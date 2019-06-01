«Динамо Самара» в дебютном сезоне выиграло бронзовые медали чемпионата России по мини-футболу

Почему самарцы - открытие сезона

«Динамо Самара» - обладатель бронзовых медалей чемпионата России по мини-футболу. Еще год назад эта фраза звучала бы абсурдно для самарского любителя спорта. Какой мини-футбол? Его здесь не видели больше 20 лет и уже забыли, что такой спорт вообще есть. Абсурдной эта фраза прозвучала бы и для бывалого любителя футзала – команда-дебютант Суперлиги и сразу в медали? Ага, конечно, когда есть такие мастодонты, как «Газпром-Югра», «Сибиряк», «Тюмень», «Синара». Да каждая из этих команд с легкостью вынесет дерзкого новичка, если тот осмелится пробиться в плей-офф. В итоге получилось только у «Тюмени», но об этом позже.

Самарское «Динамо» - удивительная команда. Официально она появилась на свет 8 февраля 2018 года. То есть, ей чуть больше года (команде, которая выиграла медали, меньше года - игроки собрались перед сезоном, в июле). На самом деле клуб чуть старше – он успел откатать сезон в Первой лиге в зоне «Москва» под именем «Богатое». Но это была скорее проба сил руководства в профессиональном спорте – у боссов «Динамо» были планы на элиту российского мини-футбола. И эти планы были связаны с Самарой.

Удивительный факт №2 – «Динамо Самара» базируется в Москве. То есть, команда там живет, тренируется. Только играет в Самаре. Почему? Корреспондент «КП-Самара» расспрашивал об этом исполнительного директора клуба еще осенью прошлого года. Почитать то интервью можно у нас на сайте. И не будем скромничать – спортивная редакция самарской «Комсомольской правды» одна в Самаре регулярно и подробно писала про становление местного мини-футбольного «Динамо».

Удивительный факт №3 – полуфинал Кубка России в дебютном сезоне. И это не с самым сильным составом, если смотреть по отдельным игрокам. Но где Самара проигрывала в звездах, то брала командными действиями. «Динамо» - удивительно сбалансированная команда. Руководство и тренерский штаб смогли за очень короткий срок найти гармонию внутри команды. Нет, волжане не работали, как швейцарские часы, не будем идеализировать, но они показывали результат тогда, когда это было нужнее всего. И проявляли характер, что очень ценно.

Главный тренер команды Максим Горбунов скроил настоящую боевую единицу, на игру которой приятно смотреть. И которая принесла результат. За что ему честь и хвала.

Да, все игроки – опытный бойцы, они поиграли в разных клубах в российской мини-футбольной элите. Это не просто банда амбициозных пацанов, а стая гладиаторов. Но это нисколько не умаляет заслуг тренерского штаба, который проделал огромную работу.

Кстати, в клубе нет ни одного легионера, а без них, как известно, в любом спорте бороться за медали трудно.

Ну и наконец 4-ый удивительный факт – «Динамо Самара» чуть не попало в Лигу чемпионов. Об этом подробнее.

Самарское «Динамо» - команда удивительная. Ей всего чуть больше года. Фото: МФК «Динамо Самара».

Никто от «Динамо» такого не ожидал

После прошлого сезона Суперлига оказалась сильно обескровлена. Сразу несколько клубов прекратили свое существование. И это были не просто клубы – гранды российского мини-футбола. Московская «Дина», петербургский «Политех», глазовский «Прогресс», смоленский «Автодор». До этого финансовые проблемы настигли самый титулованный российский клуб московское «Динамо». Но такие катастрофические потери, как ни странно, стали благом для всего мини-футбола страны. Сезон 2018-2019 в российской Суперлиге стал самым сбалансированным, наверно, за всю историю существования турнира. Каждая команда могла претендовать на медали.

В регулярном чемпионате самарское «Динамо» финишировало на шестом месте. Вряд ли перед началом чемпионата кто-то предполагал, что волжане попадут в плей-офф, и уж тем более никто не ожидал того, что произойдет дальше.

В регулярном чемпионате самарцы финишировали на 6 месте.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В четвертьфинале «Динамо Самара» нарвалась на мощную екатеринбуржскую «Синару» (а это, на всякий случай, один из немногих российских победителей футзальной Лиги чемпионов). На легкую прогулку уральцы не рассчитывали, но и не думали, что пройти в полуфинал у них не получится. Тем более после двух домашних матчей. В серии до трех побед «Синара» вела 2:0 (в одном матче команда из Екатеринбурга вынесла самарцев аж 6:0). Но потом что-то случилось. Зубами, на том самом характере, о котором мы говорили, волжане вырвали две победы при родных трибунах – 5:4 и 1:0, а потом поехали в Екатеринбург и снова вынесли «Синару» - на этот раз 4:2.

На кураже «Динамо Самара» отправилось бить «Тюмень», которая совсем недавно выбила ее из полуфинала Кубка России. Взять реванш удалось только в первом матче. Следующие три игры завершились тяжелыми победами сибиряков.

В «бронзовой серии» борьба была упорной. Фото: МФК «Динамо Самара»

«Бронзу» взяли кровью и потом

Финал принес бы Самаре Лигу чемпионов – «Барселону», «Спортинг», «Интер Мовистар» и других грандов европейского футзала. Но участие в главном турнире Старого света после первого же профессионального сезона – это было бы слишком. И «Динамо Самара» отправилось добывать «бронзу» чемпионата России. Там ее ждала сыктывкарская «Новая генерация» - еще одна команда, которую в матчах за медали никто не ждал.

Первые два домашних матча самарцы выиграли – сначала 6:2, потом 5:4. Реанимировать интригу «Новая генерация» смогла дома, когда переиграла волжан 3:1. Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1. Все решила четвертая игра.

Поражение встряхнуло волжан. К четвертой минуте они уже вели +2. Ворота сыктывкарцев распечатал Артур Мелконян, а удвоил счет Владимир Саносян. Однако «Новая генерация» при родных трибунах проигрывать не собиралась – к середине первого тайма хозяева сравняли, и только гол Павла Симакова позволил самарцам уйти на перерыв в статусе лидера.

Во втором тайме Саносян точным ударом приблизил «бронзовые медали», а за три минуты до конца матча Алексей Лялин, казалось, похоронил надежды «Новой генерации» на удачный исход встречи. Но это только казалось. На сцену вышли Кирилл Шишов и Александр Семуков.

Все решилось в самой концовке. Здесь фортуна была на стороне «Динамо Самара». Андрей Заболонков мощно пробил по воротам «Генерации» и попал аккуратно под перекладину – 6:4. «Бронза» уезжает в Самару.

Ну а чемпионами Суперлиги стали обидчики волжан по полуфиналу – «Тюмень». Сибиряки обыграли в финальной серии московский клуб «КПРФ».

Редакция «КП-Самара» поздравляет «Динамо» с бронзовыми медалями Суперлиги! Спасибо парням за яркий футбол!