“Мне сказали, что у ребенка мало мозгов”: мама двоих детей из Сызрани рассказала, как борется за будущее больной дочери

Пришлось учиться жить по-другому

Маленькой Саше четыре года. Когда малышка в аккуратном платьице сидит в коляске – прохожие восхищаются красивой девочкой. И никто не может подумать, что у дошкольницы серьезные проблемы со здоровьем. Официальный диагноз - атаксический церебральный паралич, последствие тяжелых родов. Маме Сашеньки врачи сразу сказали: ваш ребенок безнадежен.

- В 6 месяцев мы с Сашей попали к нейрохирургу в Самару. Он посмотрел наш КТ и сказал: "У вас ребенок дурак, и мозгов у неё мало. Она будет всю жизнь лежать и сопли на кулак наматывать, смотреть в одну точку, если конечно хоть 5 лет доживет". К счастью, это не так. Если бы Саша лежала и пускала сопли, я бы смирилась с этим и окружила ее любовью, но Саша развивается, учится, познает мир. Ей нужна постоянная и дорогостоящая реабилитация, сейчас главное не упустить время, - рассказывает Анна Батенькина.

Жизнь женщины четко разделилась на «до и после родов». Тогда, четыре года назад, никто не думал о плохом: у Анны уже был старший сын, на снимках УЗИ не было патологий. А потом началось тяжелое кровотечение, врачи приняли решение об экстренном кесаревом сечении. О ребенке и не думали, родным сказали: «Молитесь, чтобы хотя бы мама выжила». Но выжили обе: и Анна, и Саша.

Когда девочка смогла самостоятельно дышать, маму с ребенком из Сызрани перевели в Тольятти в «Отделение патологий новорождённых». Там они пробыли еще месяц, а потом их выписали домой, и Анна поняла, что теперь ей придется учиться жить по-новому.

Когда девочка возвращалась из Питера, она чувствовала себя намного лучше

Занимаемся по 8 часов в день

Вся жизнь Анны и ее мужа – это борьба за здоровье девочки. Давно бы опустили руки, но результаты реабилитации вдохновляют. После второго курса в Санкт-Петербурге девочка научилась без посторонней помощи стоять на коленях. И на обратной дороге уже спокойно реагировала на других пассажиров.

- Развитие идет, появились новые звуки. И я уверена, что это далеко не предел, потому что, как уверяют врачи, результат после курса в НИИ им. Бехтерева, наступает только через 1,5 - 2 месяца, а у нас они уже идут. В этот раз был очень тяжелый курс, - говорит женщина.

В Сызрань мама с дочкой вернулись накануне 4-летия Саши. Отметили праздник в кругу родных и продолжили занятия: пока действие от стимуляции мозга еще длится, нужно работать над психикой, речью, эмоциями. На все это Анна тратит около восьми часов – полноценный рабочий день. Еще нужно потом встретить из школы старшего сына, с работы – мужа. Он в семье единственный добытчик.

- Сейчас прогнозы у нас положительные. Врачи сказала, Саша точно будет ходить. По ней видно. С умственными способностями тоже можно работать. Саша - девочка не глупая, просто не может выразить эмоции правильно. Мы с вами можем разговаривать, а она пока нет. Но мы будем с этим работать. Мы настроены на то, чтобы пойти в детский сад. Ребенок не тяжелый. Наша ситуация исправляется. Привыкаем к социуму, окружающему миру. До этого у нас с этим была беда. Сейчас Саша обращает внимание на листочки, цветочки и все остальное, - делится успехами девочки мама.

«Мне очень тяжело открывать сборы»

Но впереди еще немало серьезных испытаний. Нужно продолжать реабилитацию, а на это нужны немаленькие деньги. У Батенькиных даже нет своей квартиры – приходится оплачивать съемную. Родных практически не осталось, надеяться не на кого. Анна как-то обратилась в городскую администрацию. Попробовала встать в очередь на квартиру, но закончилось это ничем. В машине им тоже отказали.

- Они посчитали, что у моего ребенка легкое повреждение и меня вежливо попросили выйти, сказав “Вы не подходите”. Я знаю, что если в это все лезть глубоко, справки собирать, то потрачу много сил, на детей не останется. А у меня сейчас главное они, важно не упустить время. Все эти вопросы я оставила на потом, - признается женщина.

Помогают только неравнодушные люди. Вот сейчас Саша поедет на реабилитацию в Крым, к дельфинам – там ее уже ждут. Поездку девочке оплатил «волшебник»: благотворитель пожелал остаться неизвестным, просто пришел и передал Анне 120 тыс рублей.

- В Крым мы отправимся 1 августа на 10 дней. Все это благодаря нашему “волшебнику”. После этого нам предстоит третий курс реабилитации в НИИ им. Бехтерева. Мы планировали провести его в ноябре-декабре, но наш врач приглашает нас в конце сентября начале октября. Чтобы не упустить то, что уже наработано. Скорее всего, нам снова придется открывать сбор. Потому что 30 сентября нам нужно быть в Петербурге на приеме у врача, - разводит руками Анна и признается: нет ничего сложнее, чем открыть сбор. Ведь всегда приходится слышать много поучающих комментариев от людей. Да и просить деньги неприятно. Каждый раз, перед тем как попросить помощи Анна еще раз все просчитывает и, если другого варианта нет, запускает клич о помощи.

- Вы даже не представляете, как тяжело открывать сбор. Это нужно морально переступить через себя, просить милостыню. А сколько приходится выслушать и прочитать. Понимаю, что в сентябре за свой счет нам поехать в Санкт-Петербург не удастся. Каждый раз перед открытием сбора я плачу, долго думаю, потом перебарываю себя. Кто если не я? Как еще отправить ребенка на реабилитацию? Как собрать нужную сумму? Мы понимаем, что это наши дела. Наши проблемы и мы должны их решить сами. Но у нас получается только так...

Анна говорит, что Саша преобразила всю их семью. С ее появлением то, что когда-то казалось проблемой, стало просто ситуацией.

- Я научилась видеть в простых вещах счастье и ценить это. Для меня больше нет плохой погоды. Проснулись все утром, Слава Богу. Заснули вечером. Все живы. Слава Богу. Саша поменяла меня и мое мировоззрение, изменился и муж. Самая большая беда - это больные дети.

Но иногда слезы берут верх даже над неунывающей женщиной.

- Бывают упадки сил, слезы, истерики. Обычно в такие моменты я смахиваю слезы и говорю себе: “Это временные трудности, которые просто нужно пережить. Все будет”. А потом просто иду дальше. Я не одна, таких как мы много, но все же как-то живут, справляются, улыбаются. Я верю в моего ребенка и это мне помогает.

Следить за успехами Саши и помочь ее семье можно через группу «Саша Батенькина| Сбор на лечение| г.Сызрань»