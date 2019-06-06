Сайт businessmens.ru подготовил рейтинг франшиз на основе соотношения показателей фирм, как «инвестиции» и «количество открытых франшиз». Смотреть рейтинг франшиз 2019 года.

Он способен объективно отразить популярность франчайзинговых предложений среди покупателей и выделить предложения, которые выбираются большинством.

Франчайзинг сегодня – один из самых востребованных инструментов бизнеса. Как для крупных сетей, так и для начинающих предпринимателей.

Для фирм, занявших свою нишу рынка, продажа франшизы служит удобной возможностью минимизировать расходы на открытие филиалов, новых торговых точек и подразделений. Франчайзинг позволяет выходить на новые рынки в других регионах, расширять своё влияние, повышать узнаваемость торговой марки, охватывать новую аудиторию, выстраивать крупную сеть и укреплять позиции среди конкурентов.

Для предпринимателей, находящихся в поиске прибыльного бизнеса и эффективных идей, покупка франшизы, в первую очередь – шанс безболезненно войти в индустрию. Франчайзинг для них – это минимизация расходов на запуск нового бизнеса, использование узнаваемого бренда, проверенной схемы, применение опыта франчайзера, его обучающих материалов, консультаций по юридическим вопросам.

Благодаря этой обоюдной выгоде, франчайзинг в России продолжает развиваться. Практически каждая фирма, достигшая определённых успехов в своей сфере, создаёт франчайзинговое предложение. Поэтому вариантов на рынке франшиз сегодня огромное количество. Настолько огромное, что становится трудно ориентироваться в этом изобилии. И легко – упустить из виду достойные и интересные предложения.

Поэтому существуют такие ресурсы как каталоги франшиз, где в удобном формате, расфасованные по категориям, собраны популярные предложения рынка. Благодаря удобной навигации и акцентам на интересных предложениях, предприниматели получают всю необходимую информацию и возможность связаться с представителями франшизы в одном месте.

И хотя информация постоянно обновляется, франшизы покупаются и продаются с разным успехом, ниши заполняются, что-то становится неактуальным, другое - выходит в тренды, Уследить за всем можно. Для этого и существуют каталоги, и для этого составляется рейтинг франшиз за год.

Источник: http://businessmens.ru

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