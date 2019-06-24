Выносила участника Лиги Европы и увольняла Божовича, а еще там красавица пресс-секретарь: почему мы будем скучать по «Сызрани-2003»

Сызрань осталась без большого футбола. Местная команда «Сызрань-2003» не будет участвовать в предстоящем сезоне ПФЛ. Клуб должен был пройти внештатную процедуру лицензирования, однако отозвал документы.

О фактическом прекращении существования «Сызрань-2003» заявила очень странно. После долгого молчания клуб просто разместил на своей странице ссылку на новость одного из местных СМИ, что «Сызрань-2003» не получит лицензию ПФЛ. И все. Ни новости, что команды больше не будет, ни официального обращения руководства к болельщикам, которых в Сызрани немало. По сути, такое молчание сродни плевку в душу каждому любителю футбола в городе. Видимо, боссы клуба забыли, что команда существует не для того, чтобы отчитываться перед вышестоящими чинами - не для отписок, что, мол, спорт развиваем, у нас вон даже команда в ПФЛ есть. А для болельщиков. Они заслужили, как минимум, объяснений.

«Сызрань-2003» не будет выступать в новом сезоне ПФЛ. Фото: ФК «Сызрань-2003».

Такое уже было

«Сызрань-2003» объявляет о прекращении существования не в первый раз. Не берем в расчет разговоры, что команда снимется посреди сезона из-за нехватки денег – про какой клуб такое не говорили? Тем более в ПФЛ.

Первый раз «Сызрань-2003» реально оказалась на грани распада перед сезоном 2015/2016, второй – перед прошлым сезоном. Прошлым летом все было вообще все очень странно.

Сначала директор клуба Максим Симонов заявил, что у команды нет денег и нет возможности сформировать бюджет. Клуб попытается найти средства и вернуться в ПФЛ через сезон.

Недолго «Сызрань-2003» числилась среди мертвых клубов. Через несколько дней в официальной группе клуба Вконтакте появилась запись, где, если кратко, решение руководства не подавать заявку в ПФЛ на сезон называлось скоропостижным и эмоциональным. Таким образом клуб заявил, что он не мертв и будет продолжать играть. Не последнюю роль в возвращении сыграли деньги. В клубе отметили, что финансирование для команды нашлось.

И вот через год история повторяется снова. За тем исключением, что никто к болельщикам не обращался, а очередного камбэка ждать, судя по всему, не приходится. «Сызрань-2003» умерла тихо и молча.

Фото: ФК «Сызрань-2003».

Молодежь будет играть

Прекратит свое существование только основная команда «Сызрань-2003», молодежь продолжит играть в первенстве любительских клубов. Вот что в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» сказала пресс-секретарь «быков» Светлана Щепеткова:

- Я, к сожалению, не уполномочена комментировать сложившуюся ситуацию. Могу лишь сказать, что на текущий момент команда города Сызрань планирует продолжить дальнейшее выступление в Первенстве «МФС - Приволжье».

Фото: ФК «Сызрань-2003».

Изюминка клуба – очаровательный пресс-секретарь

К пресс-секретарю «Сызрани-2003» вообще вопросов не должно быть. Светлана делала все, чтобы болельщики были ближе к клубу и чтобы им было интересно следить за командой. Анонсы предстоящих матчей в необычном стиле – есть. Видео со сборов – есть. Тематические подборки фотографий в очень хорошем качестве – есть.

Добавьте к этому, что Светлана – очень красивая девушка. Вы вспомните хотя бы один клуб, где пресс-секретарь выглядит так? И это одна из главных причин, почему нам будет не хватать «Сызрани-2003».

Пресс-секретарь ФК «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трижды бронзовые призеры ПФЛ

Вернемся непосредственно к футболу. Несмотря на бесконечные финансовые проблемы, «Сызрань-2003» показывала хорошую игру и всегда была на подиуме или где-то рядом. Правда, выше третьего места «быки» ни разу не поднимались. Но это все равно лучше, чем результаты последних лет других клубов из Самарской области в ПФЛ – «Лады» и «КС-2». Вторые, понятно, выступали во втором дивизионе, чтобы поднабраться опыта и поиграть с мужиками на профессиональном уровне, и выполняли, по сути, роль статиста. А вот «Лада» - команда из города с населением больше 700 тысяч – с 2012 года (с момента воссоздания) не поднималась в группе «Урал-Приволжье» выше 5 места, а в последние годы и вовсе барахталась на дне турнирной таблицы.

В копилке «Сызрани-2003» три бронзовые медали ПФЛ. С 2015 года команда не опускалась ниже 4 места. Во многом эти заслуги связаны с фигурой Дмитрия Воецкого, который пришел в команду в 2009 году. Он каждый раз собирал из свеженабранных игроков боеспособный коллектив и показывал результат. Но болельщики ждали большего – они хотели ФНЛ. В какой-то момент Воецкому, видимо, надоело ждать, когда команда поднимется на ступень выше, и отправился в ФНЛ один. Он возглавил «Чайку» из Ростовской области – молодой, амбициозный, частный клуб.

Бывший главный тренер «Сызрани-2003» Дмитрий Воецкий будет тренировать песчанокопскую «Чайку», которая пробилась в ФНЛ. Фото: ФК «Сызрань-2003».

«Сызрань-2003» выбила из Кубка России участника Лиги Европы и уволила Божовича

При Воецком «Сызрань» выстреливала и в Кубке России. В прошлом сезоне, например, «быки» в серии пенальти выбили в 1/32 финала «Ротор», но в 1/16 уступили «Ростову». Так южане отомстили команде Воецкого за сезон 2014/2015. Тогда «Сызрань-2003» добилась исторического достижения – вышла в 1/8 финала. В 1/16 «быки» обыграли участника Лиги Европы «Ростов» 3:0. Еще раз – 3:0. Все голы забили в последние 12 минут. Эйфория еще долго не отпускала болельщиков, которые забили в тот вечер стадион «Кристалл» до отказа.

- Это была лучшая игра ребят, они сделали невозможное, - сказал после той встречи наставник сызранцев Дмитрий Воецкий. – В перерыве я успокоил команду, попросил ребят не нервничать, и они поверили, что могут творить чудеса.

Тот матч запомнился не только счетом. По сути «Сызрань-2003» Воецкого уволила Миодрага Божовича, который тогда возглавлял «Ростов». После поражения в 1/16 финала черногорский специалист покинул пост главного тренера желто-синих.

Тот самый исторический матч с «Ростовом», который сызранцы выиграли 3:0. Фото: ФК «Сызрань-2003».

Любопытно, что на место Миодрага Божовича уже в «Крыльях Советов» после окончания этого сезона СМИ сватали как раз Дмитрия Воекцого. Так что у сызранского специалиста могла быть возможность второй раз отправить Графа в отставку.

Пока непонятно, что будет с «Сызранью-2003». Команда исчезнет совсем или продолжит искать спонсоров, чтобы попытаться заявиться в ПФЛ через год. Появится ли на месте «Сызрани-2003» новый клуб или город так и продолжит жить без большого футбола. Пока ясно одно – команды нам всем будет не хватать. Особенно болельщикам в Сызрани.