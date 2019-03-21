Убирали снег и наткнулись на труп: в Самаре тело пропавшей блондинки Лины Сторожевой нашли на козырьке ее подъезда

Исчезнувшая при загадочных обстоятельствах 14 октября прошлого года 34-летняя самарчанка Лина Сторожева нашлась. К сожалению, мертвой. Тело блондинки сегодня, 21 марта, обнаружили практически дома - на козырьке подъезда по адресу Черемшанская, 160, где она проживала с 12-летним сыном и мамой.

- Дворников заставили почистить снег и они случайно наткнулись на труп, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" Татьяна П. (имя изменено), знакомая с ситуацией.

На место вызвали полицию и другие оперативных службы. Подъезд оцепили. Лину жильцы опознали практически сразу - по одежде и внешним признакам.

Сторожеву искал весь городФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Очень жалко девочку. Неужели она все это время была под носом у родных? Там ведь и не видно! - продолжает Татьяна. - Матери какого сейчас? Получается, дочь и не уходила.

Наша собеседница отмечает, что вряд ли речь идет о самоубийстве. Сторожевы жили на первом этаже:

- Да и сама она прыгнуть так тоже не могла. Это надо ювелирно прыгать, возле стены, под трубой. Чтобы не увидели. Сейчас ее спасатели уже спустили в мешке. Большой вопрос, как ее искали, если она действительно не выходила из дома.

Тот самый дом, где жила Лина и где, предположительно, ее нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители, волонтеры, близкие Лины до последнего надеялись, что она жива.

- Недавно информацию про ее розыск обновили. Потому что были люди, которые говорили, что видели ее живой. Но в то же время - на ней все та же осенняя одежда, в которой она пропала. Она лежала между трубой и стеной, - поделился с журналистами "Комсомолки" собственный источник.

В СУ СК Самарской области подтвердили, что 21 марта на Черемшанской обнаружена погибшая. Но пока не факт, что это Лина Сторожева.

- Обнаружено тело женщины в гнилостном состоянии, определить личность погибшей можно будет только по результатам экспертизы, - сообщили samara.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Напомним, следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Отрабатывались различные версии, в том числе и связанные с личной жизнью Лины, а также с ее трудовой деятельностью - она работала страховым агентом. Зацепок не имелось никаких, никто ничего не знал, история в телефоне - почищена.

В САМАРЕ ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА.

В этой истории имелось лишь видео с подъезда, записанное на камеры "Безопасного Дома". Ночью Лина куда-то выбегает, а потом возвращается взволнованная. Кадры, где она снова выходила так и не были опубликованы. Есть ли они вовсе?

Сейчас стражи порядка продолжают разбирательства, теперь им предстоит разгадать, что произошло со Сторожевой и причастен ли кто-то к трагедии. Если же сегодня все-таки обнаружили кого-то другого в одежде разыскиваемой - вопросов остается еще больше.

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