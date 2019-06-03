2019-06-03T18:27:38+03:00
Общество

Хоровод от кукол ЛОЛ и гигантский ЛЕГО: в Новой Самаре устроили летний праздник в День защиты детей

Несмотря на жаркое солнце, на детскую площадку в праздничный день поспешили прийти сотни жителей района
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Куклы ЛОЛ собрали вокруг себя сотни ребятКуклы ЛОЛ собрали вокруг себя сотни ребят
Изменить размер текста:

Куклы стали большими

1 июня родителей с малышами приглашали на праздник по всей Самаре. Музыка, аттракционы, куклы – ведущие встречали маленьких гостей в парках, на набережных. Жителям Новой Самары повезло – грандиозный праздник пришел к ним прямо во двор.

А рядом работала мастерская аквагрима

А рядом работала мастерская аквагрима

Уже с 12 часов во дворе на большой детской площадке играла музыка, скорее выйти из дома детвору звали аниматоры, а на самой площадке всех гостей встречали гигантские куклы ЛОЛ. Встреча с любимыми героями для поклонниц этих игрушек и видео про них стала незабываемой: их можно было потрогать, лично с ними познакомиться и поиграть с увеличенными копиями кукол. Разве не о таком погружении в сказку мечтает каждый ребенок?

Поиграть с куклами ЛОЛ мечта каждого малыша

Поиграть с куклами ЛОЛ мечта каждого малыша

- Дочка довольна. У нее дома есть такие куклы, они с подругами постоянно с ними играют, так что здесь получилась прямо встреча с мечтой. Очень здорово, что такой праздник устроили и все рядом с домом. Особенно хорошо это в такой жаркий день, никуда не нужно ехать далеко, но и из дома есть куда выйти, - делится эмоциями мама 6-летней Алины.

Стройка шла полным ходом

Стройка шла полным ходом

Площадок для ребят на празднике было более чем достаточно: на одной из них вместе с ЛЕГО-мастерами можно было построить целый город из огромных кубиков. Счастливы были и дошколята, и их папы, которые с удовольствием влились в стройку.

Дети играли в огромный ЛЕГО

Дети играли в огромный ЛЕГО

А рядом ребята постарше учились мастерить слаймы – желеобразные игрушки, так популярные сейчас у подростков. Собственноручно созданных «лизунов» можно было забрать с собой, так что скоро площадка заполнилась школьниками, настойчиво экспериментирующими с необычными свойствами этой неньютоновской жидкости.

Гостей праздника учили делать слаймы

Гостей праздника учили делать слаймы

Хочу здесь жить!

Гостями праздника стали ребята из танцевальной студии «Волна». На импровизированной сцене они показывали чудеса пластичности и поражали хореографическими этюдами. Взрослые заворожено следили, а детишки тут же пытались повторять движения – далеко пойдут!

Танцевальный коллектив "Волна" подготовил много творческих номеров

Танцевальный коллектив "Волна" подготовил много творческих номеров

А по дорожке вдоль одного из домов всех желающих катала лошадка – для нее специально выделили площадку в тени, чтобы катания не были утомительными ни для кого из участников процесса. Именно к парнокопытной красотке в первую очередь бросилась Адель – она с бабушкой пришла на праздник из поселка Мехзавод.

Танцевальный коллектив "Волна" удивлял всех хореографическими изысками

Танцевальный коллектив "Волна" удивлял всех хореографическими изысками

- Мы первый раз тут на празднике, очень много о нем слышали и решили в этот раз обязательно побывать, ничуть не разочаровались, - признается Наталья Лютова, бабушка девочки. Семья живет в одном из старых домов в Мехзаводе и сама Адель поделилась секретом, что уже давно хочет переехать сюда, в новые дома, мол, так и папе уже давно сказала. Кстати, исполнить мечту девочки стало еще проще – об этом гостям праздника рассказывали сотрудники банка ВТБ, одного из партнеров праздника и ГК «Финстрой», застройщика «Новой Самары».

