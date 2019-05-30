«Это не должно повториться»: Росрыболовство ищет виновников обмеления Волги

Виноватых найдут

За волжское «маловодье» накажут тех, кто принял неправильное решение. Правда, сначала виноватых предстоит найти: в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства завели административное расследование. В ведомстве так отреагировали на большое количество жалоб от рыбаков, жителей Самарской, Ульяновской областей, Татарстана. Уровень Саратовского и Куйбышевского водохранилища и в самом деле слишком сильно понизился. Уровень воды у Жигулевской ГЭС на метр ниже нормы, около Саратовской – на 30 сантиметров. Около берегов Тольятти уровень ниже 2018 года также на метр. И сейчас сбросы воды уже остановлены! Но ущерб остается подсчитывать: рыбу лишили привычных нерестилищ, людей – нормальной питьевой воды – например, в Тольятти ее берут из поверхностных слоев грунта.

- Вред нанесен и экологический, и хозяйственный, пострадала экосистема, рыбные запасы, так что административное дело, заведенное Росрыболовством.И сейчас самое главное – не просто наказать виновных, но и выработать такие алгоритмы принятия решений, чтобы в последующем подобные ситуации не повторялись, - считает эколог, председатель Центрального Совета «Российской Зеленой Лиги» Сергей Симак. - При планировании уровней сбросов необходимо учитывать множество факторов: количество снега, состояние почвы (причем в разных частях бассейна Волги - а это 13% территории Европы), прогноз метеорологов на весну и другие. В данном случае нужно понять, кто виноват: или специалисты неправильно спрогнозировали, или метеорологи дали им неверный прогноз.

Синоптики ошиблись в прогнозах?

Сейчас говорить о результатах расследования еще рано. Экспертам предстоит оценить и расчеты Федерального агентства водных ресурсов, и прогнозы, которые предоставляли синоптики. Пока кажется очевидным: специалисты просто понадеялись, что все будет как всегда, испугались большого Половодья и решили его активно пропускать. Но ничего не вышло.

- Сегодня Волга представляет собой каскад водохранилищ, ее гидрорежим полностью зависит от человека. И те специалисты, которые в этом году принимали решение о попусках воды на ГЭС, сделали ошибку. Они, задавая параметры, исходили из того, что практически во все прошлые годы морозный период наступал до того, как выпал снег. Почва промерзала, весной талые воды скатывались по еще замерзшему грунту в реки. Эксперты посчитали, что также будет и в этом году и предусмотрели дополнительные сбросы, чтобы не было слишком высокого паводка. Но в этом году все получилось по-другому. Снег лег на непромерзшую почву, весной быстро впитался в грунт, в Волгу поступило значительно меньше воды, чем рассчитывали, - говорит Сергей Симак.

В Астрахани рыбешку спасают школьники

Волга рано зацветет и это катастрофа

Сейчас по всей Волге спасают нерестящуюся рыбу. Экологи говорят, что пока такой поворот можно не считать фатальным: особи растут 1-2 года, так что один провальный год не означает исчезновения популяции. Но все равно – ущерб рыбному хозяйству огромный. Сейчас все гидроэлектростанции пытаются накопить воду, соответственно, в низовьях Волги ее также мало. И, по оценкам экологов, нерестилища, находящиеся в Волга-Ахтубинской пойме, оказались выведены из строя на этот год. В Астрахани малькам рыб помогают выжить школьники, которые переносят рыбешек ближе к воде. А вот рыбаки в Татартсане опасаются, что рыбы вообще не будет.

Пока что к счастью не остановлено судоходство по Волге, теперь владельцы туристических теплоходов надеются только на то, что не будет засухи.

А уже скоро Волга может зацвести – и даже родившаяся рыба может погибнуть.

- В Волгу ежегодно сбрасывается большое количество загрязнений, при уменьшении объема воды концентрация их увеличивается. Вода начинает цвести, появляется уже большое количество сине-зеленых водорослей. Их развитие и гибель приводят к еще более сильному загрязнению воды. Происходят так называемые заморы не только рыбы, но и всей экосистемы, - говорит Сергей Симак.

В Росрыболовстве обещают обязательно поделиться результатами расследования и с общественностью, и с органами госвласти. Хочется верить, что это поможет разработать более четкую систему планирования, которая позволит не совершать таких страшных для экологии ошибок в дальнейшем.

КОМПЕТЕНТНО

Главный инженер Жигулевской ГЭС Олег Лытиков:

Водосливная плотина Жигулевской ГЭС в этом году была открыта для свободного пропуска воды 23 дня, при средней продолжительности в разные годы - 40-50 дней. В настоящее время происходит плановое наполнение Куйбышевского водохранилища. Ориентировочно, уровень воды в верхнем бьефе у плотины Жигулевского гидроузла достигнет своего нормального подпорного уровня (НПУ) во второй половине июня

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