Исчез в «сталкерской зоне»: в Самаре почти полгода не могут найти ни живым, ни мертвым пропавшего на развалинах завода мужчину

Самарскому Заводу имени Масленникова больше 100 лет. Значительная часть легендарного оборонного предприятия сегодня — самая настоящая, покрытая тайнами сталкерская зона с бункерами. Именно тут, в заброшенных развалинах ЗИМа, 23 января пропал 34-летний Андрей Гайдуков. Обстоятельства его исчезновения чуть ли не мистические, найти человека не могут до сих пор.

«Он никогда не отключал телефон»

Андрей вместе с давними друзьями — Сашей и Женей — вечером 23-го числа отправился на ЗИМ за цветным металлом, который можно продать за неплохие деньги. Ходили туда не первый раз, ничто не предвещало беды. Товарищи вернулись, сейчас у них все хорошо. Где Гайдуков — не знает никто.

— Последний раз я его видела 21 января. Приезжал в гости, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» мама разыскиваемого Галина Гайдукова. — Никуда не собирался, вместе с Маргаритой, своей девушкой, на днях планировал приехать в гости.

Сын так и не объявился, Галина Петровна не видела его уже почти пять месяцев.

В день исчезновения Андрей был в своей камуфляжной формеФото: соцсети

В день пропажи самарец вернулся со стройки частной сауны на улице Карбышева, где работал в последнее время, и лег спать. Своей гражданской жене он сообщил, что ближе к ночи поедет с друзьями на ЗИМ — за «цветниной».

— Андрей, время-то! Десятый час, темнота, — возмутилась тогда возлюбленная пропавшего Маргарита Морозова.

— Так надо, — ответил мужчина.

Перед уходом Андрей спал, потом его разбудил телефонный звонок. Он собрался и обещал быть дома рано, часов в 12 ночи.

— Но ни звонка, ничего. Всю ночь я звонила, но его мобильный был отключен. А он его никогда не отключал, никогда! — вспоминает Маргарита в разговоре с корреспондентом «КП-Самара».

«Он просто бесследно пропал»

Что же случилось? По словам спутников Гайдукова, ближе к десяти вечера они подъехали к заводу и у Евгения, на чьей машине передвигалась компания, возникли проблемы с авто. Александр и Андрей пошли на развалины за добычей, водитель остался устранять неполадки.

— По рассказу Саши, он замерз и пошел к Жене. Сказал, что через 30-40 минут вернулся на место, где они расстались, а Андрея там уже нет, — говорит Маргарита. — Почему тогда не стал бить тревогу? Просто вернулся и они уехали!

Сегодня большая часть ЗИМа - заброшенаФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Женщина не понимает — как могли Александр и Евгений оставить ее сожителя в холодную зимнюю ночь одного на сомнительном объекте? Более того, наша собеседница считает некоторые обстоятельства исчезновения ее супруга весьма странными:

— Обычно Андрей сам за рулем, а тут он его оставил. И тот, кто у них на машине, всегда развозит всех по домам. Помню, что Андрей всегда звонил: «Сейчас Сашу отвезу и буду дома». А тут они начали отрицать — «Да ты че — на такси разъезжаемся обычно, мы всегда так делаем! Он просто хотел поискать еще!»

Второе непонятное обстоятельство — показания Александра:

— Ему числа 27 января звонила моя подруга, потому что от меня он трубку не брал. Спросила: «Почему вы его бросили?» Ответ был: «Мы повздорили, и я ушел в машину». В полиции он этого почему-то не сообщил. Также Андрей ему должен был 5 тысяч, а у меня сложилось впечатление, что Саша не очень надежный, за рубль удавится.

Следующий подозрительный момент:

— Документы и вещи Александра были в машине Андрея, он говорил, что приедет за ними, но они до сих пор у меня дома. Не забрал, наверное, боится со мной видеться. А еще боялся, что я эти вещи в полицию отдала, и спросил однажды: «Ты что, думаешь я его убил?» Хотя я ничего такого не говорила. Но я уверена, его друзья что-то скрывают.

«Лазили там, где тюрьмой пахнет»

Среди знакомых Гайдукова ходят разговоры, что свидетели, давая показания на месте, указали силовикам совсем не то место на катакомбах, где исчезнувшего видели в последний раз. По слухам, друзья искали цветмет в запрещенных местах ЗИМа. «Говорят, лазили там, где тюрьмой пахнет» — охарактеризовала мать пропавшего эти догадки.

Галина Гайдукова замечает — раньше Андрей уже пропадал. Но чтобы на такой длительный срок — никогда.

— В 2015 году его не было полтора месяца. Он просто перестал брать трубки. Я заявила в полицию, — делится Галина. — Но потом сам позвонил. Ничего не стал объяснять мне, главное нашелся. Думала, что и сейчас так будет. 4 месяца тишины — на него это не похоже.

По словам близких, Андрей был не конфликтным человекомФото: соцсети

Пенсионерка очень переживает. Зацепок нет никаких. Друзья сына не объясняют, почему оставили его. Не подсказали женщине, где ее младший ребенок и гадалки, к которым она обращалась за помощью:

— Я уже все передумала. Всякие мысли в голову лезут. Андрей, Женя, Саша постоянно вместе были, всегда втроем ездили везде, почему в этот раз его бросили? Евгений говорит: «Созванивался с ним в тот же вечер — телефон отключен был почти сразу». На другой день я ему звонила: «Может, сходите, посмотрите?» На работе, не может. Потом они говорили, что ездили, но не нашли его. Не знаю, правда или нет.

Всех проверили на детекторе лжи

Галина Петровна не сдерживает слез. В 2001 году она уже потеряла сына — старший брат Андрея вернулся из армии, неудачно нырнул в речку, сломал шею и погиб.

К поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт». Активисты обыскивали зону пропажи и зимой, и совсем недавно — в мае. Ничего. Маргарите присылали фотографии ключей и ботинок, но та сразу дала понять — это не его вещи.

В обстоятельствах загадочной истории разбираются оперативники и следователи, которые еще зимой возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Александр и Евгений прошли детектор лжи, их допросили, но сейчас они вне подозрений.

— По нашей информации, они пошли туда собирать цветмет. Договорились, что разойдутся по территории и ко времени выйдут. В итоге двое встретились, а Гайдуков так и не вышел. Пропал на в заброшенных цехах. Дело находится на особом контроле у Москвы. Думали, что весной, как снег сойдет, он найдется, но до сих пор тишина, — делятся с samara.kp.ru правоохранители.

Ни волонтеры, ни полицейские не смогли отыскать Андрея на развалинах заводаФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Маргарита Морозова добавляет — в деле сменилось уже несколько следователей. Но подвижек нет никаких:

— Топчемся на одном месте. Такое ощущение, что не мы от них, а они что-то от нас ждут. Недавно следователь мне и вовсе выдал: «Да кому он нужен? Убивать-то! Мертвый, но на заводе».

Тем не менее, близкие Андрея Гайдукова не теряют надежду на чудо. И ждут поддержки от других людей.

Приметы пропавшего: рост 168-170 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза зелено-карие.

Был одет: шапка вязаная темно-синяя с полосами темно-бордового цвета, костюм камуфляжный, свитер серый, ботинки черные.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону 8-927-734-46-87, в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Также можно написать на почту kpsamara@phkp.ru.

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