2019-06-18T18:25:47+03:00
Происшествия

«Было много крови»: дочь строителя ТЦ на Ленинградской Михаила Косова считает, что ее отца могли убить

Ольга Косова рассказала «КП-Самара», что в смерти ее отца много подозрительных моментов, и она написала заявление правоохранителям с просьбой разобраться
Михаил ГОРЮНОВ
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Михаил Косов посвятил строительству торгового центра с бутиками на Ленинградской последние годы своей жизниМихаил Косов посвятил строительству торгового центра с бутиками на Ленинградской последние годы своей жизниФото: Из личного архива героя публикации
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В Самаре накануне простились с 50-летним предпринимателем Михаилом Косовым. Тело бизнесмена, который хотел построить в городе девятиэтажный торговый центр «Галерея Атриум», обнаружили в его квартире на Ленинградской 14 июня. Родные мужчины не исключают, что причины его смерти могут носить криминальный характер.

— Обстоятельства странные. Он был здоров и полон энергии, — рассказывает корреспонденту samara.kp.ru дочь девелопера Ольга. — 12 июня папа умер. В 6-35 он ответил мне на СМС — «Поздравляю, ты приземлилась». В 6-50 уже не отвечал. И так два дня.

Михаил не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Не появлялся «онлайн» в социальных сетях. Его близкие заподозрили, что что-то не так. Бывшая супруга Косова поехала к нему домой, проверить, в чем дело.

— Пришлось вскрывать двери. Зашли — он лежит мертвый, — продолжает наша собеседница. — Было много крови, но ран и ушибов у него не было. Как-то странно, темное лицо и руки, но все остальное светлое. В морге написали — «причина смерти не установлена».

Семья Михаила Косова сделала запрос на судебно-медицинскую экспертизу. Возможно, она поможет пролить свет на произошедшее. Но у родственников строителя «Атриума», которого еще называли «самарский Гауди», есть мысли, что случившееся как-то связано с его профессиональной деятельностью.

Родные умершего уверены, что он бы довел свой проект до конца Фото: Из личного архива героя публикации

Родные умершего уверены, что он бы довел свой проект до концаФото: Из личного архива героя публикации

— Последнее время он воевал с владельцами ТЦ «Опера», которые купили часть здания ТЦ «Атриум». Папа долго пытался завести на них уголовное дело за кражу дорогостоящего оборудования ВРУ из другой части здания, от которого мог питаться «Атриум». Оборудование стоит 40 миллионов, его просто вырезали перфоратором и вынесли. Это было в августе прошлого года, — говорит Ольга Косова.

По словам девушки, уголовное дело в полиции долгое время не хотели заводить. Как сообщили «Комсомолке» правоохранители, на днях процессуальное решение все-таки приняли.

— Папа мне рассказывал, что дело завели. Также 9 июня он писал заявление в МВД о хищении важной информации с компьютера и что ему угрожали убийством, — делится Ольга. — Когда полицейские вчера перезвонили, я сказала, что он умер.

Наследница «самарского Гауди» отмечает, что не будь этой трагедии, ее отец довел бы свой главный проект до конца:

— Он обанкротился, потому что банк не дал второй транш вовремя, после долгих переговоров они выдали второй транш, но было уже поздно, все изменилось в мире — цены, издержки, контракты. Но это был проект его жизни и он бы достроил его до конца.

Сегодня, 18 июня, заявление Ольги Косовой, в котором она просит проверить версию об отравлении отца или ином способе его убийства, приняли в отделе полиции Самарского района. Соответствующие документы переданы и в Следственный комитет. Решения по ним пока не принято.

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Бизнесмен Михаил Косов так и не успел реализовать свой грандиозный проект (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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