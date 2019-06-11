«Это место нужно сеткой оградить»: в яме около Красноглинского пляжа, где утонул ребенок, уже погибали люди

В понедельник 10 июня на Волге, рядом с Красноглинским пляжем произошла страшная трагедия. В этот жаркий день – еще до начала официального купального сезона – многие горожане потянулись на отдых к воде. Отправились на пляж и самарские мальчишки. Тигран и его друзья сначала плескались около берега, но потом парням стало скучно, мальчик вдвоем с другом они решили уплыть подальше. И сделали неправильный выбор.

- Здесь, в 150 метрах от пляжа на дне – огромная яма, края отвесные, почти под 45 градусов. Здесь купание запрещено, заплывать сюда очень опасно, может не справиться с воронкой даже человек, который отлично плавает, - рассказывает руководитель ПСС Олег Моцарь.

Мальчишки не заметили опасности: они плыли, переговариваясь, играя между собой. А потом Тигран быстро, без криков скрылся под водой.

- Мальчиков было двое, они уплыли за пределы пляжа. Один из них начал тонуть быстро и молча, второй испугался, поплыл к берегу, начал рассказывать что произошло. Наш катер сразу же поплыл к берегу, потом наши спасатели бежали по мелководью и ныряли с портативными устройствами. Но, как оказалось, показали сразу не то место. Потом уже ребенка нашел водолаз прибывший, в 30 метрах от того места, где ныряли сразу, - рассказал Олег Моцарь.

Стоит отметить, что официально купальный сезон открывается 15 июня, поэтому ОСВОД еще не дежурит – возможно, они и раньше выйдут, но это все равно – 12-13 июня.

- Наши же спасатели дежурят на воде, с катера. Это ужасная трагедия и мы хотим всех отдыхающих предупредить, что заходить в воду вне официальных пляжей нельзя, это нужно объяснить детям, это правило нужно соблюдать самим, и самое главное, следите за своими детьми, не теряйте контроль за детьми при нахождении на пляже, - объяснил руководитель ПСС по Самарской области Олег Моцарь.

Очевидцы рассказали, что родители Тиграна приехали, когда их сын уже умер. Маму пришлось доставить в больницу – она не могла поверить в случившееся. Все знакомые мальчишки рассказывают о нем только самое хорошее: умница, хорошо учился в кадетской школе, уже работал, любил кататься на квадроцикле.

Самарцы вспоминают, что в этом месте трагедии происходят с завидной регулярностью.

- Много лет назад стала свидетелем. В том месте купалась женщина с ребёнком стали тонуть. Муж пошёл спасать. Там воронка на дне бревно (так спасатели сказали). Жену и ребёнка вытолкал а сам утонул, - рассказывает Анна Скотникова.

- Лет 20 назад тоже мужчина сыновей вытолкнул, спас, а сам утонул. Это место хоть реально забором обнести, чтоб не лезли. Смотрю ведь, пофиг всем, что стоит столб с надписью "Опасно. Яма". Все равно купаются, ныряют в этой яме. И дети малолетние там купаются. Жесть. С детства помню эти все истории трагические, ни дети, ни сама не лезу в эту яму. В ней неизвестно что, - соглашается Юлия Гурова.

Сейчас эта яма находится за границами пляжа, официально купаться там запрещено. Но горожане предлагают дополнительно огородить опасное место сеткой – так будет хоть какая-то гарантия, что туда не заплывут те, кто обычно не обращает внимания на запреты.

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