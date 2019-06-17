2019-06-17T17:07:45+03:00
Спорт

Трансферы ФК Оренбург (лето 2019): кто войдет в новый состав оренбургского клуба

«Горожане» выдали мощный сезон, заняв 7 место, и теперь планируют развить достижение. Публикуем трансферы ФК Оренбург (лето 2019)
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Оренбург» завершил сезон на 7 месте и опускаться ниже в турнирной таблице в следующем году не планирует. Фото: ФК «Оренбург».«Оренбург» завершил сезон на 7 месте и опускаться ниже в турнирной таблице в следующем году не планирует. Фото: ФК «Оренбург».
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«Оренбург» стал одним из открытий прошлого сезона РПЛ, оказавшись крепким орешком и заняв в итоге 7 место. Чтобы развить это достижение и в следующем сезоне прыгнуть еще выше в турнирной таблице, тренерскому штабу во главе с Владимиром Федотовым нужно усиление состава. Этим «горожане» сейчас и занимаются. Трансферное окно в России уже открылось, закроется оно 2 сентября. Сезон для оренбуржцев стартует 12-14 июля в Ростове. Публикуем список трансферов ФК «Оренбург» летом 2019 года.

Ушли

Вместе с командой на сборы в Австрию не поехали сразу несколько футболистов. В футболке «Оренбурга» больше на поле не выйдет Дмитрий Андреев, который завершил карьеру. Клуб также покинули голкипер Евгений Фролов, нападающий Андрей Козлов, защитник Адесойе Ойеволе, полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин.

Болельщики очень красиво проводили капитана - Дмитрия Андреева, который закончил карьеру. Фото: ФК «Оренбург».

Болельщики очень красиво проводили капитана - Дмитрия Андреева, который закончил карьеру. Фото: ФК «Оренбург».

Уже известно, что Чиркин пополнил состав курского «Авангарда», а Ойеволе – новичка РПЛ «Тамбова». Андрей Козлов ищет варианты, где продолжить карьеру.

Может покинуть «Оренбург» и один из лидеров команды Алексей Сутормин. 25-летний полузащитник, по информации «Спорт-Экспресс», близок к переходу в «Зенит».

Голкипер Евгений Фролов покинет «Оренбург» в это межсезонье. Фото: ФК «Оренбург».

Голкипер Евгений Фролов покинет «Оренбург» в это межсезонье. Фото: ФК «Оренбург».

Пришли

А вот новостей о тех, кто пополнит стан оренбуржцев, пока не так много. Тот же «СЭ» сообщал об интересе команды Владимира Федотова к форварду дубля «Спартака» Данилу Прошлякову. У 19-летнего нападающего как раз заканчивается контракт с красно-белыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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