентрировались исключительно на материальном достатке, на важности существования только своего «маленького мирка». Потребительское отношение ко всему и всем вокруг себя мешает человеку понять, что в мире нет ничего отдельного. Всё и все мы очень тесно взаимосвязаны. Если человек поймет, что изменение климата происходит по всей планете, то он поймет, что это коснется и его самого. А значит нельзя сидеть сложа руки, нужно действовать.

Уникальная передача АЛЛАТРА ТВ «Климат. Будущее сейчас»

Поэтому следующим шагом для информированности общества о том, почему природных катастроф становится больше, почему растет их интенсивность, как человечество может изменить ход событий, стал выход на АЛЛАТРА ТВ передачи с участием академика Игоря Михайловича Данилова - «Климат. Будущее сейчас», ее легко найти на канале YouTube. В передаче содержится уникальная информация о так называемой точке невозврата для всей планеты, о причинах и последствиях глобальных катастроф. Рассказывается и о том, что может сделать каждый человек сегодня, чтобы избежать печальной участи завтра. Также звучит ответ на вопрос в чем заключается шанс выжить для всего человечества. Этот шанс в изменении нашего образа жизни. А чтобы его изменить, нужно сначала каждому человеку вспомнить «Кто я есть?». И честно ответить себе «В чем смысл моей жизни здесь?»

Кроме этого, в передаче АЛЛАТРА ТВ «Климат. Будущее сейчас» представлена общая картина произошедших за последний год природных катастроф, которая поднимает острый вопрос о том, готовы ли люди Земли к тому, чтобы все вместе сообща пройти период серьезных испытаний на человечность во время глобальных климатических катастроф. Ни для кого не секрет, что духовный стержень в человеке особенно ощущается именно в экстренных ситуациях. Например, в том ключе, что умение владеть собой, сохранять спокойствие и ясность ума, умение принимать правильные эффективные решения для спасения жизни других – всё это возможно при условии сформированной в человеке прочной морально-нравственной опоры, отсутствия в нем эгоцентризма, понимания истинных ценностей жизни, наличия знаний о том, что есть человек, как работает человеческое сознание и многое другое.

Примером того, как это проявляется в жизни может служить случай, произошедший в Тайланде в июне 2018 года, когда в пещерах во время ливней застряла юношеская футбольная команда во главе со своим тренером. И все вместе без еды, без света, без тепла, находясь в пещере с мутной водой в течение 9 дней они смогли выжить и дождаться прихода спасателей благодаря самообладанию и взаимопомощи, благодаря стойкости духа одного человека – тренера, который в трудный момент стал опорой для всех остальных.

Передача АЛЛАТРА ТВ «Климат. Будущее сейчас» уникальна еще и тем, что в ней можно услышать мнение людей разного возраста, профессий, вероисповедания и социальных групп со всего мира о том, что важно для людей, чего они хотят в своей жизни, что их объединяет, что вдохновляет и ради чего стоит жить. Простые, честные, настоящие слова обычных людей. Это прекрасная возможность увидеть и услышать людей со всего мира своими глазами, почувствовать тот единый Дух добра, Любви, Дух братства, который внутренне объединяет всех людей планеты и который дает каждому человеку силы для действия во имя созидания и мира, что, в свою очередь, дает нам всем шанс на спасение.

Людям никто не может помешать объединиться

Как показывает опыт международного общественного движения АЛЛАТРА, из взаимодействия людей ради созидания рождаются прекрасные дела, как подтверждение того, что люди могут достичь всего, если захотят. И никто не может помешать им объединиться. Нужно просто исключать всё, что людей разделяет и искать то, что их объединяет, делает человечнее, милосерднее.

МОД АЛЛАТРА представляет собой единственную в своем роде платформу, которая объединяет людей со всего мира и созданную этими же обычными людьми. АЛЛАТРА - это уникальный коммуникационный форум для освещения неотложных проблем в обществе, для поиска наиболее продуктивных вариантов решения этих проблем, для реализации в жизни тех идей, которые позволяют людям справляться с жизненными трудностями. Здесь люди делятся своим опытом, свободно обмениваются мнениями и объединяют свои усилия для активных созидательных действий в реализации проектов.

Вот что сказала по этому поводу Кармен Болтер, профессор, режиссер, продюсер, постдипломное отделение исследований в области образования, факультет образования, Университет Калгари (Канада): «Мне нравится этот форум и то, что происходит в АЛЛАТРА. Потому что это объединяет людей со всего мира. Мы можем реально взглянуть на то, что происходит, используя технологии, чтобы поговорить друг с другом. Сейчас это именно тот вид форума, который у нас может быть. Чем более интернациональным будет, чем больше людей будет иметь возможность поговорить друг с другом, тем будет лучше».

Правда отзывается внутри

В мире очень много умных, честных, талантливых людей, которые понимают, что завтра у нашего общества есть только в том случае, если вектор его развития сменится с потребительски-эгоистического на духовно-созидательный, когда в обществе будет считаться достойным жить по-человечески, на принципах взаимопомощи и дружбы, без рабства, лжи, обмана и зависти. Где всё честно и открыто, где царит Дух и Любовь. Только у такого общества есть будущее. Нужно помнить, что мы все родом из мира Духовного, одна большая семья – человечество. Помнить, что основной капитал человека – духовный.

«Знания уже даны человеку и только от него зависит его выбор и действие! А от действия каждого - изменения во всем мировом обществе! Для всех живых людей это реально последний оставшийся шанс духовно спасти себя и цивилизацию» – из книги «АЛЛАТРА».

Международное общественное движение АЛЛАТРА

Сайт АЛЛАТРА ТВ - https://allatra.tv

Передача “Климат. Будущее сейчас” - https://allatra.tv/video/klimat-buduschee-sejchas

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