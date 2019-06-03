Хоровод от кукол ЛОЛ и гигантский ЛЕГО: в Новой Самаре устроили летний праздник в День защиты детей

Куклы стали большими

1 июня родителей с малышами приглашали на праздник по всей Самаре. Музыка, аттракционы, куклы – ведущие встречали маленьких гостей в парках, на набережных. Жителям Новой Самары повезло – грандиозный праздник пришел к ним прямо во двор.

А рядом работала мастерская аквагрима

Уже с 12 часов во дворе на большой детской площадке играла музыка, скорее выйти из дома детвору звали аниматоры, а на самой площадке всех гостей встречали гигантские куклы ЛОЛ. Встреча с любимыми героями для поклонниц этих игрушек и видео про них стала незабываемой: их можно было потрогать, лично с ними познакомиться и поиграть с увеличенными копиями кукол. Разве не о таком погружении в сказку мечтает каждый ребенок?

Поиграть с куклами ЛОЛ мечта каждого малыша

- Дочка довольна. У нее дома есть такие куклы, они с подругами постоянно с ними играют, так что здесь получилась прямо встреча с мечтой. Очень здорово, что такой праздник устроили и все рядом с домом. Особенно хорошо это в такой жаркий день, никуда не нужно ехать далеко, но и из дома есть куда выйти, - делится эмоциями мама 6-летней Алины.

Стройка шла полным ходом

Площадок для ребят на празднике было более чем достаточно: на одной из них вместе с ЛЕГО-мастерами можно было построить целый город из огромных кубиков. Счастливы были и дошколята, и их папы, которые с удовольствием влились в стройку.

Дети играли в огромный ЛЕГО

А рядом ребята постарше учились мастерить слаймы – желеобразные игрушки, так популярные сейчас у подростков. Собственноручно созданных «лизунов» можно было забрать с собой, так что скоро площадка заполнилась школьниками, настойчиво экспериментирующими с необычными свойствами этой неньютоновской жидкости.

Гостей праздника учили делать слаймы

Хочу здесь жить!

Гостями праздника стали ребята из танцевальной студии «Волна». На импровизированной сцене они показывали чудеса пластичности и поражали хореографическими этюдами. Взрослые заворожено следили, а детишки тут же пытались повторять движения – далеко пойдут!

Танцевальный коллектив "Волна" подготовил много творческих номеров

А по дорожке вдоль одного из домов всех желающих катала лошадка – для нее специально выделили площадку в тени, чтобы катания не были утомительными ни для кого из участников процесса. Именно к парнокопытной красотке в первую очередь бросилась Адель – она с бабушкой пришла на праздник из поселка Мехзавод.

Танцевальный коллектив "Волна" удивлял всех хореографическими изысками

- Мы первый раз тут на празднике, очень много о нем слышали и решили в этот раз обязательно побывать, ничуть не разочаровались, - признается Наталья Лютова, бабушка девочки. Семья живет в одном из старых домов в Мехзаводе и сама Адель поделилась секретом, что уже давно хочет переехать сюда, в новые дома, мол, так и папе уже давно сказала. Кстати, исполнить мечту девочки стало еще проще – об этом гостям праздника рассказывали сотрудники банка ВТБ, одного из партнеров праздника и ГК «Финстрой», застройщика «Новой Самары».

Мыльные пузыри в подарок от партнеров праздника

Льготные условия ипотеки для семей с детьми – отличный повод задуматься об улучшении жилищных условий. На празднике, правда, сотрудники банка ключи от квартир не раздавали, зато дарили всем мамам, сделавшим пост в инстаграме, подарки для детей – чудесные мыльные пузыри, которые малыши тут же начинали выдувать по всей праздничной площадке.

Под заводную музыку всем хотелось танцевать

«С детьми здесь хорошо»

Праздник порадовал и детей, и родителей. Сделать такую яркую площадку 1 июня решили неслучайно – Новая Самара район молодой, сюда переезжают семьями, покупают квартиру в ожидании первого или уже второго ребенка. Так что маленьких зрителей для представления набралось достаточно.

Кто получит больше "лайков" от детворы?

- Мы уже два года здесь живем, довольны всем. Здесь много детских площадок, они обустроенные, ухоженные. Очень хочется, чтобы как можно скорее появился детский садик муниципальный – у нас очень молодой район, много семей с детьми, места в саду очень нужны. И хорошая новость о строительстве школы, мы надеемся, что когда дочка вырастет – а сейчас ей 1,5 года – она уже сможет пойти в новую школу, - делятся своими впечатлениями от жизни в «Новой Самаре» Светлана и Роман Елисеевы. Супругам праздник тоже понравился: далеко ехать не нужно, с 1,5-годовалой дочкой такие путешествия не слишком удобны. А здесь все рядом, под окнами буквально музыка.

Ребятам веселый праздник очень понравился

- Не прийти было просто невозможно. Хорошо, когда в новых районах организуют свои праздники, досуг. Здесь было много площадок для детей разных возрастов, потанцевали всей семьей, музыка классная. Еще будет здорово, когда появится у нас благоустроенный парк, где можно будет отдыхать в тенечке. Мы уверены, что это будет подарком для всех родителей с детьми, - улыбается Светлана.

Все остались довольны праздником

Кстати, организацией праздников забота застройщика и управляющей компании о жителях не ограничивается. Весной здесь благоустраивали дворы, в которых появились розы, клумбы с другими цветами, голубые ели и множество других деревьев.