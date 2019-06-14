В «сталкерской зоне» на развалинах ЗИМа, где зимой пропал искатель цветмета, нашли обгоревший труп с его телефоном

Получила продолжение загадочная история 34-летнего Андрея Гайдукова, который 23 января исчез в самарской «сталкерской зоне». Мужчина вместе с друзьями приехал за цветным металлом на заброшенную территорию оборонного Завода имени Масленникова, они вернулись, а он бесследно исчез. Подробности происшествия «Комсомолка» писала на прошлой недели, после публикации ситуация сдвинулась с мертвой точки.

— Нас вызывали в Следственный комитет. Мы туда пришли вместе с мамой Андрея — тетей Галей, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» гражданская жена пропавшего — Маргарита. — Нас осведомили о том, что нашли обгоревший труп мужчины в трансформаторной будке.

Сказать, кто этот несчастный по внешним характеристикам, оказалось невозможным. Но наша собеседница опознала обгоревшие ключи и телефон. Они точно принадлежали ее супругу.

— Мы спросили, как там мог оказаться труп мужчины почти через пять месяцев? — продолжает Маргарита. — Говорят, что там 2200 V, человек от электричества сгорел.

Гайдукова ищут в развалинах ЗИМа с зимыФото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Близкие Гайдукова созвонились с волонтерами. Те искали разыскиваемого и зимой, и весной.

— У нас возник вопрос. В мае, когда ходили искать, осматривали будку? Ответили, что нет, так как ее электрики периодически осматривают. Еще сказала, что дней 25 назад нашли «свежий» труп, но нашего нет уже почти 5 месяцев. Но странно, получается, электрики раз в полгода осмотр проводят? — делится мыслями Маргарита Морозова. — Странн

Личность погибшего до сих пор не установлена. Для идентификации будут проводить экспертизу ДНК. Для этого взяли кровь у матери Андрея Гайдукова.

Исчез в «сталкерской зоне»: в Самаре почти полгода не могут найти ни живым, ни мертвым пропавшего на развалинах завода мужчину 00:00 00:00

Как сообщили samara.kp.ru правоохранители, тело неизвестного обнаружили военные.

— ЗИМ — оборонный завод. Поэтому именно военные проводили поисковые мероприятия — искали именно Гайдукова. Большая вероятность, что это он, — говорят силовики. — Но сейчас нужна доказательная база, поэтому назначены экспертизы. Могло так случиться, что он был уверен, что электричества нет и схватился за оголенный провод. Ведь он искал цветмет.

Тем не менее, точных выводов следователи не делают. Результаты сравнительного анализа будут готовы через месяца. Дело, которое ранее было возбуждено по статье «Убийство», продолжает находиться на стадии расследования. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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Силовики думали, что весной тело найдут среди цветмета, за которым он отправился в тот январский вечер, но сейчас о судьбе Андрея ничего не известно (подробности)