Мыльные пузыри в подарок от партнеров праздника

Мыльные пузыри в подарок от партнеров праздника

Льготные условия ипотеки для семей с детьми – отличный повод задуматься об улучшении жилищных условий. На празднике, правда, сотрудники банка ключи от квартир не раздавали, зато дарили всем мамам, сделавшим пост в инстаграме, подарки для детей – чудесные мыльные пузыри, которые малыши тут же начинали выдувать по всей праздничной площадке.

Под заводную музыку всем хотелось танцевать

Под заводную музыку всем хотелось танцевать

«С детьми здесь хорошо»

Праздник порадовал и детей, и родителей. Сделать такую яркую площадку 1 июня решили неслучайно – Новая Самара район молодой, сюда переезжают семьями, покупают квартиру в ожидании первого или уже второго ребенка. Так что маленьких зрителей для представления набралось достаточно.

Кто получит больше "лайков" от детворы?

Кто получит больше "лайков" от детворы?

- Мы уже два года здесь живем, довольны всем. Здесь много детских площадок, они обустроенные, ухоженные. Очень хочется, чтобы как можно скорее появился детский садик муниципальный – у нас очень молодой район, много семей с детьми, места в саду очень нужны. И хорошая новость о строительстве школы, мы надеемся, что когда дочка вырастет – а сейчас ей 1,5 года – она уже сможет пойти в новую школу, - делятся своими впечатлениями от жизни в «Новой Самаре» Светлана и Роман Елисеевы. Супругам праздник тоже понравился: далеко ехать не нужно, с 1,5-годовалой дочкой такие путешествия не слишком удобны. А здесь все рядом, под окнами буквально музыка.

Ребятам веселый праздник очень понравился

Ребятам веселый праздник очень понравился

- Не прийти было просто невозможно. Хорошо, когда в новых районах организуют свои праздники, досуг. Здесь было много площадок для детей разных возрастов, потанцевали всей семьей, музыка классная. Еще будет здорово, когда появится у нас благоустроенный парк, где можно будет отдыхать в тенечке. Мы уверены, что это будет подарком для всех родителей с детьми, - улыбается Светлана.

Все остались довольны праздником

Все остались довольны праздником

Кстати, организацией праздников забота застройщика и управляющей компании о жителях не ограничивается. Весной здесь благоустраивали дворы, в которых появились розы, клумбы с другими цветами, голубые ели и множество других деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Бывший глава департамента туризма Самарской области устроился на работу в гостиницу
В Самарской области разработали новый законопроект для решения проблем обманутых дольщиков
В детских лагерях Самарской области нашли 395 нарушений пожарной безопасности
На трассе М-5 в Самарской области «Веста» влетела в Mercedes-Benz: пострадали 5 человек
Сотрудники ФСБ задержали члена сызранской банды с крупной партией героина
Стали известны дата старта продаж и стоимость универсала LADA Granta Cross
В Самаре сотни ребят отметили День защиты детей в Струковском саду
Самарская область перешла на цифровое ТВ
Самарцев приглашают в круизы по Черному морю на теплоходе «Князь Владимир»
"Крылья Советов" начнут готовиться к новому сезону РПЛ через 2 недели
В Самаре почти за 73 млн рублей отремонтируют подземный переход на Заводском шоссе
В Самаре "Зеленый марафон" пробежали сотрудники Корпорации Кошелев
В минтрансе рассказали, какими деревьями заменят засохшие туи на Московском шоссе в Самаре
В Самаре больше не осталось «Пчелок»
«Гонка героев-2019» в Самаре: участников ждет 8-километровая трасса с препятствиями на Рощинском полигоне
Нанес не менее 44 ударов: жителя Самары отправили в колонию за убийство жены
В Самаре эвакуировали детский сад на Агибалова
В Самаре приставы заставили женщину убрать с Заводского шоссе незаконный кондитерский киоск
В Самаре двоих школьников наградили «Горячим сердцем» за задержание опасного преступника
Невеселый паровозик: в Самаре возле «Колизея» столкнулись два трамвая
«Боролась за каждую жизнь»: в Самаре скончалась заместитель главврача больницы Середавина
В Самарской области женщина на иномарке сбила перебегающего дорогу кабана
В Кинельском районе ввели карантин по бешенству животных
Баскетболистам «Самары» подарят 2,5 млн рублей и ноутбук от «яблока»
В Самаре на улицу Ново-Вокзальную вернули трамваи